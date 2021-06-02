بايرن ميونخ يخرج من سباق التعاقد مع حكيمي

أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين بالقارة الأوروبية، أمس الاثنين، خروج نادي بايرن ميونخ الألماني من سباق التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

وأشار رومانو إلى استمرار مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الظفر بخدمات “أسد الأطلس” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب خبير سوق الانتقالات بأوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المفاوضات ما زالت جارية بين باريس والإنتر بخصوص حكيمي”، مضيفا أن “النيراتزوري” لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو للسماح برحيل ظهيره الأيمن إلى وصيف بطل فرنسا.