بحار ينتحر بعد مصرع زوجته في حادث سير

وضع شخص حدا لحياته شنقا، ليل أمس الثلاثاء، بالقرب من المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، حيث عثر على جثته معلقة على شجرة.

وقد جرت هذه الواقعة مباشرة بعدما لفظت زوجة الهالك أنفاسها الأخيرة بالمرفق الصحي سالف الذكر، متأثرة بجروح ورضوض بليغة ونزيف حاد ناجمة عن تعرض سيارة تقل الأسرة لحادثة سير في أكادير.

وكان الهالك، الذي يشتغل قيد حياته بحارا بمدينة العيون، رفقة زوجته وابنه في اتجاه منطقة سميمو نواحي الصويرة في إطار زيارة عائلية، قبل أن تفارق زوجته الحياة في حادثة سير ويقرر هو الآخر الانتحار.

وانتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان العثور على جثة الزوج، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات كما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.