بحار ينتحر بعد مصرع زوجته في حادث سير

بحار ينتحر بعد مصرع زوجته في حادث سير
الصورة: أرشيف
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:32

وضع شخص حدا لحياته شنقا، ليل أمس الثلاثاء، بالقرب من المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، حيث عثر على جثته معلقة على شجرة.

وقد جرت هذه الواقعة مباشرة بعدما لفظت زوجة الهالك أنفاسها الأخيرة بالمرفق الصحي سالف الذكر، متأثرة بجروح ورضوض بليغة ونزيف حاد ناجمة عن تعرض سيارة تقل الأسرة لحادثة سير في أكادير.

وكان الهالك، الذي يشتغل قيد حياته بحارا بمدينة العيون، رفقة زوجته وابنه في اتجاه منطقة سميمو نواحي الصويرة في إطار زيارة عائلية، قبل أن تفارق زوجته الحياة في حادثة سير ويقرر هو الآخر الانتحار.

وانتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان العثور على جثة الزوج، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات كما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

الشرطة القضائية حادثة سير عملية انتحار مدينة أكادير

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‫تعليقات الزوار

12
  • Mourad
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:37

    This is incredibly sad. I hope his son will be taken care of

    15
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  • طاطا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:39

    والإبن المسكين هو الضحية.
    انتحار الزوج نتيجة من نتائج عدم إيمانه بالقضاء والقدر.
    لا حول ولا قوة إلا بالله.

    85
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  • حب
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:43

    و من الحب ما قتل
    كان الله في عون الابن
    لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

    19
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  • مغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:51

    لاحول ولا قوة الا بالله……..انا لله وانا اليه راجعون

    12
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  • اسعيد البيضاوي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:52

    سبحان الله في هاد الشهر الكريم وانتحر ما فكر في هداكالولد كيفاش غادي اكبر يتيم الأبوين.
    لو كان العكس 100% السيدة ماتنتاحرش.
    الله ارحم الجميع.

    11
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  • abdou_magicien
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:57

    ” هذا الإنتحار يذل على أنه يحب زوجته من كل أعماق قلبه والله أعلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر…! ”

    23
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  • عبدالقادر جرسيف
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:58

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اصبح اكبر ضحية هو هاذا الابن اللهم الهمه الصبر والسلوان يارب العالمين

    17
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  • fezmidina
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 15:59

    اللهم تجاوز عنه وارحمه واغفر له..المسكين في لحضة ضيق وغضب ارتكب غلط

    7
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  • مغربية شمالية
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 16:06

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    حوادث سير ، انتحارات، مآسي يعيشها الشعب فوق العديد من المشاكل والمآسي التي تتفاقم كل يوم ولاسيما مع هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم والكون بأكمله يارب لطفك ورحمتك بعبادك الضعفاء ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    10
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  • بارك
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 16:06

    بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من الله الرحمة و المغفرة إن لله وانا اليه راجعون تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة الصبر والسلوان ويحفظ الله إبنه اليتيم و يرعاه حتى الكبر

    7
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  • ouardani
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 16:06

    قد نتكلم الآن عن التربية الدينية والفراغ الروحي الذي يعاني منه العديد من الشباب وان التربية الدينية لها دور كبير في احياء النفوس والرغبة في الحياة يطلع ليك عصيد وامثاله اقولك حرية الإنتحار

    16
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  • Reda
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 16:08

    هذا هو الحادث اللي نسميه اعتراض عن قدر الله ناتج عن عدم الامان وليس قلته.لا حول ولا قوة الا بالله.

    5
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