بحار ينتحر بعد مصرع زوجته في حادث سير

وضع شخص حدا لحياته شنقا، ليل أمس الثلاثاء، بالقرب من المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، حيث عثر على جثته معلقة على شجرة.
وقد جرت هذه الواقعة مباشرة بعدما لفظت زوجة الهالك أنفاسها الأخيرة بالمرفق الصحي سالف الذكر، متأثرة بجروح ورضوض بليغة ونزيف حاد ناجمة عن تعرض سيارة تقل الأسرة لحادثة سير في أكادير.
وكان الهالك، الذي يشتغل قيد حياته بحارا بمدينة العيون، رفقة زوجته وابنه في اتجاه منطقة سميمو نواحي الصويرة في إطار زيارة عائلية، قبل أن تفارق زوجته الحياة في حادثة سير ويقرر هو الآخر الانتحار.
وانتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان العثور على جثة الزوج، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات كما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.
This is incredibly sad. I hope his son will be taken care of
والإبن المسكين هو الضحية.
انتحار الزوج نتيجة من نتائج عدم إيمانه بالقضاء والقدر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
و من الحب ما قتل
كان الله في عون الابن
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة الا بالله……..انا لله وانا اليه راجعون
سبحان الله في هاد الشهر الكريم وانتحر ما فكر في هداكالولد كيفاش غادي اكبر يتيم الأبوين.
لو كان العكس 100% السيدة ماتنتاحرش.
الله ارحم الجميع.
” هذا الإنتحار يذل على أنه يحب زوجته من كل أعماق قلبه والله أعلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر…! ”
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اصبح اكبر ضحية هو هاذا الابن اللهم الهمه الصبر والسلوان يارب العالمين
اللهم تجاوز عنه وارحمه واغفر له..المسكين في لحضة ضيق وغضب ارتكب غلط
لا حول ولا قوة إلا بالله
حوادث سير ، انتحارات، مآسي يعيشها الشعب فوق العديد من المشاكل والمآسي التي تتفاقم كل يوم ولاسيما مع هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم والكون بأكمله يارب لطفك ورحمتك بعبادك الضعفاء ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من الله الرحمة و المغفرة إن لله وانا اليه راجعون تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة الصبر والسلوان ويحفظ الله إبنه اليتيم و يرعاه حتى الكبر
قد نتكلم الآن عن التربية الدينية والفراغ الروحي الذي يعاني منه العديد من الشباب وان التربية الدينية لها دور كبير في احياء النفوس والرغبة في الحياة يطلع ليك عصيد وامثاله اقولك حرية الإنتحار
هذا هو الحادث اللي نسميه اعتراض عن قدر الله ناتج عن عدم الامان وليس قلته.لا حول ولا قوة الا بالله.