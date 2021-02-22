بحث عن كنوز مزعومة يجر شخصين إلى المحكمة

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت باها، الأحد، شخصين على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتنقيب عن “كنوز مزعومة”.

وكانت المصالح الدركية بآيت باها قد توصلت بإخبارية من طرف ساكنة إحدى دواوير الجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري تفيد بتواجد شخصين مشبوهين على متن سيارة خفيفة بالمنطقة في جنح الظلام، تمت محاصرتهما ومنعهما من مغادرة المنطقة.

وانتقلت المصالح الدركية على عجل إلى عين المكان، حيث جرى اعتقال المشتبه فيهما، ويتحدران من بلفاع وايت اعميرة، بعد محاصرتهما من طرف الساكنة، وعثر بحوزتهما على جهاز متطور للكشف عن المعادن. كما يجري البحث لتوقيف شخص ثالث على صلة بهذه العملية.