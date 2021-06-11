"بخاخ" يرسل عاملات إلى المستشفى بالناظور

أفادت السلطة المحلية بإقليم الناظور بأنه أثناء قيام مجموعة من العاملات بعملية فرز للملابس بإحدى الوحدات المتخصصة في تدوير الملابس المستعملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، صباح الجمعة، قامت إحدى العاملات باستعمال بخاخ وجدته في إحدى رزم الملابس، تبين فيما بعد أنه غاز مسيل للدموع، مما خلق حالة من الهلع وسط العاملات.

وأضاف المصدر ذاته أنه “فور علمها بالحادث، انتقلت السلطة المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل عدد من العاملات إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يغادرنه بعدما تبين أن حالتهن الصحية لا تدعو إلى القلق”.