بدون تعليك: المغاربة والأقارب

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تعليقات الزوار8
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برنامج شيق ، درلينا شي فيديو على عبارة( يكون الخير) ، التي يستعملونها المغاربة لتملص من المسؤولية .
اقارب المغاربة هي جيوبهم ومن قال غير ذالك فقد كذب على نفسه، اذا كانت جيبك مثقوبة فلا ينفعك لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت، بل بالعكس سيتجنبونك، الدرهم يبقى هو ابو المغاربة منذ الازل
والله ماكدبتي واخا المعنى الحقيقي مشى بعيد وله الف معنى لذلك اقول لك كلامك صحيح
تحية حارة لك اخي على انتاجاتك المعبرة وفي الصميم.
الحقيقة في المغرب أن عائلتك َو صاحبك هو جيبك و دراهمك، لا أب و لا أم و لا أخ و لا ابن سينفعك إن نفذت أموالك.
صديقك الحقيقي و ابوك و أمك الحقيقيين هي دراهمك.
يقال: العقارب و الفئران، بدل الآقارب و الجيران
فهاد الدنيا مكاينش أقارب كاين غير العقارب ويحسدوك على الضحكة ومكاين لي يبغي ليك الخير قد والديك من غيرهم كاين غير المنافقين
هاذ المعاملة كان كايعملها عمك حميدوش أبرنوص. ولاد الدوار ديالو لي كانو كايخدمو معاه ف البناء. كاملين كلاهوم ف الخلاص. كاتوصل السيمانة كايقولهوم نتا ديالنا. أسي أبرنوص
دير الصواب !!! ديروا الصواب ……ثقافة النفاق !!!! تخيلوا لو تخلينا عن الصواب ! نعرف من يكرهنا و نتعامل بالصواب ” النفاق ” نستقبل بالصواب نعرف انهم يكرهوننا و نكرههم لكن الصواب !!! الله يلعن ابو وام و طسيلت الصواب لمالا عملية حسابية نعمل الصواب مع من نحب و يحبننا و نترك في حالهم من يكرهوننا لا صواب لا ستة حمس و لا نبالي بمن لا يكرهونا ولا يحبنا