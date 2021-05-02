بدون تعليك: المغاربة والثقافة

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‫تعليقات الزوار

4
  • ماجدة
    الأحد 2 ماي 2021 - 22:13

    المغاربة لا يقرؤون واذا قرؤوا لا يفهمون واذا فهموا لا يطبقون واذا طبقوا يفسدون

    -2
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  • وسام . .
    الأحد 2 ماي 2021 - 22:29

    رواية «الملف 42» بين السرد التجريبي وبُؤرية الأطروحة

    يقول الراوي على لسان شخصية من شخصيات الرواية موضحا مأساة الإنسان المغربي: «المغربي أسوأ حظا من سيزيف، يفني عمره دافعا صخرة قهره إلى القمة، ثم ينتهي به المطاف مسحوقا تحتها».

    ابراهيم الحجري

    1
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  • جمال
    الأحد 2 ماي 2021 - 22:42

    مستوى هزيل جدا ..لا علاقة ..فذلكة .دخول وخروج في خطاب تعميمي اطلاقي .. اما قولك (كرهتو عباد الله فالثقافة ) لمن توجه خطابك .ز وهل انت هو المنقذ من الضلال .. كفى من ادعاء المعرفة بل سلطة المعرفة
    حلقات عدة لك تابعتها وكنت رالئعا في تفكيك رموز ثقافية واجتماعية مغربية ..
    دابا قفرتيها

    -1
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  • مصطفى
    الأحد 2 ماي 2021 - 23:01

    المغاربة أوعى شعب في العالم ، والدلبل على دلك رغم اختلاف أطيافه اللغوية والثقافية تجدهم متعايشين متضامنين من أول الزمان

    0
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