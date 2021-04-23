بدون تعليك: المغاربة والحب

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‫تعليقات الزوار

2
  • صحراوي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 22:13

    هاد الموضوع رائع ، في المستوى ، ولكن عطينا حلول أبن عمي هادشي عارفينو ، ولا داعي للتكرار ، الحب في المغرب مرتبط بالظروف والإمكانيات والمستوى التعليمي والثقافي والفكري ، لا يجب أن نعمم فكرة على كل المجتمع المغربي العريق آ بن عمي

    1
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  • مغربي غير منافق
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 22:14

    غير لي ما لقى ما يدير يحفظ جوج كلمات و يفتح قناة ويدير راسو ابو الفهايم .

    2
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