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تعليقات الزوار3
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كلامك يا أخي خير رد على الذين يطالبون بتدريس الدارجة مكان العربية.. فشتان بين الثرى والثريا…
جل المغاربة لا يفرقون بين مليون و ماءتين الف. فقط، لان مليون سنتيم هي ماءتين الف ريال! فجلهم يظن ان مليون خبزة هي ماءتين الف خبزة أو مليون شجرة هي ماءتين الف شجرة! أو مليون ريال هي ماءتين الف ريال!
على بقين ان شي واحد تزرف في الحساب! هههها
شيء جميل اننا كمغاربة نستطيع ان نعلق على كل شيء وبطريقة بسيطة. موضوع شيق وتقربنا من المزاج اليومي المغربي.
حبذا ان يكون الموضوع القادم المغاربة والسلف. كيف اننا نتهرب من السلف ويغير البعض رقم التلفون كل مرة ياخذ سلفا من احد.
الى الموضوع القادم إنشاء الله!!!