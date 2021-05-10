أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • مواطن من المغرب
    الإثنين 10 ماي 2021 - 22:12

    كلامك يا أخي خير رد على الذين يطالبون بتدريس الدارجة مكان العربية.. فشتان بين الثرى والثريا…

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Me again
    الإثنين 10 ماي 2021 - 22:28

    جل المغاربة لا يفرقون بين مليون و ماءتين الف. فقط، لان مليون سنتيم هي ماءتين الف ريال! فجلهم يظن ان مليون خبزة هي ماءتين الف خبزة أو مليون شجرة هي ماءتين الف شجرة! أو مليون ريال هي ماءتين الف ريال!
    على بقين ان شي واحد تزرف في الحساب! هههها

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • موضوع مهم!!!
    الإثنين 10 ماي 2021 - 23:04

    شيء جميل اننا كمغاربة نستطيع ان نعلق على كل شيء وبطريقة بسيطة. موضوع شيق وتقربنا من المزاج اليومي المغربي.
    حبذا ان يكون الموضوع القادم المغاربة والسلف. كيف اننا نتهرب من السلف ويغير البعض رقم التلفون كل مرة ياخذ سلفا من احد.
    الى الموضوع القادم إنشاء الله!!!

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وقفة تضامنية مع القدس
الإثنين 10 ماي 2021 - 20:49 22

وقفة تضامنية مع القدس

صوت وصورة
جائزة تميز الدورة السادسة
الإثنين 10 ماي 2021 - 19:31

جائزة تميز الدورة السادسة

رمضان1442
أساطير أكل الشارع: سناك موكادور
الإثنين 10 ماي 2021 - 19:00 2

أساطير أكل الشارع: سناك موكادور

صوت وصورة
اعتصام عائلات الريسوني والراضي
الإثنين 10 ماي 2021 - 18:30 2

اعتصام عائلات الريسوني والراضي

صوت وصورة
خلفيات اعتقال الصحفي بوطعام
الإثنين 10 ماي 2021 - 15:03

خلفيات اعتقال الصحفي بوطعام

صوت وصورة
منابع الإيمان: ليلة القدر
الإثنين 10 ماي 2021 - 14:00 4

منابع الإيمان: ليلة القدر