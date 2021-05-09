أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
22:22
إتلاف أزيد من طنين من المواد الفاسدة بمراكش
-
21:22
وكيل الملك يتابع عون سلطة في حالة اعتقال
-
20:21
تعويضات جرائم العبودية تثير الجدل بفرنسا
-
20:11
الدرك يوقف مروج مخدرات في مدينة تزنيت
-
19:38
ريال مدريد "يقحم" حكيمي في صفقة مارتينيز
-
19:03
"مسجد أمستردام" يحتضن لقاءً حول الصحراء
-
18:14
مغاربة ينظمون حفل إفطار رمضاني بالإمارات
-
18:12
فعاليات تطالب بإطلاق سراح الصحافي بوطّعام
-
17:33
الملعب البلدي يحمل اسم اللوزاني في الصويرة
-
16:24
صرف الدرهم يرتفع أمام اليورو 0,5 في المائة
-
15:21
جامعة كرة القدم تخفّف محنة الحكم المسلك
-
14:33
السعودية تعلن إقامة شعيرة الحج بتدابير وقائية
وهناك صنف آخر مماثل لهذه المراكز التي أشار إليها الاستاذ مشكورا …تجد اعلانات في الانترنيت تقول العمل من البيت والأرباح مضمونة. وعندما تتصل بهم يقولون لك ادفع اولا 1000 درهم.. وعندما تسألهم عن السبب لا تجد جوابا. مع العلم انك لن تتوصل بسلع منهم. فقط تبيع الحوت وهو في المحيط…
بدون تغليق مادام انه بدون تعليك،
بكامل احتراماتي اصبحت تهرطق خارج السرب. اولا وقبل كل شيء ان التعميم غير جائز. ان المغاربة مثل جميع الشعوب فيهم شرائح اجتماعية تختلف عن الاخرى اسي ابرنوص. لا قيمة مضافة لفيديوهاتك انها كليشيهات اجتماعية وانت اصبحت تعممها على الجميع.
تطرق الى الظواهر الاجتماعية وهي كثيرة في المجتمع بطريقة تحسيسية وايجابية من اجل التوعية والاستفادة. واترك الكليشيهات وتكريس النمط والتعميم من فضلك.
لقد تعبنا من فهيد والخياري وبوتازوط وكبور وغيرهم (قريب غادي نتقياوهوم )
ارتقوا بعض الشيء من فضلكم وشكرًا. انشر من فضلك
المغاربة يعيشون باقتناعات الآخرين يشترون الشقة باقتناعات الاخرين و السيارة باقتناعات الاخرين و السفر و اللبس وووو بالله عليك ادا سمعت اصدقائك يقولون ان السيارة الفولانية محركها يستهلك الزيوت هل ستشتريها ؟؟ او الشقة من مجموعة كذا مغشوشة او كذا او كذا ……المغاربة في اختياراتهم لابد من اقتناعات الاخرين و كذالك العنعنة عن فولان نوع السيارة كذا او حداء كذا او الذهاب الى واجة سفر كذا ……المغاربة قاصرين في اختياراتهم