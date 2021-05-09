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‫تعليقات الزوار

4
  • مواطن من المغرب
    الأحد 9 ماي 2021 - 22:19

    وهناك صنف آخر مماثل لهذه المراكز التي أشار إليها الاستاذ مشكورا …تجد اعلانات في الانترنيت تقول العمل من البيت والأرباح مضمونة. وعندما تتصل بهم يقولون لك ادفع اولا 1000 درهم.. وعندما تسألهم عن السبب لا تجد جوابا. مع العلم انك لن تتوصل بسلع منهم. فقط تبيع الحوت وهو في المحيط…

    1
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  • بدون تعليق
    الأحد 9 ماي 2021 - 22:20

    بدون تغليق مادام انه بدون تعليك،

    -2
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  • ابوهاجوج الجاهلي
    الأحد 9 ماي 2021 - 22:20

    بكامل احتراماتي اصبحت تهرطق خارج السرب. اولا وقبل كل شيء ان التعميم غير جائز. ان المغاربة مثل جميع الشعوب فيهم شرائح اجتماعية تختلف عن الاخرى اسي ابرنوص. لا قيمة مضافة لفيديوهاتك انها كليشيهات اجتماعية وانت اصبحت تعممها على الجميع.
    تطرق الى الظواهر الاجتماعية وهي كثيرة في المجتمع بطريقة تحسيسية وايجابية من اجل التوعية والاستفادة. واترك الكليشيهات وتكريس النمط والتعميم من فضلك.
    لقد تعبنا من فهيد والخياري وبوتازوط وكبور وغيرهم (قريب غادي نتقياوهوم )
    ارتقوا بعض الشيء من فضلكم وشكرًا. انشر من فضلك

    8
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  • السلاوي
    الأحد 9 ماي 2021 - 22:30

    المغاربة يعيشون باقتناعات الآخرين يشترون الشقة باقتناعات الاخرين و السيارة باقتناعات الاخرين و السفر و اللبس وووو بالله عليك ادا سمعت اصدقائك يقولون ان السيارة الفولانية محركها يستهلك الزيوت هل ستشتريها ؟؟ او الشقة من مجموعة كذا مغشوشة او كذا او كذا ……المغاربة في اختياراتهم لابد من اقتناعات الاخرين و كذالك العنعنة عن فولان نوع السيارة كذا او حداء كذا او الذهاب الى واجة سفر كذا ……المغاربة قاصرين في اختياراتهم

    -1
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