بدون تعليك: المغاربة والوقت

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‫تعليقات الزوار

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  • Ayoub
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 22:06

    يابن عمي الوقت من ذهب ….يلاه ندوزوا الوقت ….الوقت يحترم عند اصحابه الذين يضربون له الف حساب…

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  • طيبيتي لمعنا طيب لمعنا
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 22:21

    نوبات الدوار مامعناها؟

    وهذا‭ ‬الشعور‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬لم‭ ‬يتعدى‭ ‬النوبة‭ ‬او‭ ‬النوبتين‭ ‬فهو‭ ‬يعد‭ ‬مؤشراً‭ ‬يستدعي‭ ‬القلق‭ ‬،ورغم‭ ‬ان‭ ‬اغلبنا‭ ‬يشعر‭ ‬بالدوخة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬حين‭ ‬وآخر،‭ ‬ورغم‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬غالباً‭ ‬مؤشر‭ ‬يهدد‭ ‬حياتنا‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الثبات‭ ‬وفقدان‭ ‬التوازن‭ ‬ممكن‭ ‬ان‭ ‬تشل‭ ‬الحياة‭ ‬وتؤثر‭ ‬على‭ ‬سيرها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬طبيعي‭.‬

    عبدالوهاب الجبوري

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  • محمد
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 23:00

    معقولة المغاربة بوحدهوم عالام فكولشي

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