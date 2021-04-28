بدون تعليك: المغاربة والوقت

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تعليقات الزوار3
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23:09
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هزة أرضية بقوة 4 درجات في إقليم الدريوش
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13:13
مناورات خطيرة بالسيارات تستنفر الشرطة
يابن عمي الوقت من ذهب ….يلاه ندوزوا الوقت ….الوقت يحترم عند اصحابه الذين يضربون له الف حساب…
نوبات الدوار مامعناها؟
وهذا الشعور حتى وان لم يتعدى النوبة او النوبتين فهو يعد مؤشراً يستدعي القلق ،ورغم ان اغلبنا يشعر بالدوخة بين كل حين وآخر، ورغم انها لا تكون غالباً مؤشر يهدد حياتنا ، الا ان حالة عدم الثبات وفقدان التوازن ممكن ان تشل الحياة وتؤثر على سيرها على نحو طبيعي.
عبدالوهاب الجبوري
معقولة المغاربة بوحدهوم عالام فكولشي