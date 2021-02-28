براءة دنيا بطمة

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‫تعليقات الزوار

3
  • الهام
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:34

    السماوي فعلا اذا كنت في المغرب لا تستغرب السيدة حكمت ابتداءي ولم تسجن و حكمت في الاستءناف ولم تسجن والان ظهرت وثاءق ان البطمتان ليس لديهم القن السري اي نوع من الوثاءق هذه واين كانت مخبءة ومن اخرجها من القبعة السحرية الله يعطينا غير وجهكوم هناك الالاف من السجناء احتياطا قضوا و يقضون عقوبات لجراءم و جنح قد يحكموا بالبراءة منها في الاخر و يخرجون بدون اي تعويض و موارد القضاء تضيع على قضية تعرفون ان الاشخاص فيها لا يمكن المساس بهم لان باطما هي فقط الحلقة الاضعف و الواجهة لشبكة خفية يعلم الله من تضم الجراءم التي كانت تقوم بها هذه اسخف مسرحية قضاءية وكان عليكم من البداية عدم اخراجها

    19
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  • ربيع
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:37

    دنيا يا دنيا شحال غريبة يا دنيا………. اتكلم عن الحياة وليس باطمة

    -1
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  • مصطفى
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:39

    براءة الدنيا ليست هي براءة الآخرة…. هناك حساب عسير ينتظر كل واحد… لا تفرحوا بالدنيا فهي زائلة

    22
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