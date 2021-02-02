"برابوس" تجري تعديلات على "مرسيدس" الفئة A

أجرت شركة برابوس تعديلات على سيارة مرسيدس الفئة A لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها تقدم للسيارة مرسيدس A45 S 4Matic+ باقة التعديل (B45 – 450 Performance Upgrade)، التي ترفع قوة المحرك إلى 450 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى إلى 550 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق سيارة الدفع الرباعي من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر3 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 270 كلم/س.

ومن ناحية أخرة تقدم برابوس لسيارة مرسيدس A45 S 4Matic+ أشرطة صعود من الفولاذ تحمل شعار برابوس ودواسات من الألومنيوم وفرش مخملي فاخر لحماية الأرضية يزدان بشعار برابوس، بالإضافة إلى باقة تجهيزات الفرش “Fine Leather” الفاخر.