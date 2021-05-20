برابوس تضع بصمتها على مرسيدس E 63 S 4MATIC+

برابوس تضع بصمتها على مرسيدس E 63 S 4MATIC+
صورة: د.ب.أ
الخميس 20 ماي 2021 - 03:17

كشفت شركة برابوس النقاب عن سيارتها Brabus 800، التي تعتمد على سيارة مرسيدس E 63 S 4MATIC+.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي أجرتها على محرك السيارة المكون من 8 أسطوانات سعة 4 لتر، زادت قوته من 612 حصان إلى 800 حصان، مع 1000 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل القوة الإضافية تتسارع السيارة رباعية الدفع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 0ر3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 300 كلم/س.

وتتميز النسخة المعدلة من خلال مجموعة العادم الفولاذية والنهايات المصنوعة من ألياف الكربون، مع المكونات الأيروديناميكية المصنوعة من ألياف الكربون الشفاف.

وتتوج الباقة باسبويلر خلفي على حيز الأمتعة، وطاقم الناشر الخلفي مع العجلات قياس 21 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف.

وبحسب الرغبة يمكن تجهيز السيارة بجلود فاخرة وفرش ألكانتارا، مع تطعيمات من الخشب وأسطح الكربون.

الدفع الرباعي المحرك سيارة مرسيدس شركة برابوس

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