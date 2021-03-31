"برابوس" تطلق نسخة خاصة من سمارت EQ Fortwo Cabrio

قدمت شركة برابوس نسخة خاصة من السيارة سمارت EQ Fortwo Cabrio يقتصر انتاجها على 50 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها، التي تحمل الاسم 92R، تتمتع بزيادة في القوة مقدارها 10 حصان/20 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى؛ فبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على نظام الدفع الكهربائي وصلت القوة إلى 92 حصان/180 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الجديدة تتسارع السيارة الصغيرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر10 ثانية، وهو ما يعني أنها أسرع من الموديل القياسي بمقدار ثانية كاملة، لكن السرعة القصوى في الحالتين هي 130 كلم/س، أما مدى السير فيبلغ 125 كلم.

وتتميز النسخة المعدلة من خلال باقة العناصر الأيروديناميكية، التي تتألف من مئزر أمامي مع سبويلر جديد، وكسوات جديدة للعتبات، ومئزر خلفي مع ناشر وغطاء من ألياف الكربون للمرايا، كما تقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف بقياسات 16 بوصة في الأمام و17 بوصة في الخلف.

وامتدت التعديلات، التي تقدمها برابوس للمقصورة الداخلية السيارة، لتشمل التجهيزات الجلدية باللون الأحمر، والأسطح المزدانة بألياف الكربون، والدواسات المصنوعة من الألومنيوم، والعتبات المضاءة والحصير الخاص.