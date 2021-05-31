برشلونة يعلن رسميا ضم أغويرو مدة موسمين

توصل نادي برشلونة الإسباني والأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى اتفاق لضم اللاعب إلى النادي “الكتالوني” بداية من أول يوليوز، بمجرد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن برشلونة اليوم أن أغويرو الذي أوشك على إتمام عامه الـ33، سيوقع لمدة موسمين وستبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقده 100 مليون يورو.

واجتاز اللاعب الأرجنتيني الذي وصل اليوم إلى برشلونة الفحص الطبي.

ومن المقرر أن يجري تقديم اللاعب غدا الثلاثاء على الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي في ملعب “كامب نو”.