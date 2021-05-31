برشلونة يعلن رسميا ضم أغويرو مدة موسمين

توصل نادي برشلونة الإسباني والأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى اتفاق لضم اللاعب إلى النادي “الكتالوني” بداية من أول يوليوز، بمجرد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأعلن برشلونة اليوم أن أغويرو الذي أوشك على إتمام عامه الـ33، سيوقع لمدة موسمين وستبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقده 100 مليون يورو.
واجتاز اللاعب الأرجنتيني الذي وصل اليوم إلى برشلونة الفحص الطبي.
ومن المقرر أن يجري تقديم اللاعب غدا الثلاثاء على الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي في ملعب “كامب نو”.
إن شاء ستعود برشلونة كما كانت من قبل مع قدوم أغويرو من مان سيتي و ديباي من ليون و إن شاء الله هالاند من دورتموند ستكون تشكيلة جد قوية بأوروبا ، حينها ستنام أوروبا قبل المساء . و قبل الختم أود أن أقول لفريق التحكيم المعروف بريال مدريد أو ريال تحكيم أن زمنكم قد إنتهى و للأبد ، فمدريد أصبحت في قمامة التاريخ بإستتناء الإسم فقط هههههههههه
لماذا قام هاذ اللاعب بتلك الحركة ، هناك رسالة
ادارة فاشلة عوض الاستثمار في الشباب واولاد المدرسة يتجهون الى اللاعبين الذين اشرفوا على الانتهاء ، تذكروا كلامي لن يفيد برشلونة في شيء اللهم من حيث ابتسويق لاغير، اما كرويا فلاعب انتهى بدنيا وتقنيا ،،، ادارة برسلونة كمثبلاتها في بعض الفرق المغربية ..المهم موسم ابييض كذلك
السلام عليكم اغويرو صديق ميسي و الفاهم يفهم
العديد من متتبعي كرة القدم ينتقدون هذه الصفقة .. صحيح انه اللاعب ليس بمستواه المثالي .. لكن تواجده سيعطي دفعة طاكتيكية و خبرته بالدوري الاسباني ستساعد البرصا في خط الهجوم.
فريق البارسا قد يصبح مجمع المتلاشيات ان لم يتم تطهيره من العاهات التي ترهقه ماليا برواتب خيالية وتصيب محبيه بامراض ظغط الدم وعلى رأسهم عاهات فرنسا الذين دمروا الفريق وعلى الخصوص المدعو كريزمان 18 مليون اورو سنويا ألذي تأكد على ان شراءه كان عملية نصب كبرى وتاريخية وبعده العاهات ام تيتي ولونكلي وديمبلي وبعدهم يأتي بيكي وكوتينيو وروبيرطو وبوسكيش وعليه فمن المستحيل تكوين فريق منافس على البطولات ببقاء هولاء اللاعبين !!
الامر لا يهمنا…يضم اغويرو ام لاعب اخر.لا نريد اي خبر عن اي فريق اسباني اذله الله و تحديدا برشلونة المساند علنيا لابناء جبهة البوليساريو