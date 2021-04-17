برشلونة يهزم بيلباو ويحرز لقب كأس ملك إسبانيا

توج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما تغلب على أتلتيك بيلباو 4 / صفر اليوم السبت، في المباراة النهائية على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة أشبيلية.

وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 59 دقيقة، ثم نجح برشلونة في حسم المباراة النهائية واللقب بأربعة أهداف، سجلها أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج وليونيل ميسي (هدفان) في الدقائق 60 و63 و68 و72.

وعزز برشلونة بذلك رقمه القياسي في بطولة الكأس، إذ توج بها للمرة الــ31 في تاريخه، علما أن أتلتيك بيلباو يأتي في المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 23 لقبا.