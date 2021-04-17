برشلونة يهزم بيلباو ويحرز لقب كأس ملك إسبانيا

توج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما تغلب على أتلتيك بيلباو 4 / صفر اليوم السبت، في المباراة النهائية على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة أشبيلية.
وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 59 دقيقة، ثم نجح برشلونة في حسم المباراة النهائية واللقب بأربعة أهداف، سجلها أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج وليونيل ميسي (هدفان) في الدقائق 60 و63 و68 و72.
وعزز برشلونة بذلك رقمه القياسي في بطولة الكأس، إذ توج بها للمرة الــ31 في تاريخه، علما أن أتلتيك بيلباو يأتي في المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 23 لقبا.
تاريخيا لم يتغير الامر من عقلت على رااسي تتفرج على البارصا والريال كرة الاسبانية البارصا تفوز بطولة المفضلة كاس الملك الريال تفوز الليغا عصبة الابطال اروبا البطولة المفضلة الريال كان تشارك في عصبة الابطال تفوز الليغا برشلونة تشارك كاس كؤوس عندما كان النظام قديم المسابقات برشلونيين لا يهديهم تقولوا علاش الريال هو النادي القرن تديروا مقارنة لا تكون في صالحهم داءما برشلونة لم يتفوق على الريال الا في فترة 2009 مع مدرب غوديويلا الان فقط عاد برشلونة حجمه الطبيعي كل مافي الامر
كاس لا يهتم به احد البارسا فريق مدمر دمره الرءيس السابق بشراءه عاهات وعرض البارسا لعمليات نصب كبرى اخرها شراء العاهة المدعو كريزمان المنفوخ اعلاميا التي تعتبر اكبر صفة فشلا في تاريخ كرة القدم وتعتبر مؤامرة ضد هذا الفريق العتيد في بطولة اسبانيا بطولة (طوم وجيري ) الريال والبارسا
فوز مستحق هنيئا للبارسا و هردلك لبلباو.