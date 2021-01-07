برلمانيون سابقون: إلغاء المعاشات يشرد المنتخبين ويخالف تعليمات الملك

عبر أعضاء سابقون في البرلمان عن اندهاشهم من مقترح القانون الهادف إلى إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين التي ينظمها القانون 92/24، وذلك في رسالة لهيئة أعضاء البرلمان السابقين لجهة الشرق-وجدة حول مسألة مقترح إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين بعثوا بها إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس.
البرلمانيون السابقون الموقعون على الرسالة، وعددهم 14، عبروا عن رفضهم لمضمون مقترح القانون لما يتضمنه من مقتضيات غايتها الإجهاز على أبسط حقوق النواب المكتسبة، مثل حق التغطية الصحية، منبهين إلى أنه في تناقض كامل مع واقع التوجيهات الملكية والمتن الدستوري والبنود القانونية وقواعد النظام الداخلي للبرلمان ومساطير تصفيات الكيانات المدنية أو التجارية المفلسة.
وأعلن هؤلاء في الرسالة التي اطلعت هسبريس عليها، أنهم لن “يسكتوا عن هذا النص المتعلق بإلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين باعتباره يشكل حالة شاذة واستثنائية في تاريخ البرلمان المغربي وتشريعاته المختلفة”، مشددين على أنه أجهز على توجيهات المرحوم الحسن الثاني الذي أوحى بفكرة سن قانون يتضمن بنودا تضمن كرامة البرلماني وتقيه شر عوادي الزمان وسوء المنقلب، والذي سار على خطاه الملك محمد السادس حيث طالما شمل البرلمانيين وكافة المنتخبين والمنتخبات بعطفه وتوجيهاته”.
وأبدى البرلمانيون السابقون تمسكهم بحقوقهم المكتسبة، بما يضمن صرف معاشاتهم إلى حين صدور قانون الإلغاء بصفة نهائية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها الفصل السادس من الدستور، مشددين على ضرورة استمرارية التغطية الصحية لكافة البرلمانيين السابقين.
وفي الوقت الذي طالب فيه هؤلاء رئيس مجلس النواب بتمكينهم من البيانات المتعلقة بحصيلة الأموال المودعة لدى الصندوق والمنظومة الإجرائية والقانونية التي تمت في ضوئها مواكبة وتدبير الأموال المودعة فيه، اعتبروا أنه “من سابع المستحيلات، علينا كبرلمانيين عاديين، أن نقبل تطويع إرادتنا لتمرير قضية إخفاء البيانات المطلوبة في هذا المجال بهذه السهولة أو أن نقتنع بأن الاكتفاء بإعلان إفلاس صندوق المعاشات يمكن أن يقفل باب المساءلة القضائية بالنسبة للجهات التي كانت لها الولاية القانونية للإشراف عليه، سواء تعلق الأمر برئاسة البرلمان أو بالمسؤولين عن صندوق المعاشات أو بالجهة المكلفة بهذا الأمر داخل وزارة المالية”.
وشددت الرسالة على أن المقترح أجهز على حقوق البرلمانيين السابقين في التغطية الصحية ورمى بهم في الشارع في ظروف يجد فيها الناس أنفسهم في أمس الحاجة إلى توفير الحماية الصحية لكل المواطنين، فضلا عن الحماية الاجتماعية والإنسانية، و”كأن الصفة البرلمانية التي حملها عن جدارة واستحقاق أعضاء هذه الفئة من المواطنين أصبحت سبة وشتيمة تستحق العقاب حتى على مستوى التغطية الصحية”، وفق نص الوثيقة ذاتها.
“يعز علينا كبرلمانيين سابقين أن نجد أنفسنا ضحية لبدعة تشريعية جديدة ضربت في العمق مبادئ دولة الحق والقانون وأصابت قيم التضامن بين الأجيال البرلمانية في مقتل”، تقول الرسالة التي تأسفت “أن ينزل هذا العقاب بسيف المؤسسة البرلمانية التي طالما رفعت هذه الطينة من البرلمانيين داخلها راية الدفاع عن دولة الحق والقانون عاليا”.
وأبدى البرلمانيون السابقون مخاوفهم من أن “تكون خلفية المقترح حصر التمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية على رافد معين، بحيث تكون كلمة الفصل لأصحاب الإمكانيات ذات المصادر المتنوعة وعلى حساب أبناء الفئات الوسطى الذين تعوزهم هذه الوسائل والإمكانيات قبل وأثناء وبعد الاستحقاقات الدستورية”.
من شرد الشعب بسياسات وبرامج فاسدة عمرتو جيوبكم أو مزال تقلبوبو على فلوس الشعب
اذا لم تستح فاصنع ما شئت. وجهكم قصح من الحديد.
هؤلاء المنتخبون لت يمثلون الشعب ولا يدافعون عن مصالحه, هم فقط يمثلون أنفسهم ويدافعون عن مصالحهم على ظهر الشعب.
نقول لهم بالله عليكم كفى من أكل أموالنا بالباطل, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, بأي حق تشتغلون (تنامون) أياما قليلة و تضمنون تقاعدا مريحا, هذا أكل سحت.
سيروا عريو على كتافكم الا ابغيتوا تأكلها حلال
على الدولة ان تجعل من عمل نواب البرلمان والمستشارين والجماعات عملا تطوعيا لا ربحيا و ريعيا،ادا كانوا فعلا يريدون خدمة الوطن والمواطنين،فقد ضاق هؤلاء درعا بالوطن والمواطنين وأصبح همهم الوحيد هو ملء جيوبهم وحساباتهم البنكية من اموال الشعب المغلوب على أمره
اسي البرلماني راه قلناليكم تبرلمانيت ماشي مهنة لي مابغاش يتشرد يعري على كتافو؛ والملك ماشي ربي .
الولاية البرلمانية والاستوزار.هي
مهام موقتة محددة في الزمان.وتطوعية.ينلقى ممارسه تعويضات من الشعب المغربي.طيلة مدة الانتداب .من اراد المال.عليه ان يشمر على ساعده.ويعول على نفسه.ويبتعد عن اموال دافعي الضريبة المغاربة.لان اليتامى والارامل معيلي الايتام.والصحة والتعليم اولى بتلك الاموال.
هؤلاء البرلمانيين لا يستحيون ولا يشبعون. تهمهم كرامتهم و حدهم ولا تهمهم كرامة حوالي 40 مليون من المواطنين أفراد الشعب. و يعللون شكواهم بالتغطية الصحية التي سيفقدونها علما أن معظم المغاربة لا تغطية لهم وعلما أن الدولة ستحاول أن تهمهم التغطية على الجميع. حقيقة اللي اختشوا ماتوا كما يقول المصريون.
لا مكان للريع ان أردنا وضع المغرب على السكة الصحيحة.
ألم يئن الأوان لتبتعد الناطحة والمتردية عن المشهد السياسي المغربي ؟!!!!!!!!!..
لايعقل أن تستفيد من المعاش ونتا غير منتخب من الشعب يعني نزلك الشعب ينزلك المعاش نتا ماشي موظف اخي الكريم هادي هي الدموقراطية
هل تعلم أن هناك عشرات الالاف من العسكريين الذين إشتغلوا في صفوف القوات المسلحة الملكية لعشر سنوات و أكثَر بقليل قدموا إستقالتهم من الخدمة العسكرية و لا يتقاضوْنَ درهماً واحداً شهريَّا!!
كيف يُعقَل ان تبكي أنتَ على تقاعد برلماني يشتغل لأيام معدودة طيلة السنة و براتب شهري سمين و لا تبكي على عسكري إشتغَل لسنوات طويلة لمدة 24/24 يوميًّا و براتب شهري نستحيي ذِكره…
الهضرة كْثِيرة و السكات حْسْنْ
ادا كان نزع المعاشات للبرلمانين يؤدي إلى تشريدهم ماذا نقول عن الطبقة الكادحة .. البرلمانيين هم من شردوا الشعب المغربي بتشرعاتهم وقرارتهم
من انتم؟منتجبيين الجهة الشرقة كلهم اغنياء وزدتم عنى بترشيحكم نعم ليس لكم هم الا جمع المال اما مدينة وجدة فقد اسغللتموها لملئ جيوبكم
ام لم تستحيي ففعل ما شئت او قل ما شئت .
ما احلى الحياة بليكي بدون عمل و لا اجتهاد
و بااااااز عليكم
لقد استغلت مدة 10ءسنوات بالصحراء الجنوبية و قمت بالواجب الوطني و لم احصل على تقاعد و لا اي امتياز
وعندما سنبدء بالصحراء الشرقية ستدخل الى الوطن حتى تتمكن من العمل من جديد بالصحراء الشرقية انشاء الله
وبااااز على البرلمانبن لبغينها باردة
البرلمان مؤسسة تهلك خزينة الدولة بسبب ريعكم
وهل المنتخب البرلماني او غيره موظف بالبرلمان. لا لتقاعد البرلماني وحتى الوزير.
واش هادا شرع الموظف يتقاضا معاش هزييييل عن خدمة لمدة 30 سنة ونتا 5 سنوات تقاضا كتر منو هادا راه سميتو الطنز واي حاجة بغات تصلح تنوضو ديروها ذريعة بأوامر ملكية. اسي الملك بغا يصلح ماشي يفسد وهادا اسميتو إصلاح البرلمان من الفساد المالي
نواب الأمة دورهم هو إيصال الأعطال الإدارية والتسييرة للوزراء، وهذا الدور مرتبط بمفاهيم إنسانية غايتها بسط العدالة ورفع الظلم. ولكون هذه الغاية نبيلة فهي ستندرج ضمن الغايات المعنوية. وعليه فحينما سيتحول النائب إلى وظيفة مؤقتة بأجر مادي، فحينها سيقع تزاحم وتضاد بين النبالة والمادية، وهذا بالنهاية يجعل من النائب سمسار أكثر منه مدافع عن مصالح الأمة.
لكل ذلك أرى أن هذا الدور عليه أن يتخد صفة التطوع وليس التصويت، لأنه حينها من سيتقدم له سيكون شخصا مكتفيا ماديا وراغبا في إصلاح حال البلد.
هههه بكل اختصار كما يقول المغاربة لاهلا اعطينا اوجاهكم الله احشمكم. ا
ابي قضى أكثر من 20سنة بالجيش ثم تقاعد براتب 1300 درهم و لم تنشرد يوما و برلماني قضى 4 سنوات لم يترك فيها أخضرا ولا يابسا يشتكي انه معرض التشرد عجبي……
اليوم عرفو هضم الحقوق والحرمان والتغطية الصحية و و و …!!! حقوق من؟؟؟
سبحان الله ما بقى ما يتخبى كلشي تفضح وبان وطار الزواق ولحن القول.
إيوا هادو وأمثالهم كيفكروا في مستقبل البلاد والعباد !!! وهادو اللي يعول عليهم خسئتم.
حاجة واحدة لم يدركوا عاقبتها خيانة وإضاعة الأمانة التي سيسألون عنها أمام الله.
من لا حياء له لا إيمان له ومن لا خير فيه لا خير يرجى منه.
لقد أخدتم الگريمات ظلما تحصون بها على أكثر من 600درهم كل يوم أليس هذا أكثر من المعاشات ، يجب أن تنزع منكم هاته الگريمات التي هي للفقراء والمعوقين والمقاومين .
يا ليتني كنت معاشا …كي يدافع عني السيد الازمي بكل شراسة…
ومتى كان المنتخبون فقراء حتى يكونو عرضة للتشرد ….حاميها حراميها
أنا من الجهة الشرقية وبالضبط من مدينة جرسيف، لي كايدعي البرلمانيين ديالها أنهم غادي يتشردوا، والله العظيم إلا هادو البرلمانين ديال ديك المدينة بعدا أكبر شفارة واحد منهم عندوا مجموعة ديال شركات النسيج فطنجة والآخر إستغل فترة ولايتيه ودار مابغا.
على ذكر شركات ديال النسيج كاين واحد الشركة تحت إسم صاحبها البرنيشي راه معروف فديك المنطقة، وكان برلماني سابق، كايستغل الناس ديال المنطقة لي كايعشو الهشاشة وقلة فرص الشغل و كايخدمهم بثمن بخس ولسعات طويلة و ممسجلينش فالتأمين، مع العلم هادي شركة كبيرة كتصدر كل منتجاتها لإسبانيا زد على ذلك كان واحد الألماني فتح فرع ديالو فديك المنطقة وكان عاطي جميع الحقوق للعاملات عندوا، وبداو البنات لي عندهم تجربة كبيرة كيمشيو عندو وكايخليو الشركة ديال البرنيشي، من بعد بدا سي البرنيشي كيستعمل جميع الوسائل الغير مشروعة لي خلات الألماني المنافس ديالو ينسحب من ديك المدينة.
هولاء المنتخبين لا قناعة لهم. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يستفيدون من جميع الخدمات بدون آداء .
علاه بالسلامة باش كنتوا عايشين من قبل ما توليو برلمانيين القليل فيكم كيخسر فوق 500مليون سنتيم في حملته الانتخابية وبزاف على هاد السنطيحة لي عندكم
استفادوا كثيرا وتمتعوا دون وجه حق في الأموال الساءبة .اجور ضخمة تعويضات مختلفة معاشات عالية فنادق فخمة سفر داخل وخارج البلاد.كل ذلك وعندما حان وقت الغاء مظاهر التبذير ثاروا في وجه 40مغربي وارادوا استمرار النهب والجشع.
وللاسف يختبؤون وراء الملك الحسن الثاني رحمه الله والملك محمد السادس نصره الله.
قرار الغاء التقاعد صائب 100/100
كفى من الريع.هل النلك مع الشعب ام مع ريع البرلمانيين.الملك هو الساهر الاول على مثلحة الشعب والوطن…هل اصبحت خزينة الدولة بقرة حلوب ..من يرعى اموال المغاربة..لقد بلغ السيل الزبى
إذا كان لنا أن نختار بين تشريد هؤلاء البرلمانيين السابقين أوالقطع مع الريع، فأنا أختار القطع مع الربع وليتشرد من يتشرد. لوضع حد لمرض خبيث لابد من التضحية بعضو أو عدة أعضاء من الجسم بِبَثْرها. لابد من القطع مع الربع مهما كانت التضحيات..ولكن ،ألم تلاحظوا معي أن كبريات الشركات في بلادنا ترجع مِلكيتها لقدماء البرلمانيين؟ إذن ماذا يقصدون بالتشرد؟
الحمد الله اللي كاين الحساب أمام الله
تبارك الله على البرلمانيين اللي غيتشردو .اللذبن شردوا وجوعوا أغلب الشعب المغربي وشبابه ..أقلهم يملك اكثرمن محل للسكنى في أماكن فاخرة فيلات وسيارات ومشاريع وابناؤهم مسقبلهم مضمون ..ماذا تركتم للمغاربة الآخرين الفساد والكذب الله ياخذ الحق