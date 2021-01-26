برلمانيون يحلون بشركة "ليديك" في مهمة استطلاعية بعد الفيضانات

علمت جريدة هـسبريس الإلكترونية أن وفدا برلمانيا حل بمقر شركة ليديك الفرنسية المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك في إطار مهمة استطلاعية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حلوا اليوم الاثنين بمقر الشركة الفرنسية في الدار البيضاء، في زيارة أولى سيصدر عنها تقرير مفصل.

وقد التقى البرلمانيون المشكلون للمهمة الاستطلاعية مسؤولي الشركة المفوض إليها تدبير القطاع، الذين قدموا عرضا مفصلا حول مهام الشركة والمشاريع التي قامت بها.

وكشفت مصادرنا أن الوفد البرلماني ينتظر أن يتوصل بعرض شركة ليديك لدراسته، على أن يعود مجددا إلى مقرها الأسبوع المقبل قصد مناقشته، وسيخصص وقتا آخر لزيارة ميدانية لمشاريع ليديك بالدار البيضاء.

وبحسب مصدر برلماني من اللجنة الاستطلاعية، فإن هذه الأخيرة ستعد تقريرا مفصلا حول زياراتها لشركة ليديك الفرنسية، سيتم عرضه في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، قبل أن يحال على مكتب مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسبا.

وتأتي هذه الزيارة من طرف أعضاء المهمة الاستطلاعية بعد أيام على فضيحة الفيضانات التي شهدتها الدار البيضاء، والتي كشفت ضعف البنية التحتية، ووجهت بخصوصها انتقادات واسعة للشركة المفوض إليها تدبير القطاع.

وشن البيضاويون هجوما لاذعا على الشركة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فشلها في تدبير التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المدينة، حيث غرقت معظم الشوارع والأحياء، وتسببت في أضرار كبيرة وخسائر عديدة.

وطالب مستشارون بالمجلس الجماعي للدار البيضاء خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية قبل أيام، عقب التساقطات المطرية، بالتعجيل بمراجعة العقد المبرم مع “ليديك”، وذلك قبيل متم ماي من السنة الجارية.