برلمانيون يستنكرون استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو

استنكر برلمانيون مغاربة، اليوم الاثنين، في مجلس النواب، استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية؛ وذلك للاستشفاء بجواز سفر باسم مزور، منوهين بخطوة المغرب استدعاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السفير الإسباني بسبب هذه الاستضافة.

وبعدما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عبر بلاغ رسمي لها، أن المغرب يأسف لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو غالي، أعلن نواب أغلبية ومعارضة أسفهم لما بدر من الجارة الشمالية للمملكة باستقبال شخص متابع بجرائم اغتصاب، مستنكرين “طريقة تهريب اللصوص التي لجأت إليها باعتباره أمرا مريبا”.

البرلمانيون المغاربة يرون أن “إسبانيا مطالبة بدعم الجهود الأممية، عوض التستر المؤسساتي على متهم باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مستغربين محاولة التستر عليه للإفلات من العقاب والهروب من العدالة؛ وذلك في خرق سافر لروح الشراكة وحسن الجوار.

من جهة ثانية، دعا نواب برلمانيون إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول جرائم ميليشيات “البوليساريو”؛ لأن هناك انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة ضد المغاربة، مطالبين بالتحقيق في اختطاف المدنيين.

وفي الوقت الذي أوضح فيه النواب أن ما يحققه المغرب من مكاسب وراء هذه الحملة التي تقاد ضد المملكة، سجلت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن قضية الصحراء المغربية تشكل محط إجماع وطني بين كل مكونات الشعب المغربي ونقطة تلاحم كل القوى الوطنية الحية وراء الملك محمد السادس.