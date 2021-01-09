برلماني يكشف أسباب متابعة عاملة بـ"سرقة بيض"

توبعت، قبل أيام، عاملة بإحدى الوحدات الصناعية الخاصة بإنتاج البيض على مستوى إقليم الرحامنة، والتي تعود ملكيتها إلى البرلماني عبد اللطيف الزعيم، بتهمة سرقة البيض من الوحدة الصناعية.
وفِي الوقت الذي وجهت فيه انتقادات إلى برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب تقديمه شكاية في حق العاملة، والتي توجد رهن الاعتقال في انتظار صدور الحكم، كشف رجل الأعمال المذكور أن العاملة المعنية ضبطتها كاميرات المراقبة “متحوزة على 60 بيضة خلال عملية سرقة واحدة”، مضيفا أنها “لم تكتف بذلك، فبعد البحث والتقصي التي قامت بها إدارة الشركة، كشفت عن سرقتها 10800 بيضة في مدة قصيرة”.
وردا على الانتقادات الموجهة إليه حول شروط العمل داخل شركة “بيض حنان وأديبة” التي يملكها، رد الزعيم بأن هذه الوحدة الصناعية تشتغل وفق القوانين المنظمة للشغل، مشيرا إلى أن المتهمة بواقعة السرقة “تتمتع بكافة حقوقها كمستخدمة بالشركة، سواء على مستوى أداء الأجر الشهري أو الاستفادة من الضمان الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى التغذية والنقل يوميا، زيادة على منحها كسائر العمال 60 بيضة في الشهر”.
وتعمل الوحدة الصناعية، وفق المتحدث نفسه، على تزويد 23 مؤسسة من دور الطالب والطالبة ودور الرعاية الاجتماعية بالرحامنة بما يناهز 24 ألف بيضة شهريا؛ فيما عملت هذه السنة على تزويد المؤسسات المذكورة بـ20 ألف بيضة نظرا لعملية التفويج.
وعقب إقحام صفته البرلمانية في عملية سرقة البيض من الشركة، شدد الزعيم على أن ما يخفى على الكثيرين “أن كل تعويضاتي كبرلماني طيلة فترة انتدابي لمدة خمس سنوات تصرف لفائدة 23 دارا للطالب والطالبة ودارا الرعاية الاجتماعية بالإقليم”.
وفي هذا السياق، أردف المتحدث ذاته أنه “كبرلماني أساهم بتعويض بطاقة البنزين قيمتها 70 ألف درهم لفائدة الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي بالإقليم”.
وقد تعالت بعض الأصوات والنداءات التي دعت البرلماني مالك شركة البيض إلى التراجع عن متابعة العاملة المتهمة بالسرقة، بالرغم من الالتزامات التي تربط الوحدة الصناعية مع عدد من الممولين والبنوك وحقوق العمال.
عفا الله عما سلف زعما راك نائب برلماني او كتمتلك وحدة صناعية يعني راك ميسور الحال منين حصلتيها شفرت البيض كان عليك تطردها او متشوههاش
في اعتقادي أن الأمر ليس متعلق بالسرقة للبيض هناك خيط ما له ابعاد انتقالية خارج عن السرقة ما دامت العاملة تستفيد من طرف مشغليها بالبيض إذن لماذا المتابعة بتهمة سرقة البيض المهم الايام خبايا واسرار في هذا الموضوع
سبحان الله علاش خليثوها حتى وصلات 10800 ههههه كان عليكم ملي سرقت اول مرة وريها راسها فالكاميرة وقول لها هذ المرة سماح ولكن اذا تكرر الفعل تحاكمين قانونيا هكذا تكمل الاجر ديالك مادام كدير كاع داكشي لي قرينا فالمقال علاش خسرتي الاجر ديالك على البيض وانت كتعطي الملايين حسب ماذكر زعما الخير كثير ؟؟؟؟!!!!!
مثل امازيغي يقول ….شوف وجهها وشرب لبنها ..الوجه يكشف كل شيء…من السهل تلفيق تهمة السرقة للعاملة لانها حيط قصير ولكن امام رب العالمين لا توجد حصانة ولا برلمان ولا وجهيات …هنا قل ما شئت فعل الكثيرون بالضعفاء اكثر ..تنكيلا وعدابا وقتلا واهانات ولكنهم لم يخلدوا دهبوا الى حيث لا ينفع مال ولا بنون …
اذا سرقت تعاقب ، انتهى النقاش كون الشركة تعود لبرلماني او مستثمر الماني لا فرق ، السرقة سرقة ، رغم انني كنت افضل ان يتم طردها وديا بتوقيع استقالتها و دعها تبحث عن عمل اخر ، فقط نتمنى هاته الصرامة ايضا ضد ناهبي المال العام مهما كانت مناصبهم ، فتقراير الامم المتحدة تقول ان الفساد ببلدنا كبير جدا و حتى والي بنك المغرب الجواهري قالها صراحة ان الفساد و الرشوة منتشرة و هي اكبر مشكل بالمغرب ، سرقة بيضة او سرقة مليار الكل يجب ان يعاقب .
السلام عليكم.ناري على رحمة توجد عند هاد أصحاب رؤوس الأموال.كان عليه أن يعطيها انذارا في الاول وإن أعادت الكرة ولم تتوقف عن السرقة يطردها من العمل لا أن يرميها في السجن وحتى ان اشتكت به فهناك دليل الكاميرات كما يقول لي تدينها ومن يدري المسكينة على من تنفق من تلك الأجرة التي تتقاضاها.فلولا العوز لن تشتغل المرأة في هكذا اعمال كلها تعب وهضر للصحة.ونعم الرحمة
ومع ذلك نطالب بلجنة لتحقيق مع البرلماني اولا في شروط العمل ثم في موضوع من اين لك هذا ؟ ان سجن المواطن العادي من اجل السرقة فكذلك يجب ان يسجن من يسرق المال العام ونحن لا نتهم احدا وانما نطالب بالتحقيق
تمنح لها 60بيضة في الشهر…ضبطتها الكاميرا وفي حوزتها 60 بيضة
موقف الاسلام من السرقة راه باين وااضح يااك ويلا كانت ادلة بصح كتبث ان تلك السيدة فعلا سرقت واكثر من مرة فيجب العقاب ولكن كنتمنى من هادالسيد يسمح ليها غير هاد المرة وترجع للعمل ديالها وتعطا ليها اخر فرصة ويلا سرقات مرة اخرى يتم الطرد ديالها حيت السرقة كتبقا سرقة مهما كان السبب اذا مكاين لاش الواحد يحرم رزقوا على بيضة كدير 16 ريال ولا درهم والله اعلم
بناية على جاء في المقال، الرجل ماكال وما فعل حتى عيب،
ادا تبث ما قيل ان صحيح فان العامل تعتبر مدنبة وتستحق العقاب
ما اعيب عليه في النازل وهو دكر صفة برلماني في الموضوع، كان الاجدر به ان يترك القضية تاخد مسارها الطبيعي، بعيدا عن التشهير بالصفة
من يسرق بيضا يكون مصيره السجن ومن يسرق شعبا يذهب في عطلة.
تفاجات كثيرا عندما اقر هذا البرلماني انه يمنح 70الف درهم (سبعة مليون سنتم) كتعويض عن البنزين..وهذا منكر والله…البرلمانين يتقاضون اجرا شهريا سمينا زيادة علي تعويضات البنزين والاكل والمبيت…انهم فعلا هم الذين ينهبون الخزينة العامة ويبقي المواطن يقتات علي فتاتهم…فمن يوقف هدا العبث..؟!!!
السرقة سرقة سواء كانت بيضة او جملا……. لو كنا نتقي الله في اعمالنا وافعالنا لكنا بحق خير امة اخرجت للناس
مع الاسف الشديد المغرب يسير عكس التيار فسارقة بعض البيضات يلقى عليها القبض وتحاكم وسارقي المال العام من مسؤولين وبرلمانيين وغيرهم من اللصوص لا متابعة في شأنهم واقول لهدا البرلماني ان فاعل الخير لا يبوح به ولا يعلم إلا الله أما التبجح به فإنه رديلة فاحدرك من ان من أعطاك سياخد منك وما الله بغافل عما يعمل الظالمون
لا يجب التسرع في إعطاء الاحكام قبل الاطلاع على كافة المعطيات
هدا نداء للسيد المحترم البرلماني الدي يعمل الخير رجاء أكمل على عملك وتنازل لهده المستخدمة فأنت في غنى عن ما سرقته وعن سجنها وستجد كل ما ضاع لك في ميزان حسناتك
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربما البرلماني لا يعرف ان ثمن البيضة الواحدة يتراوح بين 50 سنتيم و80
عفى الله عمى سلف وكادا الفقر ان يكون كفرى
طريقة تحليل الواقعة بهاته الطريقة من طرف المعني بالأمر تدعو إلى الشك كيف يعقل أن شخصا يضبط في حالة تلبس بالسرقة وبعدها نعود إلى الوراء من أجل تلفيق تهم تقيلة لغاية في نفس يعقوب
على المسؤول أولا متابعة المكلفين بالأمن والتفتيش كيف يعقل أن تتم كل هاته السرقات طول هدا الوقت دون كشف المعنية بالأمر اما هاته السيدة فما هي إلا صحية مؤامرة او تصفية حساب
اما الأعمال التي تقوم بها كبرلماني او فاعل جمعوي او مدير شركة فلا داعي لكشفها أمام الجميع ليتقبل الله منك حين الأعمال او تصبح كصدقة يتبعها أدى
لكن عندما تمزج بين الواقعة والأعمال الخيرية التي تقول انك تقوم بها فهدا يدعوا الى عدة تساؤلات
يجب عليك ان تتخلى وتسقط الدعوة ضد هذه المراة المسكينة الدافع الذي جعله تقوم بهذا الشيء لن يعلم به الا الله اما امثالكم البرلمانيين والمستشارين والوزراء والعديد من المناصب لايعلم بهم الا الله ماذا يفعلون في مناصبهم من اختلالات ضد اموال الشعب هذا فلان والاخر فلان وبدون مراقبة ولامحاسبة ومن اين حصلتم على هذه الاموال والمشارع حسبنا الله ونعم الوكيل.
واحد سارق اكتر من 60 مليار ولا يدخل السجن وواحد اقل من 60 بيضة يزج في السجن. السرامة غير مع الضعفاء. واقول لصاحب الشركة لو كنت حقا تفعل الخير وتبحت عن الحسنات كما تدعي لعفوت عن السيدة وسترتها.
البيض المليء بالمضادات الحيوية..هلاك للصحة بلاش منو بناقص..
المسامح كريم اتمنى من السيد البرلماني ان يسمح لهذه السيدة مهما كانت غلطتها لو افترضنا ان القضاء حكم عليها متلا بشهر كن على يقين ايها السيد البرلماني انك تشتت عاىلة ب اكملها.خصوصا اذا كانت هذه السيدة متزوجة.عفا الله عما سلف.
لا اتفاجئ عند قرائتي للتعاليق شعب اقل مايمكن ان نسميه مع وجوب التذكير اني لا اقصد الكل شعب منافق وفاهم كثر من الناس وفينا الحسد واحد عندو الفلوس وبرلماني ولباس عليه .. ديما غالط وديما شفار والعاملة والدرويش ديما مسكين وعلى حق هاد البرلماني هداك رزقو اكون لباس عليه ولا لا وهديك شفارة خصها الحبس تكون فقيرة ولا غنية راه لي خارج على البلاد هما المزاليط و الدراوش*
المنطق يقول .من صرق البيضة يتابع بهمة عظيمة ومن صرق الدجاج يحكم بالبراءة. اكتشف المحاسب صرقة 10800 بيضاء ربما منذ إنشاء المعمل .قيمتها كم .والبعض الآخر بإمكانه صرف هذا المبلغ في يوم واحد بالملاهي . حلل وناقش .على العموم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في انتظار تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
السلام عليكم.ههه تجند بعض أعداء الأنثى هنا في التعليقات لي يهاجموها رغم أن الله يغفر لمن يثوب حتى لو سرق جملا وهذه سرقت فقط بعض البيض وتجندوا ضدها انصافا لمن يأكل خزينة الدولة بأكملها وليس فقط البيض.وما أدراكم أن البرلماني يقول الحقيقة أو لمجرد أنه ذكر اتهم أنثى صدقتموه.الحمد لله أنكم لستم الله استغفر الله العظيم وإلا لوضعتم الأنثى في جهنم حتى لو لم تفعل منكرا.رحمتك يالله.فلولاك ولولا الخوف من عقابك لأكلتنا الضباع
هناك امر السرقة وهو فعل لا يغتفر.
للذين يدعون الى التنازل عن شكاية..العاملة تستفيد من اجرة شهرية…فلماذا تسرق.
يمكن تقبل السرقة من شخص لا يجد ما يأكل و ليس له اي دخل.
ولكن غير مقبول السرقة من طرف شخص له دخل و عمل قار.
اذا هي سارقة و يجب ان تعاقب على فعلتها بغض النظر عن من هي و من هو مشغلها.