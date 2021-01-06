"برلمان البيجيدي" يستجيب لمعارضي العثماني بطرح نقاش المؤتمر الاستثنائي‎

نقطة حاسمة من المرتقب أن توضع أمام المجلس الوطني لحزب العدالة والتمنية، خلال دورته المقبلة؛ فقد تقرر رسميا تداول إمكانية اللجوء إلى مؤتمر استثنائي، وذلك في أعقاب المستجدات الكثيرة التي جرتها الأيام القليلة الأخيرة على التنظيم الإسلامي.
وسيكون موعد التاسع من يناير محطة للجان الدائمة لبرلمان “البيجيدي” من أجل نقاش النقطة، بعد أن تقدم أعضاء بها وتنفيذا للمادة الـ20 من اللائحة الداخلية، قبل أن يتم تقييم أداء الحزب (فريقا البرلمان – وزراء الحكومة) بشكل شامل خلال السنة الجارية.
ومن المرتقب أن تتداول لجنتان في الموضوع، ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية ثم لجنة الشؤون التنظيمية؛ لكن عموم التوجهات لا تزال غير واضحة، خصوصا بعد كلمة عبد الإله بنكيران المساندة لاستئناف العلاقات مع إسرائيل.
وعلى امتداد قيادة سعد الدين العثماني لحزب العدالة والتنمية، تبرز مطالب بين الفينة والأخرى لعقد مؤتمر استثنائي؛ لكن أقواها طرح من مبادرة النقد والتقييم، لكنها قوبلت بالرفض، إلى غاية توجيه طلبات إلى المجلس الوطني للحزب.
آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أوردت أن إدراج النقطة يأتي استجابة للنظام الداخلي الذي يفتح إمكانية إدراج نقطة بطلب من الأعضاء، مسجلة حق المجلس في فتح النقاش والخروج بالقرارات التي يشاء بشكل ديمقراطي.
وأضافت ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن من وضعوا الطلبات هم من سيعرضون التفاصيل من الدواعي والمبررات، مؤكدة أن هذا كله مطلوب داخل المؤسسات، منتظرة ما سيطرحه أصحاب الطلبات في إطار تعدد الآراء.
من جهته، أورد عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، أن بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب “المصباح” تقدموا بطلبات لإدراج هذه النقطة المتعلقة باللجوء إلى مؤتمر استثنائي، وكان لهم ذلك، وللمجلس كافة الصلاحيات من أجل الحسم في الأمر، معتبرا أن خرجة بنكيران لن تؤثر على النقاش.
وأكمل حامي الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن طلبات إدراج النقطة سالفة الذكر كانت قبل خرجة الأمين العام السابق، ولا تخرج على النقاش الديمقراطي الداخلي. وكيفما كانت النتيجة، فالجميع سينضبط للقرارات النهائية.
فاتكم القطار يا جماعة بن كيران. أمين حزبكم وقع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني وحملت الوثائق إلى واشنطن وتل أبيب. وانتهى الكلام
حزب العدالة فقد مصداقيته.
حزب تجار الدين يسير إلى الهاوية.
كل ماكان أساسه نفاق ومصالح خاصة مآله مزبلة التاريخ. فلا سامحهم الله ، ولا سامحهم المغاربة، “وعند الله تجتمع الخصوم”.
أتمنى من حزب العدالة والتنمية،ان يدرجوا ضمن جدول الأعمال
الهدايا التي سيقدمونها لبني صهيون في الزيارة المرتقبة لسعد الدين العثماني لتل الأبيب.
الدول المتقدمة في حقوق لانسان حتا ولو كانت ضجة او معارضة بين الاحزاب فالمواطن هو المواطن له حقوق وواجبات من هدا كله
حزب البيليكي سيقع له ما وقع لحزب الاءتحاد الخرافي والذي ءانهار وءانهرت قواعده لما ذبر الشاءن العام في ما عرف بالاءنتقال الديمقراطي،فرمي به وبمناضليه الذين ءانهارت اسهمهم دون ثمن كيلو بطاطس في ءاحدى الاءسواق الشعبية،ءالى مزبلة التاريخ.
السياسة الخارجية هي من صميم المناصب السيادية التي يتولى عاهل البلاد تدبيرها،وبالتالي عقد حزب البيليكي مؤتمره او لم يعقده فذلك لن يغير في الاءمر شيء.
ءاذا كان حزب البيليكي صادق في ءاصلاح البلاد والعباد فكان عليه ان يطرح وان ينزل بثقله في اتجاه توسيع حالات التنافي لتشمل عدم ءامكانية الجمع بين منصب برلماني او مستشار او وزير،وبين منصب عمدة او رءيس مجلس بلدي او جماعي كيفما كانت المدينة صغيرة أو كبيرة،حتى يتفرغ كل مسؤول على المنصب الواحد والتوحد الذي يتولاه،وليس تعدد المهام لشخص واحد،حيث تضيع مصالح العباد،ويغيب التفرغ،ولا يتم ءامتصاص البطالة…..
ولكن حزب البيليكي يرفض هذا المقترح،لاءن اغلب مناضلين ومريديه هم المعنيين بدرجة أكبر بهذا المقترح،ونتمنى من ماء العينين المناضلة الفريدة من نوعها ان تقول لنا رايها في الموضوع.
السلام عليكم ، انا ماعرفتش علاش هاد الناس كايخشيو نيفهوم فالسياسة الخارجية ديال البلاد، ماعرفتش، اسيدي ديرو هاد المؤتمر وخرجو من الحكومة بالماوالشطابة وهنيونا من صداعكم
* هذا الحزب إنتهى سياسياً قبل التطبيع بكثير .
* في عهد بنكيران ، الذي إتخذ قرارات جائرة في حق الطبقتين
المتوسطة و الفقيرة ، آنذاك لم نكن نسمع عن التطبيع شيئاً .
للاسف السياسة في المغرب والسياسيين والاحزاب ماتزال متخلفة وبعيدة عن عالم الان الدي اصبح فيه كل شيئ متقدم ومتتطور ويسير بسرعة نحن في هدا الوطن مانزال قبليين ووسطاء واصدقاء ورشوة وكبراء وننسى الوطن والاجيال نفكر كثيرا في انفسنا دائما تتغلب علينا الشخصية على العامة يملكون كل شيئ لكن لايشبعون يريدون المزيد وينسون الوطن والمجتمع لايملكون سياسة العمل والتجديد والوطنية وتقديم الخير للوطن فقط نفكر في الاطاحة بهادا واقف مع هدا واكره هدا بعيد كل البعد عن العمل السياسي والنقابي المنتج للاسف لانملك سياسيين لهم تقافة وخبرة وكفاءة بل نملك القبلية واصحاب اشكارة والسلطوية وهدا لايترك الوطن يسير مع المتغيرات العالم لابد من تغيير العقليات ولابد من تغيير الادارات والتكوين ولابد من قوانين تنتج سياسيين وكفاءات ورجال المستقبل وننسى الماضي
…للمملكة حين يوافق عليها رئيس الدولة لا تناقش خاصة اذا كانت البلاد في حالة حرب.
لقد سبق ان اعلن الحسن الثاني في المؤتمر الافريقي سنة 1981 قبول المملكة إجراء استفتاء في الصحراء وذلك لكسر الحصار الدبلوماسي الذي فرضته الجزائر على المغرب ؛ فعارض المكتب الساسي للاتحاد الاشتراكي هذا القرار , فامر الحسن الثاني باعتقال أعضاءه وعلى راسهم عبد الرحيم بوعبيد ونفاهم الى ميسور .
المغرب في حالة حرب سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية مع قادة البوليزاريو وحكام الجزائر مدة 45 سنة ومن حقه ان يتحالف مع كل من يناصر وحدته الترابية ولو كانت دولة اسرائيل.
فما على اخوان المغرب الا ان يحمدوا الله ان نجاهم من مصير اخوان الجزائر ومصر الخ …
تجار الدين، اينكم مما وقع البارحة في مجلس المستشارين، فريقكم كان مساهما في اتخاد قرار نهب 8 ملايير قبل ان يتراجع الجميع خوفا على الاصوات الانتخابية. بان عيبكم، نعم والف نعم للتطبيع، 100 الف اسرائيل احسن من دويلة يسيرها مراهقون كالجزائر. اتخدوا موقفا من الجزائر والتطبيع معها
لا ينتظر الشعب المغربي من حزب البيجيدي أن ينفعه في شيء . على العكس من ذلك القادم معه أسوء فلقد استهلك كل الشعارات مثل المقامر الذي لم يعد له ما يخسره . وبمنطق كل الحسابات لا خير في أحد منهم وبنكيران هو الأسوء على الإطلاق .
حزب المنافقين بامتياز.ما لا أفهمه هو كيف يسمح هذا المسمى حزبا،لنفسه بمناقشة والتشكيك في قرارات سيادية؟!أعتقد أنها الوسيلة الوحيدة لصرف النظر عن فشله الذريع وانكشاف عورات أذرعه بعدما زاغوا عن سكة انتظارات المواطنين من برامجهم الانتخابية التمويهية التي كان الهدف منها الحصول على المناصب لا غير.سئمنا منكم ومنذ 2011 ونحن نحصي كبواتكم المتكررة وبمختلف الأشكال،سياسية وأخلاقية.حزب يشكك في القرارات السيادية،بجب أن يلغى نهائيا من المشهد السياسي،بل وليس وحده،فكل من يحاول التشكيك في مصداقية الوحدة الترابية وانتثدصارات دبلوماسية الملك،أقولها وأكررها،دبلوماسية الملك،فلا مكان له بين أحضان هذا الوطن الذي بخيرة شبابه منذ 1975 من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية.لا عشتم ولا عاشت أمانيكم ومواقفكم وألاعيبكم الشيطانية.طبعا لا أعمم،فقد يكون من بين هذه المجموعات(أحزاب وجماعات)أناس شرفاء،لكنهم مغلوبون عن أمرهم بسبب سيطرة العقول المتحجرة المتاجرة بالدين وحتى بفلسطين.