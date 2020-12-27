برلمان تركيا يسمح بالتضييق على العمل الجمعوي

أفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن البرلمان أقر قانونا مثيرا للجدل يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. وصوّت أغلب النواب لصالح القانون، الليلة الماضية، في أنقرة.
وتنتقد منظمات حقوقية القانون، وتؤكد أنه يمكن أن ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها على التراب التركي بأكمله.
صياغة مشروع القانون تم تبريرها بالمساعدة في السيطرة على التمويل ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزء كبيرا من أحكامه يمنح السلطات صلاحيات متزايدة لتعزيز التدقيق والسيطرة على منظمات المجتمع المدني المستقلة.
ووافق البرلمان على إعطاء وزارة الداخلية الحق في تعليق شغل أعضاء المنظمات مناصبهم إذا كان يتم التحقيق معهم باتهامات قانون منع تمويل الإرهاب، أو على صلة بأنشطة منظمتهم، وغير ذلك من الأمور المفتوحة أمام التفاسير.
كما يعطي هذا التشريع الوزارة نفسها سلطة تعليق أنشطة منظمة بأكملها؛ ولكن يتعين على القضاء أن يصدر قرارا بشأن مثل هذه القضايا في غضون 48 ساعة.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم من تقدم بمشروع القانون إلى البرلمان التركي. ويمتلك هذا التنظيم السياسي، مع حليفه “الحركة القومية”، الأغلبية في المجلس.
السلام عليكم.هل رأيتم الديكتاتورية الحقيقية التي على أصولها ويقول المكلخين من أتباعه المغسولة دماغهم أن أردغان ديمقراطي.فالاول نشأ الانقلاب المزعوم كي يسجن به كل من عارضه على سياسته الصبيانية بعد أن رأى دائرة معارضيه توسعت وبعدها غير الدستور لي يحكم فيه السلطة وحده دون اعطاء الحق لغيره ان يقول رأيه ثم بدأ يطلب التطبيع مع إسرائيل بعد أن ضحك على أتباعه بشعاراته المزيفة والان يضيق الخناق على المجتمع المدني ومع الوقت سيقطع حتى الهواء اللذي يتنفس به الاتراك كي يحبس أنفاسهم وربما يقطع عليهم حتى الماء الشروب كي يموتوا كي يستريح منهم ومزال المغفلين يثقون فيه.احمدوا الله على حرية التعبير الموجودة في المغرب اللذي تتهمونه يا مغفلين أنه يريد تكميم أفوامكم.هندكم الزهر ملي كاينين فالمغرب أما كون كنتوا عند سيدكم اردغان في بلاده لحبس عليكم الانفاس بالمرة ولن يعرف لكم أحد طريقا ورغم كل هذا سيبقون يمجدون فيه حتى لو قتل الاتراك كلهم وأنتم أعينهم من الفوق
تركيا اكثر ديمقراطية من الكثير من الانظمة العربية البائسة و ذات العقلية المتحجرة
حريم السلطان الإخوان المفلسون غادي قولو لك يدير لي بغا، على الاقل هادا رئيس كاي صلى او غادي رجع لينا الخلافة، ما شغلهم لا ف حقوق الإنسان لا والو، غير مدرمين
كون غير دارو هاد القانون عندنا و يولي التدقيق و المحاسبة للجمعيات و التعاونيات لي كتخد الدعم بلا حسيب ولا رقيب
أينما حل الإسلاميون إلا وحل الخراب والجهل والمآسي. وهاهو خليفتهم أردغان يريد إعادة تركيا إلى زمن الديكتاتورية.
لقد كذبوا علينا عندما علمونا أن عصر السلف كان أحسن العصور ولكن عندما نزيل الغشاوة عن أعيننا نجد أنهم تقاتلوا بينهم وأغتيل عثمان وعمر وعلي وأبادوا ذرية رسولهم وتحارب علي وعائشة وعلي ومعاوية وسالت دماء غزيرة ولم تكن أنذاك لا الغرب الكافر ولا إسرائيل.
السلام عليكم.إلى المذكوري وماذا تنتظر إذهب عنده لي تكون عبدا عنده ما دامت ديكتاتوريته أعحبتك عفوا ديمقراطته المزعومة أعجبتك.قبل تطبيع المغرب مع إسرائيل كان معظم المعلقين هنا وانا منهم يقولون أن سفارة إسرائيل موجودة في تركيا كنتم تكذبون الخبر وتضعون لنا الكثير من اللايكات والآن بعد أن بدأ أردغانكم يتودد لاسرائيل ويخطب ودها غيرتم من لهجتكم تماما وصرتم تقولون واش فيها.من حقه أن يبحث هو الآخر عن مصلحته بالتطبيع مع اسرئيل بعد أن معظم العرب تطبعوا معها ونسيتم أنكم كنتم تقولون أنه يكرهها.صرتم تعطونه الحق هو كذلك بالتطبيع بعد أن خونتم كل من يحاول إظهار مساوئه ونفاقه على الغير كي تعرفوا أنكم جميعكم منافقين مثله.لا تبحثوا إلا على مصالحكم وعلى من يغدق عليكم الأموال أكثر.يوم يوقف عليكم أردغانكم تلك الأموال التي يغدقها عليكم ستنقلبون عليه وتبحثون عن مصدر اخر لرزقكم وسوف تبقون تبحثون هكذا حتى يأتي يوم ويجف فيه حليب الابقار التي كنتم تحلبونها من أجل الاغتناء وليس من أجل الدفاع عن الأمة الإسلامية كما تحاولون إيهام الناس بذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف ولينا كاسمعو غير المآسي مع هذ الاسلاميين واش مابغاوناش نفيقو ونعيقو بغاونا نبقاو ديما أتباع كالبهاءم هاهوا حاكم الأتراك خرجليكم ديركت والله ماتنفسو حتى تسولوه واش حرام ولا حلال اسمعوا اليكاضلوا يغيطو بسميتو بليل والنهار هاهوا ولا يتودد لبايدن الرءيس المنتخب ويتمنى ان تتحسن علاقته مع إسرائيل راه كلشي ولا كايقلب على مصلاحتو هذا زمن المصالح ء ضفيو دوك المصابح
كل دولة لها الحق في تشريع قوانينها كما تشاء. تركيا مستهدفة لذالك من حقها ان ترسم لقوانين للتدقيق في التمويلات الخارجية.الم يقل جو بايدن انه سيفعل كلما في وسعه لمساندة المعارضة بكل اشكال الدعم (والفاهم يفهم) لاسقاط اردوعان الذي لولاه لبقيت تركيا في رتبة الدول المتخلفة كباقي العالم الثالث.