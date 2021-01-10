برودة الطقس والأمطار الكثيفة تفاقم "عزلة متشردين" في شوارع المغرب

معاناة مستمرة يقاسيها آلاف من المغاربة المنتشرين بشوارع المملكة، في ظروف مناخية جد قاسية، تشهدها البلاد بسبب البرد القارس وتهاطل الأمطار، التي تجعلهم في مواجهة مباشرة مع الطبيعة، دون أدوات تقيهم أمراضا ومشاكل ممكنة.
وفي مختلف مدن المغرب، يوجد متشردون بأعداد متفاوتة، وبأعمار سنية وأجناس متفرقة، تحاول جمعيات ومؤسسات حكومية توفير المأوى لهم، خصوصا في فصلي الخريف والشتاء؛ لكن ذلك يظل غير كاف أمام العدد الكبير المنتشر من هذه الفئة من المواطنين.
ويوجد بالمغرب أزيد من 4 آلاف مشرد، منهم 250 طفلاً، يجوبون شوارع المملكة، وفق أرقام رسمية لسنة 2018؛ في حين تقدر جمعيات مدنية عدد أطفال الشوارع ما بين 30 و50 ألف طفل، تتعقد مهمتهم حسب ظروف ومدن المكوث.
ومن شأن الظروف المناخية التي خلفت خسائر على مستوى البنيات التحتية أن تدفع بالمشردين إلى البحث عن أماكن تأويهم، خصوصا بعد استمرار موجات البرد وهطول الأمطار خلال ساعات الليل؛ ما يحرمهم من النوم بشكل مطلق.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أورد أنه حين تشتد الأمطار والبرد القارس تنتشر أخبار وجود جثة مواطن متشرد هلك بسبب البرد؛ لكن حاليا نلاحظ تدابير اتخذت من أجل إيواء المشردين، بدل تركهم يتسكعون في الشوارع.
ويعتقد الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مؤسسات الإيواء غير قادرة تماما على استيعاب الأعداد الكبيرة من مشردي الشوارع؛ بل هناك مدن لا تتوفر نهائيا على مراكز للإيواء. لذلك، هناك فئة من المشردين من دخل عنوة إلى بيوت أو محلات مهجورة، وممثلو السلطات تسامحوا معهم.
وأضاف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن ظروف الطوارئ بسبب جائحة فيروس “كورونا” ساهمت بشكل ما في البحث عن مأوى للمشردين. كما أن جمعيات خيرية عديدة في كثير من المدن لعبت دورا كبيرا في إطعام وكسوة وحتى إيواء بعض المشردين، كما هو الشأن بالدار البيضاء وطنجة، وهذه مبادرات إنسانية لافتة، تعكس مدى تلاحم المغاربة فيما بينهم؛ لكن مطلوب التذكير بأن كثيرا من المآسي تقع، خاصة في بعض المناطق الجبلية النائية، ولا يلتفت لها أحد، يردف الحقوقي المغربي.
وأكمل الخضري: ما يجب فعله هو تحسين أداء المرافق الاجتماعية الخاصة برعاية المشردين، خاصة المسنين منهم، ودعم أداء ومبادرات المجتمع المدني، مع تكثيف دوريات المراقبة ورصد الحالات المنعزلة لبعض المشردين، المرضى عقليا.
اظن انه ممكن استعمال الملاعب المغلقة أو دار الشباب وتجهيزها بالالحف والاغطية والمسخنات الكهربائية في المدن التي لا تتوفر على أمكنة كبيرة في ملاجىء الإيلاء ومساعدة الجمعيات لهم بتقديم الطعام
هاد الناس كانو مفسدين في ألارض لذالك سيرو في ألارض فنضرو عاقبة المكذبين صدقة الله والعضيم
الحكومة والملك يتحملان المسؤولية كاملة أمام الله هؤلاء المتشردون لهم حقوق وواجبات على الدولة لأنهم مغاربة وليس أجانب لهم الحق في مردود الفوسفاط والبحرين والفلاحة وووو والله لأستحيي من نفسي عندما أزور المغرب مع أجانب ونرى المتشردين من البشر والحيوانات لأبكي الدم على بلد من خيرة البلدان واهله لا زالوا يعيشون عيشة أهل الكهف
على الحاكم ان يتحمل مسؤوليته كاملة ويردع الفاسدين والناهبين وعديمي الضمير لا يعقل أن يعيش في هذا الوطن عشرة في المائة والباقي عليه بالانتحار فنحن كلنا مغاربة فقيرنا وغنينا أستاذنا ونجارنا وإلا فلماذا أبكي على وطن أعطيه ولا يعطيني أحبه ولا يحبني أحترمه ولا يحترمني
من المسؤل عنهم ألسنا نحن كمجتمع مدنى أليست الجمعيات أليس المسؤلين أليست الإنسانية التى بدأت تختفى من مجتمعنا المغربى الذى كان متماسكا ومتعاونا ومنسجما الكل يساعد بعضهم بعض بكل ما يملك أم أن القلوب قست أين أغنيائنا أم أن الجشع والبخل والشح والأنانية وقسوة القلوب وجمع المال وتكديسه أعمى بصرهم وبصيرتهم بل أين هم المحسنون فمن لا يرحم لا يرحم إلى أين نحن سائرون فهذا ينذر بالخطر حالنا مخجل حالنا يدمى القلوب …
50.000 طفل مشرد. 10 دراهم في اليوم لإطعام طفل واحد، أي 500.000 درهم في اليوم. أي 182,500,000 درهم في السنة في بلد بأكمله. أظن أن هذا ممكن حتى لا يبقى طفل جائع. يبقى توفير المأوى، وأظن أن هذا ممكن أيضا، حتى لا يموت طفل في الشارع.
تعتبر دور الرعاية الاءجتماعية من اءساسيات التكامل وتقوية تلحيم النسيج الاءجتماعي المغربي لاءن اءقارب الشخص المتشرد يشعرون بالارتياح النسبي حين يرون قريبهم في دار من دور الرعاية بينما يزداد قلقهم وتوجسهم حين يكون مصير المطرود من حظيرة المجتمع المكناسي مجهولا.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.ماذا ستقولون أمام الله عز وجل؟؟؟ هل ستنقدكم القصوروالنفوذ والمال والجاه من سؤال القبور والحساب يوم القيامة؟؟؟
قال رسول الله ‘ص’ : “اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين”.