بروز مغربي في تشكيلة بطولة "الشان" المثالية

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التشكيلة المثالية لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين، التي احتضنتها الكاميرون، وأسدل عليها الستار أمس الأحد بتتويج المنتخب الوطني المغربي باللقب؛ بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب مالي بهدفين دون رد.

وكشف “الكاف” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التشكيلة المثالية للبطولة، إذ عرفت سيطرة مغربية مطلقة بوجود 5 لاعبين من “الأسود المحلية”؛ ويتعلق الأمر بكل من حمزة موساوي وعبد المنعم بوطويل، ويحيى جبران وسفيان رحيمي وأيوب الكعبي، بالإضافة إلى أربعة لاعبين من منتخب مالي، ولاعبين من منتخب غينيا.

وضمت التشكيلة المثالية دجيغي ديارا من مالي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع حضر عبد المنعم بوطويل وحمزة الموساوي من المغرب، وإيساكا ساماكي وياكوبا دومبيا من مالي.

في خط الوسط تموقع كل من يحيى جبران لاعب “أسود الأطلس” وساديو كانوتي من مالي، بجانب مورلاي سيلا وياكوبا باري من منتخب غينيا للعبين المحليين.

وعلى مستوى الخط الهجومي استفرد لاعبو الإطار الوطني الحسين عموتة بالحضور؛ ممثلين بكل من سفيان رحيمي وأيوب الكعبي.