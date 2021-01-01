بريطانيا تفتح صفحة جديدة بعد إنجاز "البريكست"

بعدما أنجزت خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي، تفتح بريطانيا، الجمعة، صفحة جديدة في تاريخها مجهولة المعالم في بلد منقسم بشدة ويسجل انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد.

عند الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش، الخميس، توقفت البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي مع انسحابها من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي.

وبعد 47 عاما من التكامل الأوروبي المضطرب، وبعد أربع سنوات ونصف السنة من التقلبات التي تلت استفتاء عام 2016، أنجز بريكست أخيرا بعدما بات رسميا في 31 يناير الماضي، لكن أرجئت مفاعيله عبر فترة انتقالية كان هدفها امتصاص الصدمة.

في افتتاحية نشرت في “ديلي تلغراف”، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أبرز مهندس لبريكست، أن 2021 ستكون “سنة التغيير والأمل”، مشيدا باتفاق التبادل الحر الذي أبرم مع بروكسل قبل الميلاد.

وقال جونسون: “بالنسبة إلينا، هذا يعني انتهاء الخلافات الحاقدة حول أوروبا التي سممت سياستنا منذ فترة طويلة”، مضيفا: “بالنسبة لأصدقائنا، هذا لا يعني بالتأكيد أنهم خسرونا، أو خسروا رغبتنا في سيارات المازيراتي أو نبيذهم”.

وكان جونسون اعتبر أنّ خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحّدة يشكّل “لحظة رائعة”، مؤكّدًا أنّ بلاده ستكون “مفتوحة وسخيّة ومنفتحة على الخارج”.

وقال في كلمته بمناسبة حلول السنة الجديدة: “إنّها لحظة رائعة. باتت حرّيتنا بين أيدينا، ويعود إلينا أن نستفيد منها إلى أبعد حدود”.

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إلى الفرنسيّين، الخميس، بمناسبة حلول السنة الجديدة، أنّ المملكة المتحدة تبقى “صديقتنا وحليفتنا” رغم خروجها من الاتحاد. وقال إنّ “بريكست هذا كان ثمرة التململ الأوروبي وكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة”، مؤكّدًا في ما يتعلّق بفرنسا أنّ “مصيرنا هو أوروبّي أوّلاً”.

وكتب ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيّين خلال المحادثات التجارية مع بروكسل، على “تويتر”، قائلا: “أصبحت المملكة المتحدة مجدّدًا دولة مستقلّة تمامًا”.