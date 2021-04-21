بشار الأسد يتقدم للانتخابات الرئاسية في سوريا

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، أنه تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العليا يبلغه بتقديم الرئيس بشار الأسد طلبا إلى المحكمة لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية السورية “سانا” فقد تم تلقي ست طلبات ترشح حتى الآن، وذلك بعدما جرى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من أمس الأول الاثنين، ومن المقرر أن تجري في ماي القادم.