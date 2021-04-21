بشار الأسد يتقدم للانتخابات الرئاسية في سوريا
هسبريس - متابعةالأربعاء 21 أبريل 2021 - 12:37
أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، أنه تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العليا يبلغه بتقديم الرئيس بشار الأسد طلبا إلى المحكمة لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.
ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية السورية “سانا” فقد تم تلقي ست طلبات ترشح حتى الآن، وذلك بعدما جرى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من أمس الأول الاثنين، ومن المقرر أن تجري في ماي القادم.
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الجزاير ستجد نفسها يوما مثل سوريا والعراق كجمهوريات الصمود والممانعة والآباء واللاءات الثلاث
هذا المخلوق لا هو أسد ولا هو حتى نعجة, هو سفاح القرن بامتياز, بالغ في سفك الدماء عليه من الله ما يستحق,
هههه و علاش تتقدم بطلب هههه كلشي ديالك و خليها لولدك ما تنساش
لكي الله يا سوريا، الله ينتقم منك
بشار يتقدم في الانتخابات، و ما الغريب في الأمر، نحن في دول الديكتاتورية و هدا شي بديهي
يتقدم للإنتخابات هههه أحلى نكتة… ولماذا هذه المسرحية مع العلم أنه سيفوز بنسبة 100 في المائة، هذا المجرم كان سببا في مقتل وجرح وتشريد الملايين وجعل سوريا مرتعا لكل خنازير العالم من دواعش وروس وإيرانيين… إلخ، أكيد أن نهايته ستكون مأساوية في الدنيا قبل الآخرة والأيام بيننا
سفاح البشرية دخل التاريخ من جميع أبوابه بتكليف من المجوس الإيرانيين والقوة الغربية بما فيها امريكا المدافعة عن حقوق الإنسان كما تدعي زورا وبهتانا. فاقتسموا البلاد وقتلوا العباد. وها هم يرشحونه ليوقع لهم على آخر قسمة للكعكة السورية.
قبح الله سعيكم ومسعاكم.
إذا لم تستح فافعل ما شئت. قتلت عشرات الآلاف من السوريين وشردت الملايين وما زلت متشبثا بكرسي الرئاسة.
إذا كان لابد من مترشح للرئاسة فسيدك بوتين هو الذي يكون أهلا بها
والله ماعندهوم علش احشموا قلك إنتخابات وهادي رجعت ملكية مشي جمهورية.
يتقدم للإنتخابات بعدما كان المسؤول الاول ولا غيره في خراب سوريا انه بشار المجرم
كلب مجهول يستحق الموت ليس الانتخابات
ربما يا بشار اكتفيت وكفيت وقلبت سوريا العريقة إلى ساحة حرب شرد فيها ابناؤها مات من مات وأصبح التاريخ الشام كله دمارا بركوب رأسك انت ومعارضوك فكفاك حكما واترك التغيير ربما يأتي اكله وتعود سوريا التي كنا نعرفها باصالتها وتاريخها المجيد قبل أن يقع لك ما وقع لرؤساء سابقين اليمن العراق ليبيا خير مثال والفاهم يفهم
لا ضير كل ما الأمر كل شيء يعود إلى صناديق الاقتراع وحتى عندنا الم يغيب الأمين الحزب الا بالموت أو الانقلاب بسبب عدم القدرة على المزاولة ولكن كما قال أحدهم لك الله يا سوريا ولك الله ياوطننا العربي . سبب المشاكل في العالم العربي هم الاحزاب بدون تردد ولا شك.وحزب الرئيس في اي بلد يبقى في الحكم حتى تفوح رائحته النتنة وتصل إلى الغرب ويتحرك هذا الاخير
بشار المجرم، حكام طغاة .الله ينتقم منكم يا مجرمين ياسفاح
انها السياسة يريد ان يعرف منافسيه ليقضي عليهم… هو ديكتاتور وليس رئيس… الدكتاتور يأتي على ظهر دبابة ويغادر على ظهر دبابة
وسيفوز بها دون أدنى شك حتى وان فرغت صناديق الاقتراح من المصوتين له
يا سلام!!! نعم الديمقراطية!! بقات 10٪ من سوريا وهو مصر على محوها من الكرة الأرضية. وا أسفاه! على سوريا!
جواب إلى 1-اطير محمد : نعم كذلك و مصيرها التطبيع أو التقسيم و الأيام بيننا بحول الله تعالى.
هو الدي وقع مع الروس و طبعا سيستمر في منصبه
المهم سوريا و روسيا لهما نفس الحروف. ا. ر س و ي
حتى العربية و العبرية لهما نفس الحروف
كيف يمكن له ان يتقدم للانتخابات وهو شرد ملايين السوريين خرب سوريا ولم يبقى شيئ…. هل اصبحت الرئاسة تورث… هل سوريا ثجمهورية ان هي مملكة… هل لا يوجد في سوريا الا بشار…… ماهذه المهزلة في بعض الدول العربية……