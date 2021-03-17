بطائق ائتمان أجنبية وراء توقيف سعودي ومغربية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بأكادير، من توقيف شخصين، وهما امرأة ومواطن سعودي مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيهما، البالغان من العمر 27 و37 سنة، استعملا طرقا احتيالية على شبكة الأنترنيت للحصول على معطيات بطائق ائتمان بنكية أجنبية مصرح بسرقتها بالخارج، قبل أن يستعملاها في تنفيذ عملية شراء منتجات مختلفة وأداء أثمان خدمات بمحال تجارية ومطاعم بأكادير وطنجة، حيث بلغ مجموع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها ما يفوق 32 مليون سنتيم.

الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما، إذ اتضح أن المواطن السعودي يقيم بالمغرب بطريقة غير قانونية، وذلك قبل أن يتم توقيفهما وهما متلبسان باستخدام معطيات بطاقة بنكية مقرصنة في معاملة تجارية بأحد المحال التجارية بطنجة، علاوة على حجز هاتفين محمولين كانا بحوزتهما يشتبه في استعمالهما لتخزين المعطيات الرقمية للبطائق المذكورة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.