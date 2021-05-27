بطل "فيديو الترامواي" يعترف بالخطأ ويعتذر

نشر الإعلامي والمنشط التلفزيوني رشيد علالي تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، يعرض من خلالها رسالة قال إنه توصل بها من مقربين من الشاب الذي اعترض “الترامواي”، من أجل الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار.
وجاء في الرسالة: “أقدم اعتذاري الرسمي لوالديّ لما سببت لهما من آلام وسهر، كما أعتذر لجميع المغاربة بسبب هذا الفعل الطائش وغير المحسوب، وأقدم اعتذاري العميق لشركة casa tramway”.
وأضاف الشاب ذاته: “أقر أمام الجميع بأنني أخطأت، وأرجو أن يتقبل الجميع اعتذاري وأسفي، وعلى رأسهم أمي وأبي وكل المغاربة، وأُعلم الجميع أنني شاب في مقتبل العمر ومن عائلة جد محافظة، ثم إنني وكما عبرت عن ذلك مسبقا، فإن ما قمت به كان وسيلة للتعبير عما يمكن فعله جراء ما تقوم به إسبانيا؛ ولكن الله غالب”.
وختم بطل “فيديو الترامواي” رسالته بالقول: “أخطأت، وأكرر اعتذاري للمرة الألف وإلى ما لا نهاية، سامحني أبي، سامحيني أمي، وليسامحني جميع المغاربة، إن الله غفور رحیم”.
يذكر أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عرضت، الثلاثاء، على أنظار الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف ملف الشاب واثنين من رفقائه في قضية عرقلة مسار الترامواي.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الثلاثة تمت متابعتهم طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي.
وتتضمن المتابعة، وفق المصادر ذاتها، بخصوص المشتبه فيه الأول تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.
وختم بطل “فيديو الترامواي” رسالته بالقول: “أخطأت، وأكرر اعتذاري للمرة الألف وإلى ما لا نهاية، سامحني أبي، سامحيني أمي، وليسامحني جميع المغاربة، إن الله غفور رحیم”. اعتذار مقبول، و نحن نسامحك بالرغم من قساوة بعض الإخوان المغاربة. انت نتيجة منظومة عوجاء، للأسف.
فل ينل جزائه، الاعتذار لا يفيد شيء بل يجب ان يكون عبرة لمن سولت له نفسه العبث.
لو فعلها طفل أو مراهق لهانت، أما وقد فعلتها وأنت شاب في كامل قواك العقلية فتستحق العقاب كي تتعلم من طيشك الغبي. اقبل تحدي العقوبة!
إدن يجب معاقبته أشد العقاب و إلا سيأتي شخص أخر و يرتكب جرأئم أخرى ثم يخرج و يعتدر… فات الوقت على الاعتدار
خصو ا يتربا و يتعطى به المثل ! لا فاءدة في الاعتدار !!
الله يسامح اخويا ونتمنى تكون عبرة وبنادم يدير عقل
الاعتدار لا يفيد فعلتك قدمت تحدي كبير وإهانة للجميع
يجب أن يحاكم طبقا للقانون خمسة سنوات أو عشر سنوات ليبقى عبرة للاخرين لان مثل هؤلاء البراهيش ضسروا إعتذارك غير مقبول
ادا كنا نريد ربط المسؤلية بالمحاسبة فيجب ان يحاكم و يعاقب كل من اخطء..ايجاد المبررات و الاعدار سهل حتى من سرق مليار سيجد مبرر ان الشيطان اغواه و و و. زد على دالك ان المبرر غبى… لا نحتاج ان نتبت اننا يمكن ان نوقف اي شئ..نحتاج ان نتبت اننا يمكن ان نحرك الجبال..
الاعتذار لا يقدم ولا يؤخر ومن أخطأ يجب أن يعافب خاصة مثل هذه الأفعال الطائشة التي كادت أن تتسبب في كارثة وحتى يكون عبرة لكل من يقوم بمثل هذه الأفعال
ردو البال لاش تكتبو الله ارحم الوالدين ف العناوين..اشمن “بطل فيديو….” بنادم دمدومة كليميني خرينظو خاصو اتربى
المسامح كريم الولد مازال صغير و الحبس ماشي حل
سخونية راس وقلت التربية البراهش قالك السبليون شنوا باغي دوخ المغاربة
صافي كما قال الجميع بدء التهييء لولد الفشوش من اجل اخراجه بمساعدة العبثي مقدم برامج الزمن البءيس !! اكيد سوف لن يقع له شيء اذا كان وراءه من يحميه وسيطوى الملف سريعا
لا يعذر احد بجهله للقانون استعد للعقاب القانوني وبعدها بامكانك الاعتذار خاصة لابويك
بدون اعتذار السجن هو جزاءك و جزاء امثالك ماذا تعتبر نفسك وانت مجرد طائش و جبان
Trop tard…il fallait y penser avant…la justice doit prendre son cour
سير اخويا اعتدر لوليديك و لميمتك لي هازا همك ،اما حنا راه نسينا هد الموضوع خصوصا ملي ربي حفض و خرجات طريفة و متصاب تواحد ،للاسف شبابنا طغى عليهم الجهل و المضاهر وحب الضهور و عمل البوز و البلية ،الله يهدي الجميع
اعتذارك مقبول ياولدي لكنك خسرتي وجهك مع القنصلية الإسبانية قد لاتعطيك التأشيرة إذا طلبتها. كان الأحرى ألا تتدخل في السياسة لأن الأمور تقدر تتبدل وتقدر إسبانيا تكون خير لك من المغرب.
إن هذا الشخص لعب لعبة صبيانية وها هو يجني ثمار طيشه التافه.
لو كان من عائلة محافظة لمافعل ذلك، أتمنى أن تتم معاقبتهم جميعاً. لادخل لرشيد العلالي في ذلك…..
الحمد لله انه اعترف بخطءه واعتذر عنه فأنا مثل جميع المغاربة كنت خاءفا ان لا يعترف بخطءه ويعتذر عنه فالحمد لله انه اعترف
لذلك يجب تخفيف عقوبته إلى 8 او10 سنوات تماشيا مع إعتراف واعتذاره
رحم الزمن القديم. أما هذا الشاب كان سيستفيد من تخمة من الضرب والتصرفيق في المكان الذي قام به بهذه الجريمة، وعلى مرأى جميع المواطنين وبالمباشرة.
وبذلك سيكون عبرة ودرسا لكل من سولت له نفسه القيام بمهزلة من هذا النوع.
لا أخفيكم معشر القراء أنني لما رأيت فيديو توقيف الظننين للترامواي بتلك الطريقة تمنيت لو كنت قاضيا فأنزل عليه بأقصى العقوبات . و اليوم و قد اعتذر فإني ، فإني الطلب من الجميع و من القضاة خصوصا أن يرأفوا به و بوالديه.
اوا فين كان عقلك منين كونت كاتحسب راسك سبع ، هبطوه لتحت واحد الشهر باش معمرو يعاود .