بطل "فيديو الترامواي" يعترف بالخطأ ويعتذر

نشر الإعلامي والمنشط التلفزيوني رشيد علالي تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، يعرض من خلالها رسالة قال إنه توصل بها من مقربين من الشاب الذي اعترض “الترامواي”، من أجل الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار.

وجاء في الرسالة: “أقدم اعتذاري الرسمي لوالديّ لما سببت لهما من آلام وسهر، كما أعتذر لجميع المغاربة بسبب هذا الفعل الطائش وغير المحسوب، وأقدم اعتذاري العميق لشركة casa tramway”.

وأضاف الشاب ذاته: “أقر أمام الجميع بأنني أخطأت، وأرجو أن يتقبل الجميع اعتذاري وأسفي، وعلى رأسهم أمي وأبي وكل المغاربة، وأُعلم الجميع أنني شاب في مقتبل العمر ومن عائلة جد محافظة، ثم إنني وكما عبرت عن ذلك مسبقا، فإن ما قمت به كان وسيلة للتعبير عما يمكن فعله جراء ما تقوم به إسبانيا؛ ولكن الله غالب”.

وختم بطل “فيديو الترامواي” رسالته بالقول: “أخطأت، وأكرر اعتذاري للمرة الألف وإلى ما لا نهاية، سامحني أبي، سامحيني أمي، وليسامحني جميع المغاربة، إن الله غفور رحیم”.

يذكر أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عرضت، الثلاثاء، على أنظار الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف ملف الشاب واثنين من رفقائه في قضية عرقلة مسار الترامواي.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الثلاثة تمت متابعتهم طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي.

وتتضمن المتابعة، وفق المصادر ذاتها، بخصوص المشتبه فيه الأول تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.