بطل "فيديو الترامواي" يعترف بالخطأ ويعتذر

بطل "فيديو الترامواي" يعترف بالخطأ ويعتذر
صورة: خاص
الخميس 27 ماي 2021 - 20:30

نشر الإعلامي والمنشط التلفزيوني رشيد علالي تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، يعرض من خلالها رسالة قال إنه توصل بها من مقربين من الشاب الذي اعترض “الترامواي”، من أجل الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار.

وجاء في الرسالة: “أقدم اعتذاري الرسمي لوالديّ لما سببت لهما من آلام وسهر، كما أعتذر لجميع المغاربة بسبب هذا الفعل الطائش وغير المحسوب، وأقدم اعتذاري العميق لشركة  casa tramway”.

وأضاف الشاب ذاته: “أقر أمام الجميع بأنني أخطأت، وأرجو أن يتقبل الجميع اعتذاري وأسفي، وعلى رأسهم أمي وأبي وكل المغاربة، وأُعلم الجميع أنني شاب في مقتبل العمر ومن عائلة جد محافظة، ثم إنني وكما عبرت عن ذلك مسبقا، فإن ما قمت به كان وسيلة للتعبير عما يمكن فعله جراء ما تقوم به إسبانيا؛ ولكن الله غالب”.

وختم بطل “فيديو الترامواي” رسالته بالقول: “أخطأت، وأكرر اعتذاري للمرة الألف وإلى ما لا نهاية، سامحني أبي، سامحيني أمي، وليسامحني جميع المغاربة، إن الله غفور رحیم”.

يذكر أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عرضت، الثلاثاء، على أنظار الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف ملف الشاب واثنين من رفقائه في قضية عرقلة مسار الترامواي.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الثلاثة تمت متابعتهم طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي.

وتتضمن المتابعة، وفق المصادر ذاتها، بخصوص المشتبه فيه الأول تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.

اعتذار الترامواي الدار البيضاء رشيد علالي

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‫تعليقات الزوار

25
  • سكفاندري
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:35

    وختم بطل “فيديو الترامواي” رسالته بالقول: “أخطأت، وأكرر اعتذاري للمرة الألف وإلى ما لا نهاية، سامحني أبي، سامحيني أمي، وليسامحني جميع المغاربة، إن الله غفور رحیم”. اعتذار مقبول، و نحن نسامحك بالرغم من قساوة بعض الإخوان المغاربة. انت نتيجة منظومة عوجاء، للأسف.

    -9
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  • نضال فحصي
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:35

    فل ينل جزائه، الاعتذار لا يفيد شيء بل يجب ان يكون عبرة لمن سولت له نفسه العبث.

    2
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  • salah
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:37

    لو فعلها طفل أو مراهق لهانت، أما وقد فعلتها وأنت شاب في كامل قواك العقلية فتستحق العقاب كي تتعلم من طيشك الغبي. اقبل تحدي العقوبة!

    7
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  • منير
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:37

    إدن يجب معاقبته أشد العقاب و إلا سيأتي شخص أخر و يرتكب جرأئم أخرى ثم يخرج و يعتدر… فات الوقت على الاعتدار

    8
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  • عباس عباسي
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:37

    خصو ا يتربا و يتعطى به المثل ! لا فاءدة في الاعتدار !!

    1
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  • مغربي حتى النغاع
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:37

    الله يسامح اخويا ونتمنى تكون عبرة وبنادم يدير عقل

    0
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  • labhayryabdou
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:37

    الاعتدار لا يفيد فعلتك قدمت تحدي كبير وإهانة للجميع

    2
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  • mourad 113
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:37

    يجب أن يحاكم طبقا للقانون خمسة سنوات أو عشر سنوات ليبقى عبرة للاخرين لان مثل هؤلاء البراهيش ضسروا إعتذارك غير مقبول

    2
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  • caprice
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:38

    ادا كنا نريد ربط المسؤلية بالمحاسبة فيجب ان يحاكم و يعاقب كل من اخطء..ايجاد المبررات و الاعدار سهل حتى من سرق مليار سيجد مبرر ان الشيطان اغواه و و و. زد على دالك ان المبرر غبى… لا نحتاج ان نتبت اننا يمكن ان نوقف اي شئ..نحتاج ان نتبت اننا يمكن ان نحرك الجبال..

    1
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  • محمدين
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:38

    الاعتذار لا يقدم ولا يؤخر ومن أخطأ يجب أن يعافب خاصة مثل هذه الأفعال الطائشة التي كادت أن تتسبب في كارثة وحتى يكون عبرة لكل من يقوم بمثل هذه الأفعال

    1
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  • sami
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:38

    ردو البال لاش تكتبو الله ارحم الوالدين ف العناوين..اشمن “بطل فيديو….” بنادم دمدومة كليميني خرينظو خاصو اتربى

    0
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  • معلق
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:39

    المسامح كريم الولد مازال صغير و الحبس ماشي حل

    0
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  • Chokri
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:39

    سخونية راس وقلت التربية البراهش قالك السبليون شنوا باغي دوخ المغاربة

    0
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  • عماد علي
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:39

    صافي كما قال الجميع بدء التهييء لولد الفشوش من اجل اخراجه بمساعدة العبثي مقدم برامج الزمن البءيس !! اكيد سوف لن يقع له شيء اذا كان وراءه من يحميه وسيطوى الملف سريعا

    0
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  • منصف
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:39

    لا يعذر احد بجهله للقانون استعد للعقاب القانوني وبعدها بامكانك الاعتذار خاصة لابويك

    0
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  • medoujda
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:40

    بدون اعتذار السجن هو جزاءك و جزاء امثالك ماذا تعتبر نفسك وانت مجرد طائش و جبان

    0
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  • المغربي 17
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:40

    Trop tard…il fallait y penser avant…la justice doit prendre son cour

    0
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  • رجا في الله
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:40

    سير اخويا اعتدر لوليديك و لميمتك لي هازا همك ،اما حنا راه نسينا هد الموضوع خصوصا ملي ربي حفض و خرجات طريفة و متصاب تواحد ،للاسف شبابنا طغى عليهم الجهل و المضاهر وحب الضهور و عمل البوز و البلية ،الله يهدي الجميع

    0
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  • شريف وولي ومن أولياء الله الصالحين
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:42

    اعتذارك مقبول ياولدي لكنك خسرتي وجهك مع القنصلية الإسبانية قد لاتعطيك التأشيرة إذا طلبتها. كان الأحرى ألا تتدخل في السياسة لأن الأمور تقدر تتبدل وتقدر إسبانيا تكون خير لك من المغرب.

    0
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  • هشام
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:42

    إن هذا الشخص لعب لعبة صبيانية وها هو يجني ثمار طيشه التافه.

    0
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  • نماوي
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:42

    لو كان من عائلة محافظة لمافعل ذلك، أتمنى أن تتم معاقبتهم جميعاً. لادخل لرشيد العلالي في ذلك…..

    0
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  • نعمم
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:43

    الحمد لله انه اعترف بخطءه واعتذر عنه فأنا مثل جميع المغاربة كنت خاءفا ان لا يعترف بخطءه ويعتذر عنه فالحمد لله انه اعترف
    لذلك يجب تخفيف عقوبته إلى 8 او10 سنوات تماشيا مع إعتراف واعتذاره

    0
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  • م المصطفى
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:44

    رحم الزمن القديم. أما هذا الشاب كان سيستفيد من تخمة من الضرب والتصرفيق في المكان الذي قام به بهذه الجريمة، وعلى مرأى جميع المواطنين وبالمباشرة.
    وبذلك سيكون عبرة ودرسا لكل من سولت له نفسه القيام بمهزلة من هذا النوع.

    0
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  • حليم
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:44

    لا أخفيكم معشر القراء أنني لما رأيت فيديو توقيف الظننين للترامواي بتلك الطريقة تمنيت لو كنت قاضيا فأنزل عليه بأقصى العقوبات . و اليوم و قد اعتذر فإني ، فإني الطلب من الجميع و من القضاة خصوصا أن يرأفوا به و بوالديه.

    0
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  • مراقب
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:44

    اوا فين كان عقلك منين كونت كاتحسب راسك سبع ، هبطوه لتحت واحد الشهر باش معمرو يعاود .

    0
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