"بعثة الرجاء" تسافر إلى مصر عبر طائرة خاصة

حددت إدارة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق إلى الديار المصرية، تحسبا لخوض مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام نظيره بيراميدز المصري.

ويسافر الفريق البيضاوي في طائرة خاصة يومين قبل الموعد المحدد لخوض المواجهة، على أن تتم رحلة العودة يوم الأحد المقبل، مباشرة بعد نهاية المباراة.