"بعثة الرجاء" تسافر إلى مصر عبر طائرة خاصة

"بعثة الرجاء" تسافر إلى مصر عبر طائرة خاصة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:19

حددت إدارة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق إلى الديار المصرية، تحسبا لخوض مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام نظيره بيراميدز المصري.

ويسافر الفريق البيضاوي في طائرة خاصة يومين قبل الموعد المحدد لخوض المواجهة، على أن تتم رحلة العودة يوم الأحد المقبل، مباشرة بعد نهاية المباراة.

بيراميدز المصري طائرة خاصة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الإفريقية

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