بعد استئناف العلاقات .. المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

في ظل تكتم شديد حول برنامج الزيارة، علمت هسبريس أن المغرب وإسرائيل يوقعان، الثلاثاء المقبل بالرباط، على اتفاقيات تعاون بينهما، بعد استئناف العلاقات بين البلدين.
ويرتقب أن يقود جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، الاثنين المقبل، وفدا أمريكيا إلى إسرائيل؛ ومن ثمَّ سيقوم، رفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
ووفق مصادرنا، ستوقع الحكومة المغربية، الأسبوع المقبل، على اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي. وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.
وشرعت الحكومة، بتعليمات ملكية، في تنزيل وتفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.
وتوقعت نادية فتاح علوي، وزيرة السياحة، أن يزور المغرب 200 ألف سائح إسرائيلي في 2021، مشيرة في تصريح لقناة “كان” الإسرائيلية إلى أن عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.
ولم يكشف الجانب الإسرائيلي عن قائمة الوفد الرسمي المرتقب أن يرافق كوشنر إلى الرباط؛ فيما ذكرت مصادر مغربية لهسبريس أن جدول الأعمال الزيارة النهائي لم يحسم بعد.
وعلى مستوى الجانب الأمريكي، سيعقد كل من جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، وآفي بيركوفيتش، مبعوث الشرق الأوسط، وآدم بوهلر، رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، مباحثات مع مسؤولين مغاربة.
وأكد مسؤول في إدارة ترامب، في وقت سابق، أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تدرس استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار في المغرب على مدى ثلاث سنوات؛ لكنه قال إنها ليست مرتبطة بعودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
ويرتقب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون الأيام المقبلة، بافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية لفائدة الساكنة الصحراوية.
إتفاقيات ستأتي بالخير، و لو كره الكارهون الذين يزمجرون شرق المغرب. إنتهت اللعبة. لكم البوليساريو، و لنا صحرائنا و يهودنا. فآحقدوا إن أنتم شئتم. لا نكترث بعد اليوم بكم.
لنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل يعلم الله اننا ضد الطبيع واننا مع فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ولكن الله غالب
هنيئا للمغرب بحليفه و هو خير حليف، بعيدا عن الكراهية و الكلام الفارغ، إسرائيل دولة قوية التقرب منها ربح كبير.
العز والنصر واي واحد يدير فيها ديك الهدرة لا للتطبيع والقضية الفلسطنية وووووو خويا الوطن الوطن ثم الوطن العزيز أولا الفلسطنيين باعو القضية ديالهم من شحال هادي. والمغرب سيطبع حتى مع الجن والشياطين ان كان ذاللك فيه مصلحة الوطن. والجزائر دبا تمشي تمول كردستان.
بالتوفيف إن شاء الله للعلاقات المغربية الإسرائيلية ومزيدا من التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة لخدمة الشعبين الشقيقين.
من وجهة نظري إسرائيل أحسن من الجزاءر ترليون مرة لمادا لأنها تدعم وحدة المغرب الترابية لا توظف اعلامها ضد مصالح المغرب كما تفعل الجزاءر يجب نسيان هدا الجار المليء قلبه بالحقد والحسد والكره الهستيري تجاه المغرب ملكا وشعبا بالمرة يجب رفع دعوى قضائية على المستوى الدولي ضد الجزاءر لانها قامت بطرد المغاربة يوم عيد الأضحى من سنة 1975 وحتى ممتلكاتهم استولت عليها السلطة الجزاءرية والافضع من هدا الجزاءر تنكر هدا الامر وتقول على أنه كدب للأسف جار أسوء من الاسوء
هناك شيء عند إسرائيل يحتاجه المغرب سيقلب الصراع على الريادة في غرب المتوسط رأسا على عقب. أتمنى أن يكون من الجانب الغير معلن من الإتفاق
سيكسب المغرب الكثير الأشياء من خلال هذه الاتفاقيات، فما دام أننا لا ولن نشجع الإنتاج ولاستثمار المحليين، فلنفتح الطريق أمام الاستثمارات الخارجية وتدفق رأوس الأموال من العملة الصعبة.
إن المغرب بحاجة إلى دفعة اقتصادية قوية تقلص من وتيرة البطالة المتنامية جراء فيروس كورونا، وهذا ما يتماشا مع خطة الانعاش الاقتصاددي إلى دعا إليه الملك.
مصلحة الوطن و الوحدة الترابية للمملكة فوق كل اعتبار . ولا قضية لنا خارج الحدود بعد الان.
نموت ونحيا فيك يا وطن المغرب .
سنعيد امجاد الامبراطورية الشريفة بقوة المغاربة الاحرار .
مزيد من التطبيع حفض الله بلدنا
لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. لا لتطبيع مع الكيان الصهيونى و نعم لدعم إخواننا المسلمين في فلسطين. و الخزي و العار لكل من طبع و باع القضية الإسلامية. قضية فلسطين.
مرحبا باصدقاء المغرب في بلد اجدادهم….سنربط الحاضر بالماضي و لا عزاء لأعداء الوطن الذين يأكلون الغلة و يسبون الملة…و طني قبل كل شيء.
اعلاش اسي تكتم مالنا سارقين.احنا في مدينة الصويرة اخرجنا بالالاف احتفالا بإعادة العلاقات .ربعة انتاع المتطرفين ايفرضوا الاراء انتاعهم اعلى ملايين انتاع الشعب المغربي .بالعكس خاص اتكون هناك مواكبة اوشرح للناس الاتفاقيات باش انعرفوا الكثير من الاشياء .دابا انا باغي نمشي لاسراىيل كساىح وانزور القدس وكنيسة القيامة واش من حقي نمشي او الا .واش من حقي نستثمر في اسرائيل او الا واش من حقي انصدر اسلعتي أو الا مجموعة من الأسئلة خاصها اجابات ماشي غي هما اللي عندهم مصالح في المغرب خاص التعامل ايكون كول اوكل.
مرحبا بابناء العمومة و بكل من له ولاء للمغرب و كل من يساندنا و يساند قضايانا و ملفاتنا المصيرية و الاستراتيجية و مرحبا باليهود المغاربة سياحا كانوا لجلب العملة الصعبة و تحريك السياحة و كل ما يرتبط بها و كذلك مرحبا برجال الاعمال و المستثمرين لخلق الاقلاع الاقتصادي و التنموي المنشودين و لا عزاء للحاقدين و المتربصين خصوصا جيران السوء الشماليين
و الغربيين.
ما نتمناه لهذا البلد هو النمو والإزدهار في القريب العاجل ولا يهمنا مع من وعلى حساب من المهم هو العيش الكريم والأمن والأمان والاستقرار المادي والمعنوي٣
المغرب كان أقوى مساند للثورة الحزايرية على حساب مصالحه القومية. و كان قادة الثورة يتدربون وياكلون ويشربون و ينامون في الشرق المغربي في وجدة و النواحي. و كان المغاربة يمدون الجزائر بالسلاح وحتى للرجال. فهناك مقاومون مغاربة قاوموا فرنسا من داخل الثورة الجزائرية ومنهم من طرد في 1975. الجزائر ردت الجميل بالسوء والقبح و القذارة على امتداد حوالي 55 سنة . و الفلسطينيون لا يؤمنون بأن الصحراء مغربية. لذلك اسراءيل أقرب إلينا و هي دولة لم نرى منها اي سوء فأهلا وسهلا باسراءيل حليف وصديق ومعها امريكا والغرب. وعاش الملك العملاق محمد السادس نصره الله.
وما يولاها الا الصابرون اذا صبروا. صدق آلله العظيم. كفانا ما حكيت لنا جارة السوء من دسائس ومؤامرات مدة 45 سنة . الجزائر بقيت طيلة هاته المدة تحفر و تحفر ثم تحفر ومن غبائها سقطت في الحفرة التي حفرتها بيديها. اللهم لا شماتة.
كل ما يعيشه المغرب من تحولات سواء بخصوص الصحراء المغربية أو بجديد علاقة المغرب مع إسرائيل أو من اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، ما هذه التحولات في نظري إلا وليدة الحقد الدفين للنظام الجزائري ضد وحدتنا الترابية لمدة ٥٤ سنة.
واليوم تطل علينا بعض الأبواق بالنقد المسموم ،منهم من ينتقد التطبيع ومنهم يبكي بدموع جريحة على إقامة قنصلية الولايات المتحدة بالداخلة وما إلى ذلك من الانتقادات المغرضة …
ولهؤلاء أقول لهم : موتوا بغيظكم ، وجميع انتقاداتكم المتسخة إلى المزبلة.
من لا يأكل من فأسه لا ينطق من رأسه…. هنيئا لكم بإسرائل! حتى ولو لم تكن مسلما، وحتى ولو لم تكن عربيا… كن إنسانيا على الأقل وتذكر أن الكيان الإسرائيلي هو كيان قاتل وغاصب. ووضع يدك في يده تزكية للجرائم التي يقترفها. لا عداوة لنا مع اليهود بصفة عامة، بل العداوة مع المعتدين منهم ومع أي إنسان ظالم مهما كانت خلفيته. هنيئا لكم بإسرائيل، وهنيئا لنا لأنكم انكشفتم وتعريتم من مبادئكم. معلومة طريفة: أنا مغربي ملحد أومن بالوحدة الترابية الكاملة للمغرب. فلا داعي للتشكيك في وطنيتي أو زجي في خزعبلاتكم! هنيئا لكم بإسرائيل!!!
والله انها النهاية ليميز الله الخبيث من الطيب و نقول لكل من طبع مع اعداء الله احفرو قبوركم و جهزو نعوشكم فالرد سيكون بما سوف ترون لا بما تسمعون.
و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون
ومن غير المستبعد أن تجد غدا في الأسواق المنتجات الصهيونية.ومن غير المستبعد أيضا أن تكون مباريات ودية بين منتخبنا والمنتخب الصهيوني.اللهم ألطف بنا يارب.اللهم لا تحملنا وزر وآثام الآخرين
انا على يقين ان 90% من المغاربة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب و الفلسطينيون لا يحتاجون دعما من احد ومرحبا بديسلايكات بعض المستلبين الذين يحترمون القوة ولا يحترمون الحق.
ندعم ونأيد الدولة المغربية في كل قراراتها ونكرر شكرنا لدولة الإمارات الشقيقةوالبحرين والأردن والسودان والسينغال وساحل العاج وكل الدول التي وقفت مع المغرب بوجه مكشوف وبدون نفاق من أجل وحدته الترابية أما الولايات المتحدة الأمريكية فردت الجميل المستحق للمغرب مضاعفا وفي وقته
مرحبا بالعلاقات و المبادلات التجارية بين المغرب و اسرائيل .
ونتمنى توطيد علاقة الصداقة و التعاون والايخاء بين الشعبين المتوسطين بما فيها التعاون القضائي
كنت أريد أن أقول الكثير لكن تفاعل القراء خير معبر .
لقد أغنتني التعليقات على مداخلتي.
عاش المغرب و المغاربة .
فقط أتحدى من يعنيه الأمر أن يطلب من بايدن ألا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل و أن يستنكر قنصلية أمريكا في الداخلة و يسدعي سفير أمريكا لمناقشة الموضوع ما دمتم تتحدثون عن قرارات شخصية للرئيس ترامب .
الله يشافي …..
إن لله وإن إليه راجعون. الرجوع لله وللاسلم والدين الخالص أحق من التنكر لقضية الإسلام والمسلمين اجمعين. فليس للصهاينة موقع في قلوبنا ولو بالإكراه
صفحة عامرة بالطبالة والغياطة زادكم الله ذلا فوق ذل