المغرب وموريتانيا يعززان التعاون العسكري المشترك

صفعة جديدة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية التي كانت تعوّل على التباعد بين المغرب وموريتانيا عقب تحرير معبر الكركرات من قطاع الطرق، إذ يقوم الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بتعليمات ملكية، بزيارة إلى الجارة الجنوبية تدوم ثلاثة أيام.
وترأس الفريق محمد بمبه مكت، قائد الأركان العامة للجيوش، صباح اليوم الاثنين، بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش في نواكشوط، الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية المغربية إلى جانب عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.
ويهدف هذا اللقاء الثاني من نوعه بين الجانبين إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الموريتاني المغربي في مختلف المجالات العسكرية والأمنية وآفاق تطوير وتنمية هذا التعاون في المستقبل.
وفي يناير الماضي، عقد كل من المغرب وموريتانيا أول اجتماع للجنة العسكرية المختلطة بينهما، والتي جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأنها سنة 2006 بالرباط، في إطار عودة التنسيق عالي المستوى بين الرباط ونواكشوط وتجاوز مرحلة الفتور الدبلوماسي.
لعلها تكون فاتحة خير لاصتاصال الورم الخبيث الذي اصيب به المغرب الى وهو جنرالات الشر الجزائريين ومن يقتات من الفتات من قطاع طرق ولقطاء.
فاي تطبيع مغربي موريتاني.سيكون النظام الموريتاني في خطر وربما انقلاب عسكري الان الجزاير الدولة القوية في المنطقة لن ترضي علي هذا العمل الشينع من الاحسن ان تبقي مويطانيا بعيدا علي هذا النزاع وخصوصا هذا فهو في داخل اواقة الامم المتحدة .
بعد الكركرات.. المغرب وموريتانيا يعززان التعاون العسكري…..يعني تشطيب البوليساريو الجزائرية بين المغرب و موريتانيا….ههههههه
السلام عليكم
يجب على اامغرب المطالبة عن طريق الامم اامتحدة الاراضي ااتي اعادها ااحسن الثاني في حرب اارمال للجزاءر يجب ارباك ااجزاءر امميا وتنسى ااجزاءر اابوليساريو
موريتانيا مهمة استراتيجيا وامنيا واقتصادية بالنسبة للمغرب .واي تحالف معها سيشجعها على الابتعاد اكثر عن جارة الشر الذين قالوا على التدخل في شؤونها وتخويفها من المغرب.
ويبدو ان موريتانيا قد فهمت لعبة عسكر الجزائر وبدات تفتش عن مصلحتها مع المغرب.
وبدون شك أن الاقارب بين المغرب وموريتانيا سيشجع دولا اخرى مثل مالي لإدارة ظهرها لعسكر الجزائر والانخراط في قطار التنمية الذي يقوده المغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله انطلاقا من مبدأ: رابح رابح.
منذ متى كانت الجزاءر قوية.في المنطقة…كانت قوية بالبترول.والغاز..وقلة الخبز للجزاءريين..حتى انهم اليوم يباتون طوابيرا طوابيرا للحصول على الدقيق او السميد..فالدولة التي لا تصنع الخبز لابناءها..وتشتري الاسلحة بل الخردة..كل مرة نسمع عن طاءرة جزاءرية طحطمت ..ليست بدولة .فهل في نظرك يا قلعي ان امثال هذه الدول يصنفون..؟…عندهم الفم واسع..والنيف طويل عامر خنونة..صافي ..اما الاشياء المهمة…فلا تتحدث مرة اخرى عنهم بهذه الصغة..لانك تجعل نفسك في خانة الخاءنين لوطنهم …ان لم تكن كذلك….(مرتن بري دو كيس )
لن نسمح أبدا في اراضينا على الجهة الشرقية التي انتزعها الاستعمار الفرنسي ليضمها لمستعمرته الجزائر ان داك، اتمنى ان يفتح هذا الملف من جديد.
طبعا الإمارات جبدات وذنين موريتانيا وكانت واضحة معها اذا اردت استثمارات تقربي من المغرب.
الرسالة واضحة شكرا يا امارات
l’unité avec la Mauritanie.
الموريتانيين رغم إعترافهم تحت ضغوط خارجية بتهديدات ﻹرهابية بالبويزاريو والذي أنتهاء زمانه حاليا.
بعد حكم ذاتي المنتظر في صحراء ستفتح كل حدودها البرية والبحرية مع المغرب ﻻيجد مشكل مع موريتانيا
شعب جمهورية ﻹسﻻمية الموريتانية شعب عظيم؛ ﻻنفاق ولا حقود ولا نفاق ولا حسد ولا غطرسة، شعب شبيه شعب المغرب. يجب إزالة المخالفات والحدود.
فأنت لا تستهل هذا الإسم ولا النسب.
المغرب بلاد الشرفاء بريء منك.
ألف تحية لأشقائنا الإماراتيين قيادة وحكومة وشعبا. اللهم نطلب منك دوام ومتانة الأخوة المغربية الإماراتية. الإمارات بعيدة عنا جغرافيا لكنها في قلوبنا دائما وأبدا.
pour clôturer ce dossier Sahara Marocain . il faut signer avec les mauritation une zone de libre-échange. transport marchandise et mobilisation des citoyens marocain et mauritanien entre les deux pays . une seul terre . et garder la souveraineté de chaque pays sur sa terre . construire ensemble des projets de développement…………
في الحقيقة أنا معجب بهذا الجنرال يعمل في صمت ومنذ أن عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله والقوات المسلحة الملكية تحرز مكاسب كثيرة الله يوفقه ويحفظ هاذا البلد آمين
يجب على موريتانيا سحب اعترافها بالمرتزقة والدخول في شراكة حقيقية مع المغرب قبل فوات الأوان لأن جار الشر الجزائر لن تنفعها في شيء
كل له شأن يغنيه. العلاقات بين الدول هي مصالح، موريتانيا تعلم جيدا بعد أحداث الكركارات انها بدون المغرب ستموت جوعا. من قبل كانوا يعولون على كذب الجزائر التي تهدد موريتانيا . بقطعها الطريق مع المغرب.
كما تقول بان هذا المشكل هو في اروقة الامم المتحدة، فلماذا تتدخل الجزاءر فيه، لماذا لا تبتعد عنه وتهتم بمشاكلها المهمة مثل شكارة حليب، سميد دلاع بالتقسيط، انترنيت ثقيل وتحتل المرتبة ما قبل الاخيرة عالميا، اليمن متقدمة عليها، لماذا تخشي انفها فيما لا يعنيها، لماذا لا تبحث عن دميتها او رئيسها اين هو.
مزيد من التنسيق و التعاون لتشديد الخناق على المرتزقة وقطاع الطرق وكدا عزل حكام قصر المرادية
صراحة الاتحاد المغربي الموريطاني والتوجه نحو دول افريقيا الغربية ونجيريا ستحقق رخاء منقطع النظير لهذه الشعوب المحترمة المسالمة ولي اليقين انها تحقق مصالح للمغرب اكثر بكثير مما يحققه الاتحاد المغاربي الذي يجمع داخله دولة الحقد والشر,لان هذه الدولة يجب عزلها والابتعاد عنها لانها ولو هزمها المغرب في صحرائه فستخلق مشاكل اخرى في التجمعات المستقبلية لان الشر يسكنها ويسري في شريانها
الى المعلق 6. احذر نفسك يااخي من بعض المتدخلين الذين ينسبون أنفسهم الى المغرب لزرع الفتنة بيننا ،بالله عليك اَي مغربي يعترف بان الجزاءر هي أقوى دولة في المنطقة في هذه الظرفية خصوصاً؟ يريد ان يقول ان ابناء الشمال انفصاليين لانتسابه لأهل الناضور الشرفاء
يجب على الجارين المغرب و موريطانيا أن يعملوا على فتح الحدود بينهما عبر إنشاء معابر اخرى من المغرب الى موريطانيا لتخفيف الضغط على معبر الكركرات،وهنا يجب على المغرب ضم المنطقة العازلة وإنشاء معابر فيها نحو موريطانيا،كما عليه تحمل مراقبة جميع هذه المنطقة وتحويلها إلى منطقة استثمارية في إنتظار حلحلة هذا المشكل عبر الام المتحدة وارجاع المغاربة المحتجزين في تندوف الى وطنهم تحت راية بلدهم وملكهم.يجب على المغرب أن يراقب جميع صحراءه بالتشاور مع الأمم المتحدة في إنتظار قرار الحكم الذاتي الحل الجذري والواقعي لهذا المشكل المفتعل وتوحيد مغاربة الشتات المغرر بهم كذلك.اذا لا حاجة لعودة المينورسو لان هذه الأخيرة ضعيفة امام ما يمكن ان تتعرض له المنطقة من عمليات إرهابية مما أنها أصبحت مستهدفة من إرهاب تندوف والساحل والصحراء وفيه مضيعة المال كذلك.نرحو ان يحدضم المغرب هده المنطقة عاجلا وتحويل الجيش المغربي الموجود في الجدار الى الحدود الطبيعية الدولية مع موريطانيا والجزائر مع ابقاء الجدار الآمن القديم كمعلمة تاريخية.
بهذا الإجراء أنه عين العقل مرحبا باخواننا الموريتانيين في بلدهم الثاني المغرب والأمن موريتانيا بوابة على أفريقيا كما عهدناك من التاريخ ولا للصهاينة رغم استثماراتهم .
يا حكام موريتانيا، انتم تريدون التفاهم بين الاخوة يعني المغاربة و انفصاليي البوليساريو، اخوانكم هم صحراويو منطقة الصحراء الغربية المغربية، اخوانكم هم الصحراويون المنتشرون في جميع بقاع المملكة المغربية و المتشبتين بالوحدة الترابية للوطن، اخوانكم هم الصنهاجيون جذاليون لمتونيون لمطيون جزوليون مصموديون زناتيون منتشرون تاريخيا من البحر الابيض المتوسط الى نهر السينغال الذين هم المغاربة قاطبة، و من ضمنهم انتم عرب امازيغ مسلمون اشراف، اخوانكم هم الصحراوييون من قباءل شتى اكبرها قبيلة الركيبات احفاد سيدي احمد الركيبي حفيد المولى ادريس. و ليس اخوانكم جبهة وليدة النظام الشيوعي الماركسي الكوبي الملحد لتقسيم بلد مسلم، و مرتزقة اغلبهم من بلدان الساحل يرعون الارهاب و تجارة المخدرات و تجنيد الاطفال و اكل اموال شعوب المنطقة بالباطل و خدمة اجندات تقسيم الوطن العربي الى دويلات.
الانقلاب العسكري المرتقب لن يكون في موريتانيا بل الجزائر . لقد ان الأوان لاستاصال و خلع الجنرالات من سدة الحكم في الجزائر لانهم يقفون اما الاتحاد
المغاربي و التكامل الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على شعوب المنطقة . حان وقت رحيلكم بلا عودة ان شاء الله
يجب سحب الاعتراف بكيان الوهم وطرد ممثليه من نواكشوط والزويرات كما يجب على الشعب الجزاءري طرد جنرالات المذلة لينعموا بالعيش الكريم ويستفيد من خيرات وطنه
إنها الإمارات ياسدي.لقد سمعت أنا مصر ستفتح قنصليتها بالعيون في يوم مورتنيا
هذا إن دابا عن شئ فإنه يدل علي القوة التي تملكها هذه الدولة .
دبلوماسيه المغربية متوازنة وغير متهورة
للفائدة من العلاقات مع المغرب .نحن نتوجه الي الجزائر الشقيقة القوية .ونطالب الحكومة .باغلاغ معبر التكرارات. الذي أصبح طريق الحشيش .الجديد .
كم هو مفرح لنا و مكمن سعادة هذا الخبر الذي يهمنا جدا أن يجد الدعم اللازم و الاحتضان من الجانبين لقطع الطريق على المغرضين المصطادين في المياه العكرة الساعين لبث الفرقة و الشقاق بين الأشقاء و الحق الضرر بوحدة المغرب العربي و جعل العقبات بمنغصات عن خلاف مصطنع لاينبغي ترك استمراريته ابدا بأي شيء من شأنه إذكاء ما يضر بوحدة المغرب
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توقيع اتفاقيات تعاون تجاري تشمل الحدود في الكركرات هو الحل
من بعد اعتراف امريكا بمغربية الصحراء اش غادي تدير موريتانيا باعترافها بالجمهورية الوهمية وفي أي شيء غادي ينفعها هذا الإعتراف سيضرها أكثر مما سينفعها ان كان لها منفعة معه
اصبح لها من الضروري والمؤكد أن تختار المغرب
الى المعلقين المتحمسين
الانتليجنسيا السياسية في بلاد شنقيط لازالت تتوجس الحذر من المغرب
ماهو هاجس هذه النخبة؟
انه الضم
لو اجلسنا شنقيطيا على الكرسي وقمنا بتحليله النفسي لقال بعد تنويمه بان ما يخشاه هو الضم من قبل المغرب
وما اعتراف بلاد شمقيط (المغربية سابقا ) بدولة الوهم الا اعتراف بهذا الخوف
الكثير يظن بان اعتراف الشنقيطيين بجمهوربة الخيام البالية هو جاء خوفا من الجزاءر قد يكون ذلك صحيحا في ثمانينات القرن الماضي
اما حاليا فالامر مختلف
كيف يمكن للمغرب اعدام الخوف الشنقيطي من ضم المغرب لبلاد شنقيط؟
الحقيقة يجب ان تقال
هناك انواع كثيرة من الضم
فهناك العسكري الجغرافي
وهناك الاقتصادي
مشكلة الصحراء المفتعلة من قبل اسبانيا والجزاءر جاءت للحيلولة دون رجوع بلاد شنقيط الى وطنها الام المغرب جغرافيا
هذه العقلية تبين حولها فرغم ديمومة هذا المشكل المغرب استطاع بذكاء ان يضم بلاد شنقيط اقتصاديا
وهو ما اتضح عند ازمة الكركرات
الخلاصة
بلاد شنقيط ستعود لوطنها الام بشكل سلس وتدريجي
فما يجمعه الله لن يفرقه العبد حتى وان كان شيوعيا ملحدا
يقول الشاعر:
على رسلها تؤتى البلاد بهمة..
وخير طعام ما اتى بتمهل