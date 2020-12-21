المغرب وموريتانيا يعززان التعاون العسكري المشترك

صفعة جديدة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية التي كانت تعوّل على التباعد بين المغرب وموريتانيا عقب تحرير معبر الكركرات من قطاع الطرق، إذ يقوم الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بتعليمات ملكية، بزيارة إلى الجارة الجنوبية تدوم ثلاثة أيام.

وترأس الفريق محمد بمبه مكت، قائد الأركان العامة للجيوش، صباح اليوم الاثنين، بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش في نواكشوط، الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية المغربية إلى جانب عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.

ويهدف هذا اللقاء الثاني من نوعه بين الجانبين إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الموريتاني المغربي في مختلف المجالات العسكرية والأمنية وآفاق تطوير وتنمية هذا التعاون في المستقبل.

وفي يناير الماضي، عقد كل من المغرب وموريتانيا أول اجتماع للجنة العسكرية المختلطة بينهما، والتي جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأنها سنة 2006 بالرباط، في إطار عودة التنسيق عالي المستوى بين الرباط ونواكشوط وتجاوز مرحلة الفتور الدبلوماسي.