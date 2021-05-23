بعد 10 سنوات .. ليل يحرز لقب الدوري الفرنسي

وضع ليل حدا لهيمنة باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم “الليغ آ” وتوج بطلا للمسابقة بعد غياب 10 سنوات إثر فوزه في الجولة الأخيرة اليوم الأحد على مضيفه آنجيه (1-2)، في الوقت الذي رفض فيه أوليمبيك ليون هدية منافسه على آخر بطاقات دوري الأبطال موناكو الذي تعادل سلبيا أمام لانس، وخسر على ملعبه أمام نيس (2-3).

وعلى ملعب (ريمون كوبا)، أنهى فريق ليل المهمة “إكلينيكيا” في الـ45 دقيقة الأولى بتسجيل هدفي الانتصار واللقب بتوقيع نجميه جوناثان ديفيد والتركي بوراك يلماز (من ركلة جزاء)، هداف الفريق بـ17 هدفا هذا الموسم، في الدقيقتين 10 و45.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض أنجيلو فولجيني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الفوز رصيد فريق الشمال إلى 83 نقطة يتوج بها ملكا في فرنسا للمرة الرابعة في تاريخه والأولى بعد غياب 10 سنوات وتحديدا موسم (2010-11) عندما توج بلقبه الأخير.

وضمن ليل بهذه الطريقة الظهور في دوري الأبطال في الموسم المقبل للمرة الثانية تواليا. أما آنجيه فأنهى الموسم في المركز الـ13 برصيد 44 نقطة، بفارق الأهداف خلف ستراسبورغ.

على الجانب الآخر، لم يشفع انتصار باريس سان جيرمان خارج قواعده على بريست بهدفين دون رد في الحفاظ على لقبه للموسم الرابع تواليا.

وجاء الهدف الوحيد في الشوط الأول بمساعدة النيران الصديقة عن طريق رومان فايفر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37. بينما أهدر النجم البرازيلي نيما ردا سيفا ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 71 أنهى النجم كيليان مبابي المباراة “إكلينيكيا” بالهدف الثاني والـ27 له هذا الموسم ليؤكد جدارته بلقب الهداف، والأفضل في الموسم بلا منازع.

ورفع الـ”بي إس جي” رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة خلف البطل ليل.

واكتفى الفرق الباريسي بهذه الطريقة بثنائية الكأس وكاس السوبر، لتكون البطولة المحلية الوحيدة التي أفلتت من قبضة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

أما بريست فأفلت من “مقلصة” الدورة الفاصلة للبقاء بفارق نقطة وحيدة أمام لوريان، بعد أن توقف رصيده عند 41 نقطة في المركز الـ17.

من جانبه، فرَط أوليمبيك ليون في الفرصة الذهبية لاقتناص آخر بطاقات دوري الأبطال وسقط في عقر داره (جروباما ستاديوم) أمام نيس (2-3)، لينهي موسمه في المركز الرابع (المؤهل للدوري الأوروبي) بعد أن ظل رصيده عند 76 نقطة. بينما بات رصيد نيس 52 نقطة في المركز التاسع.

ورغم تعادله سلبيا خارج قواعده أمام لانس، إلا أن موناكو استفاد من سقوط ليون، ليحافظ على مركزه الثالث (المؤهل لتمهيدي التشامبيونزليغ) برصيد 78 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ليون. أما لانس فرفع رصيده للنقطة 57 ينهي بها موسمه في المرتبة السابعة.

وذهبت ثاني بطاقات الدوري الأوروبي لأوليمبيك مارسيليا الذي اكتفى بتعادل سلبي أام أمام مضيفه ميتز، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس. بينما جاء ميتز في منتصف الترتيب بـ47 نقطة.

وضمن ستاد رين المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر بفوزه على “الهابط” نيم أوليمبيك بثنائية نظيفة رفع بها رصيده إلى 58 نقطة في المركز السابع.

بينما هبط نيم بالفعل للدرجة الثانية حيث يحتل المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 35 نقطة، ويغادر أضواء “الليغ آ” رفقة ديجون.

وحقق ديجون فوزا شرفيا على مضيفه سانت إيتيان بهدف نظيف، ولكنه لن يشفع له بالبقاء. وتجمد رصيد سانت إيتيان عند 46 نقطة ينهي بها موسمه في المركز الـ11.

أما نانت فسيخوض الدورة الفاصلة من أجل البقاء بخسارته على ملعبه أمام مونبلييه بنتيجة (1-2)، لينهي الموسم في المركز الـ18 برصيد 40 نقطة. فيما بات رصيد مونبلييه 54 نقطة يأتي بها ثامنا.