بلبشير يخلف بوفراسن على رأس وكالة الرباط للتهيئة

تم اليوم بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة تسمية محمد بلبشير مديرا عاما لوكالة الرباط للتهيئة، وذلك خلفا لعبد الرحمان بوفراسن الذي قدم استقالته قبل أيام.

وحسب مصدر مطلع فإن تعيين بلبشير، القادم من الوكالة الحضرية للصويرة، على رأس الوكالة يأتي لإصلاح العلاقات المتشنجة للمدير العام المستقيل مع الشركات التي تعمل على تنزيل مشاريع “الرباط عاصمة الأنوار”، وكذلك لإصلاح اختلالات مرصودة.

وشدد المصدر المتحدث لهسبريس على أن تعيين بلبشير سيمكن من إعطاء دفعة قوية لعدد من المشاريع، وسيفتح صفحة جديدة مع عدد من الشركات التي كانت تنأى بنفسها عن المشاركة في طلبات العروض، تفاديا للوقوع في مشاكل تسبب لها خسائر مادية كبيرة.