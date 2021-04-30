بلبشير يخلف بوفراسن على رأس وكالة الرباط للتهيئة

تم اليوم بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة تسمية محمد بلبشير مديرا عاما لوكالة الرباط للتهيئة، وذلك خلفا لعبد الرحمان بوفراسن الذي قدم استقالته قبل أيام.
وحسب مصدر مطلع فإن تعيين بلبشير، القادم من الوكالة الحضرية للصويرة، على رأس الوكالة يأتي لإصلاح العلاقات المتشنجة للمدير العام المستقيل مع الشركات التي تعمل على تنزيل مشاريع “الرباط عاصمة الأنوار”، وكذلك لإصلاح اختلالات مرصودة.
وشدد المصدر المتحدث لهسبريس على أن تعيين بلبشير سيمكن من إعطاء دفعة قوية لعدد من المشاريع، وسيفتح صفحة جديدة مع عدد من الشركات التي كانت تنأى بنفسها عن المشاركة في طلبات العروض، تفاديا للوقوع في مشاكل تسبب لها خسائر مادية كبيرة.
اللهم اجعله فيه خير
خير خلف لخير سلف
سي عبد الرحمان افراسن رجل ونعم الرجال
نتمنى مدينة اسفي كذالك تحضى بنفس التغيير لان المسؤول عن الوكالة الحضرية بعيد كل البعد عن المسؤولية المنوطة به
تم اليوم بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة تسمية محمد بلبشير مديرا عاما لوكالة الرباط للتهيئة، وذلك خلفا لعبد الرحمان بوفراسن الذي قدم استقالته قبل أيام.
– …..خلفا لعبد الرحمان بوفراسن الذي قدم استقالته قبل أيام ؟؟؟؟ .
– لم يسبق لمسؤول مغربي أن قدم استقالته ، إسم هذا المسؤول سيدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
نتمنى لمدينة الرباط العاصمة ان تكون نمودجا للمدن المغربية من حيث المعمار والمناطق الخضراء والنظافة والتجهيزات الاساسية وتكون قطبا سياحيا يحسب لها حساب وطنيا ودوليا لما تتوفر عليه من معالم اثرية يشهد لها التاريخ والله يوفق المسؤول الجديد في مهمته التي هي تكليف مربوط بالمحاسبة
يكفي أن يكون التغيير مبني على أسس قوية وأن يكون تقرير تسليم السلط ذات جودة عالية للحاضر والمستقبل القريب والبعيد والبعيد والبعيد جدا (15 سنة المنصور عليها في قانون المسطرة الجنائية رقم 35.11 الصادر بالجريدة الرسمية يوم 27 أكتوبر 2011).
Avec la pérennité des situations de l’impunité Ces entités sont devenues des foyers de gaspillage de l’argent !!et sont des gouffres où on jette des milliards sans résultats apparent Elles sont données comme cadeaux aux symboles de de la corruption politique et autoritaire dans le cadre de l’économie de rentes !!