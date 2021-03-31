بلهندة يؤثث قائمة لاعبي "المركاتو المجاني"

يتواجد المغربي يونس بلهندة ضمن قائمة أبرز اللاعبين المتاحين بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد فسخ عقده مع نادي غلطة سراي التركي، بسبب تصريحاته التي اعتبرتها إدارة الفريق التركي مسيئة.

وتوجد عدة خيارات أمام “الأسد الأطلسي” السابق، منها العودة للعب بأحد أندية القارة العجوز، التي لعب فيها لمواسم طويلة، بين فرنسا، وأوكرانيا، وألمانيا، قبل أن يحط الرحال بالدوري التركي، أو خوض تجربة جديدة بأحد الدوريات العربية، بالسعودية أو قطر أو الإمارات، بحيث تسعى بعض الأندية إلى الاستفادة من خدمات صاحب الـ31 سنة.

كما أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن الدولي المغربي بلهندة على رادار مجموعة الأندية في “الليغا”، على غرار إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا؛ غير أن الأخير يبقى الأكثر اهتماما بالظفر بخدمات اللاعب.

ووفق التقارير ذاتها فإن إدارة “الخفافيش” تستعد للتعاقد مع الدولي المغربي على الرغم من الأزمة المادية التي يمر منها الفريق، بسبب تداعيات انتشار “فيروس” كورونا، شأنه شأن سائر الأندية العالمية.

وحسب التقارير نفسها فإن مدرب فالنسيا خافي غارسيا وافق أيضًا على انتقال يونس بلهندة ويريد رؤيته في فريقه، ما يجعل حظوظ اللاعب قوية في الوصول إلى ملعب “ميستايا” خلال الفترة المقبلة.

وانفصل بلهندة عن فريقه التركي في العاشر من شهر مارس الماضي، بإيعاز من مسؤولي الفريق، لكونه انتقد بشدة ما وصفه بـ”سوء تدبيرهم”، وهو ما عارضوه باتخاذ قرار فسخ العقد من طرف واحد.

يُشار إلى أن بلهندة سبق له أن دافع عن ألوان كل من مونبولييه ونيس الفرنسيين ودينامو كييف الأوكراني، وشالكه 04 الألماني، ثم غلطة سراي التركي.