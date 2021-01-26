بلهندة يرغب في امتهان التدريب بعد المسيرة الاحترافية

‪كشف الدولي المغربي يونس بلهندة، نجم غلطة سراي التركي لكرة القدم، رغبته في مزاولة مهنة التدريب في نهاية مسيرته الاحترافية في عالم الساحرة المستديرة.

وقال صانع ألعاب الأسود في مناقشة على “تويتر” مع مانو لونجون، صحافي يورو سبورت، إنه يريد الحصول على شواهده التدريبية في نهاية مسيرته الاحترافية، موضحا ذلك بقوله: “عندما كنت أصغر سنا قلت في نفسي إنه من المستحيل بالنسبة لي أن أصبح مدربا..لكن مع تقدمك في السن يتغير تفكيرك…أريد الآن أن أنجح في اجتياز شهادات التدريب الخاصة بي، ثم التحق بالمهنة”.

وأضاف اللاعب: “مع التجربة، تصبح لديك رؤية أخرى للعبة، وعندما تلعب تسأل نفسك: لماذا لم نفعل ذلك بهذه الطريقة؟ ثم تخبر نفسك لاحقًا بأنك ستضع هذه التعليمات موضع التنفيذ، وستطبقها على أرضية الميدان عندما تصبح مدربا”.

وكان نجم خط المنتصف حديث وسائل الإعلام التركية الصيف الماضي عندما ارتبط مستقبله بالخروج من ناديه الحالي من أجل ضخ سيولة مالية في خزائن الفريق، إذ أبدت أندية سعودية وأخرى فرنسية وإسبانية اهتمامها بخدمات البالغ من العمر 30، غير أن تألقه اللافت في الموسم الحالي رفع أسهم استمراره.

ولم يغادر بلهندة فريقه، وسيستمر حتى نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، وإن لم يجدد النادي عقده سيصبح لاعبا حرا، وبالتالي يمكنه المغادرة مع حرية اختيار النادي والبطولة التي يريدها. غير أن وسائل الإعلام التركية تشير إلى قرب تجديد عقد النجم المغربي مع غلطة سراي بعدما وافق على خفض راتبه السنوي إلى النصف.