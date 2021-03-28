بلهندة يقترب من الانضمام إلى نادي "الخفافيش"

أبدت إدارة نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم رغبتها القوية في التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة، بعد فسخ عقده مع نادي غلطة سراي التركي، بسبب تصريحاته التي اعتبرتها إدارة الفريق التركي مسيئة إلى النادي، وهو ما ترتب عنه فسخ العقد الذي كان يجمع بين الطرفين.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن بلهندة صار على رادار مجموعة من الأندية في “الليغا”، على غرار إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا. فيما يبقى الأخير الأكثر رغبة بالظفر بخدمات الدولي المغربي.

ووفق التقارير ذاتها، فإن إدارة “الخفافيش” تستعد للتعاقد مع بلهندة، على الرغم من الأزمة المالية التي يمر منها الفريق، بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، شأنه شأن سائر الأندية العالمية.

وتضيف التقارير نفسها أن مدرب فالنسيا، خافي غارسيا، وافق أيضا على انتقال بلهندة ويريد رؤيته في فريقه، مما سيجعل حظوظه قوية للوصول إلى ملعب “ميستايا” خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن بلهندة انفصل عن فريقه التركي في العاشر من مارس الماضي، بإيعاز من مسؤولي الفريق، لكونه انتقدهم بشدة على سوء تدبيرهم، وهو ما عارضه هؤلاء، واتخذوا قرارا بفسخ العقد من طرف واحد.