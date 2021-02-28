بلهندة يقترب من مغادرة نادي غلطة سراي التركي

بات الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، قريبا من مغادرة أسوار النادي، بعد نهاية عقده الصيف المقبل؛ وذلك بعد أن رفض مقترح الإدارة بخفض الراتب الذي يتقاضاه، ما دفع مسؤولي الفريق إلى التفكير في لاعب بديل لتعويضه.

وسلطت صحيفة “Yeniakit” التركية الضوء على مستقبل بلهندة مع غلطة سراي، مؤكدة أن اللاعب المغربي الذي يتقاضى 3.3 ملايين يورو سنويا دون احتساب المكافآت قد رفض خفض راتبه إلى 1.5 ملايين يورو؛ ما قد يجعل إمكانية تمديد مقامه جد مستبعدة.

وأكدت الصحيفة المذكورة إلى أن هذا الرفض سيكون سببا مباشرا في فشل المفاوضات بين إدارة النادي ووكيل أعمال اللاعب من أجل تمديد عقده الاحترافي، الذي سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة النادي بدأت تفكر في البحث عن بديل لبلهندة، في الوقت الذي يبقى الألماني جوليان دراكسلر لاعب نادي باريس سان جيرمان الخيار الأول عند مسؤولي غلطة

سراي.

يُشار إلى أن نادي غلطة سراي يتربع على عرش صدارة الدوري التركي برصيد 54 نقطة، بعد مرور 25 جولة على بداية المنافسة.