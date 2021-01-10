بنتلي تطلق Flying Spur بمحرك ثماني الأسطوانات

بنتلي تطلق Flying Spur بمحرك ثماني الأسطوانات
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 10 يناير 2021 - 03:58

أعلنت شركة بنتلي عن إطلاق أيقونتها Flying Spur بمحرك ثماني الأسطوانات خلال فصل الربيع القادم بسعر يبدأ من 193 ألف و137 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن المحرك الجديد يأتي بسعة 4 لتر ويزأر بقوة 404 كيلووات/550 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 770 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1ر4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 318 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة البالغ طولها 32ر5 متر بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، والذي يتولى مهمة توزيع القوة على عجلات السيارة الأربع.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة Flying Spur، التي يبلغ وزنها 2.3 طن، 12.7 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 288 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتخطط بنتلي لطرح نسخة هجين Plug-in من السيارة خلال العام الجاري.

Flying Spur السيارة المحرك الجديد شركة بنتلي

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