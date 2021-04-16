بنشرقي ثانيا وبانون عاشرا ضمن أغلى 22 لاعبا

كشف تقرير مصري، اليوم الجمعة، قائمة أغلى 11 لاعبا بفريقي الزمالك والأهلي، وذلك قبل القمة المرتقبة بينهما الأحد المقبل، المؤجلة عن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.
واحتل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، مكانة متقدمة، عكس مواطنه وزميله بالفريق حميد أحداد، حسب تقرير لـ”اليوم السابع”.
وبلغت قيمة بنشرقي مليونيْ يورو، كثاني أغلى لاعب بالفريق الأبيض، خلف التونسي فرجاني ساسي متصدر القائمة بمليونين ونصف مليون يورو.
وتذيل أحداد قائمة فريقه، جنبا إلى جنب مع الرباعي محمد أبوجبل، ومحمود الونش، وأحمد فتوح، وحمزة المثلوثي، بقيمة بلغت 800 ألف يورو لكل واحد.
أما المدافع المغربي بدر بانون، المحترف في صفوف النادي الأهلي، فبلغت قيمته مليونا و100 ألف يورو، ليأتي عاشرا في قائمة أغلى 11 لاعبا بـ”المارد الأحمر”، التي تصدرها حارس المرمى محمد الشناوي بمليونين ونصف مليون يورو.
تبارك الله اوا علي هذا القبال خاصنا نعلمو ولادنا الكورة حسن من نهار وماطال وهو يحفض ويخلص المدرسة خصوصية وفي الأخير يمشي يخدم ب 2000 درهم داكشي علاش فريق الكوكب المراكشي ديال مدينتي ولاو فيه هر الكوفرات والمعوكفين وولد بابا وماما وإنشاء الله ينزل الهواة هههه كاع لي عندو في رجليه وكوايري كالسين تيتشمشو في الدربيل الحمدلله الكورة لا تؤمن بي باك صاحبي دهن سير يسير والله وما كنتي كوايرية بالفطرة الي قرقبتيها لي عوج عوج واخا تجيب ليه ميسي يدربو عوج عوج داكشي علاش الكوكب في الحضيض
محمد صلاح ب 110 مليون يورو سبحان الله ميزانية دولة فى يد شخص اللهم لا حسد (أرزاق)
غريب أمر كرة القدم… هل أصبح البشر سلعة تساوم في السوق؟ أليست تجارة البشر من أبشع الأعمال؟ أين الروح الرياضية في لعبة يخضع فيها الشخص للمزاد؟ هذه معاملات ميركانتيلية مخجلة تؤكل منها أموال طائلة لا تفيد الجماهير في شيء…
اعطيو قيمة لبطولتنا وباراكا من التملق
بطولتنا احسن بطولة عربية ينقص فقط ملاعب في المستوى وميزانيات ولاعبين عالميين
لو كانت الوداد لها ميزانية الزمالك لاحتفظ ببنشرقي
نتمنى تحويل الاندية لشكات مساهمة وجلب نجوم القارة لضمان العصبة اسوة بالفرق المصرية المعروفة