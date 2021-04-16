بنشرقي ثانيا وبانون عاشرا ضمن أغلى 22 لاعبا

كشف تقرير مصري، اليوم الجمعة، قائمة أغلى 11 لاعبا بفريقي الزمالك والأهلي، وذلك قبل القمة المرتقبة بينهما الأحد المقبل، المؤجلة عن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

واحتل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، مكانة متقدمة، عكس مواطنه وزميله بالفريق حميد أحداد، حسب تقرير لـ”اليوم السابع”.

وبلغت قيمة بنشرقي مليونيْ يورو، كثاني أغلى لاعب بالفريق الأبيض، خلف التونسي فرجاني ساسي متصدر القائمة بمليونين ونصف مليون يورو.

وتذيل أحداد قائمة فريقه، جنبا إلى جنب مع الرباعي محمد أبوجبل، ومحمود الونش، وأحمد فتوح، وحمزة المثلوثي، بقيمة بلغت 800 ألف يورو لكل واحد.

أما المدافع المغربي بدر بانون، المحترف في صفوف النادي الأهلي، فبلغت قيمته مليونا و100 ألف يورو، ليأتي عاشرا في قائمة أغلى 11 لاعبا بـ”المارد الأحمر”، التي تصدرها حارس المرمى محمد الشناوي بمليونين ونصف مليون يورو.