بنشرقي يخضع لتداريب خاصة مع الزمالك المصري

بنشرقي يخضع لتداريب خاصة مع الزمالك المصري
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 25 مارس 2021 - 01:26

واصل الدولي المغربي أشرف بنشرقي، لاعب نادي الزمالك المصري، تألقه في تداريب فريقه الجماعية.

وانخرط بنشرقي في تداريب الزمالك يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد عودته من العطلة التي حصل عليها من طرف الطاقم التقني للفريق الأبيض.

وشهد مِران أمس تدرب “أسد الأطلس” على ركلات الجزاء، رفقة زميله محمود علاء.

ويستعد الزمالك، الذي يضم في صفوفه أيضا المغربي حميد أحداد، لمباراة مضيفه مولودية الجزائر، في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المواجهة في 3 أبريل المقبل، علما أنها تندرج ضمن خامس جولات المجموعة الرابعة.

أشرف بنشرقي الزمالك تداريب دوري أبطال إفريقيا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مسيرة مشيا على الأقدام
الأربعاء 24 مارس 2021 - 15:30 8

مسيرة مشيا على الأقدام

صوت وصورة
سنة في مواجهة الجائحة
الأربعاء 24 مارس 2021 - 01:59

سنة في مواجهة الجائحة

صوت وصورة
المقاهي تعطي مهلة للحكومة
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:32 20

المقاهي تعطي مهلة للحكومة

صوت وصورة
تطبيق يحارب الجوع
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:59 7

تطبيق يحارب الجوع

صوت وصورة
تدنيس العلم الوطني
الإثنين 22 مارس 2021 - 21:30 25

تدنيس العلم الوطني

صوت وصورة
هواتف "ريدمي نوت 10"
الإثنين 22 مارس 2021 - 19:30

هواتف "ريدمي نوت 10"