بنشرقي يخضع لتداريب خاصة مع الزمالك المصري

واصل الدولي المغربي أشرف بنشرقي، لاعب نادي الزمالك المصري، تألقه في تداريب فريقه الجماعية.

وانخرط بنشرقي في تداريب الزمالك يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد عودته من العطلة التي حصل عليها من طرف الطاقم التقني للفريق الأبيض.

وشهد مِران أمس تدرب “أسد الأطلس” على ركلات الجزاء، رفقة زميله محمود علاء.

ويستعد الزمالك، الذي يضم في صفوفه أيضا المغربي حميد أحداد، لمباراة مضيفه مولودية الجزائر، في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المواجهة في 3 أبريل المقبل، علما أنها تندرج ضمن خامس جولات المجموعة الرابعة.