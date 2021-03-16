بنشريفة: لاعبو الوداد مستعدون للقاء "حوريا"

أكد محمد بنشريفة، مساعد مدرب الوداد الرياضي، جاهزية الفريق “الأحمر” لمواجهة مضيفه حوريا كوناكري الغيني، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك على هامش الندوة الصحافية التي عقدها الفريق مساء اليوم في ملعب اللقاء.

وقال بنشريفة في رده على سؤال للإعلام الغيني: “إن الفريق استعاد مجموعة من اللاعبين الذين غيبتهم الإصابة عن مباراة الذهاب (الجولة الثالثة) في الدار البيضاء”، مردفا أن “المجموعة كاملة وجاهزة للبحث عن الفوز وتعزيز صدارتها”.

وأشار بنشريفة إلى أن مدرب الفريق، فوزي البنزرتي، شدد في تعليماته للاعبين على أهمية الفوز في المباراة أمام حوريا كوناكري، موردا: “اللاعبون يعلمون أن المباراة لن تكون سهلة أمام المطارد المباشر للوداد في الصدارة، ويظل الهدف الأسمى بالنسبة لنا هو العودة بالنقاط الثلاث من غينيا”.

من جهته، قال بديع أووك، مهاجم الوداد الرياضي، إن الكتيبة الودادية عازمة على تحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الفوز على حوريا كوناكري، بعد الانتصار عليه في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل 10 أيام.

جدير بالذكر أن الوداد الرياضي يحتل صدارة ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقه 3 انتصارات من ثلاث مباريات، متبوعا بكل من حوريا كوناكري وكايزر شيفس الجنوب إفريقي بأربع نقاط، ثم بترو أتلتيكو الأنغولي بدون رصيد من النقاط.