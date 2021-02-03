بنشماش يتفادى استقبال الشبيبات الحزبية

تفادى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش استقبال الشبيبات الحزبية التي مازالت في جولة ترافعية لمحاولة ثني وزارة الداخلية والأحزاب السياسية عن إلغاء اللائحة الوطنية.

وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن رئيس الغرفة الثانية من البرلمان تحجج لممثلي الشبيبات الحزبية بدواعي صحية منعته من لقائهم.

المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن الشبيبات التقت أول أمس الاثنين نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وأمس الثلاثاء التقت كلا من امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.