بنعبد الله: الديمقراطية أساس نجاح النموذج التنموي

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن لقاء حزبه مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مساء الأربعاء، كان مهما جدا وأسس للعديد من نقاط الالتقاء بين الأعضاء والحزب، مثمنا الوثيقة الصادرة عن اللجنة سالفة الذكر وأهدافها المسطرة.

وأضاف بنعبد الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المعطيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تتقاطع مع العديد من الأمور التي ينادي بها حزب التقدم والاشتراكية على الدوام، مشيرا إلى أن اللقاء مهم جدا على مستوى النقاش.

ورفض السياسي اليساري أي حديث عن ملاحظات أو انتقادات وجهها حزبه إلى مضامين التقرير المتعلق بالنتائج الأساسية وتوصيات اللجنة سالفة الذكر، معتبرا أن البحث دائما يكون عن نقاط التلاقي، وزاد مستدركا: “بالنسبة للبي بي إس، أهم نقطة وجب استحضارها في نموذج التنمية هي الخيار الديمقراطي وعدم المحيد عنه”.