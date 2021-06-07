نادي بنفيكا يرفض عرضا خليجيا للتخلي عن تاعرابت

نادي بنفيكا يرفض عرضا خليجيا للتخلي عن تاعرابت
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 7 يونيو 2021 - 21:30

رفضت إدارة نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم عرضا من أحد الأندية الخليجية الراغبة في التعاقد مع الدولي المغربي عادل تاعرابت، خلال “المركاتو” الصيفي الحالي، وذلك لأن العرض لم يرق إلى طموحاتها.

وأكدت تقارير إعلامية برتغالية أن إدارة بنفيكا حددت القيمة المالية للتخلي عما تبقى من عقد تاعرابت في 10 ملايين يورو، وذلك لتستفيد خزينة ممثل العاصمة البرتغالية من مبلغ مهم مقابل تسريح متوسط ميدان “أسود الأطلس”.

وحسب التقارير ذاتها فإن العرض الذي توصلت به إدارة بنفيكا من النادي العربي قدر بـ4 ملايين يورو، في وقت يريد النادي البرتغالي الاستفادة ماديا من صفقة بيع عقد اللاعب المغربي قبل تركه يرحل.

ويتواجد تاعرابت حاليا ضمن معسكر المنتخب الوطني المغربي الأول بمركب محمد السادس بالمعمورة، تأهبا للمباراتين الوديتين أمام كل من غانا وبوركينا فاسو في الـ8 و الـ 12 من يونيو الجاري، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكان عادل تاعرابت، صاحب الـ32 سنة، مدد العقد الذي يربطه بنادي بنفيكا إلى غاية 2023، ومع نهاية الموسم منحه مسؤولو الفريق البرتغالي، وفي مقدمتهم المدير الرياضي روي كوستا، “الضوء الأخضر” من أجل الرحيل.

الأندية الخليجية المنتخب الوطني المغربي عادل تاعرابت نادي بنفيكا البرتغالي

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