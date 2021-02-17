بنكيران: لا تلهوا أنفسكم بحُب المناصب والأموال

بنكيران: لا تلهوا أنفسكم بحُب المناصب والأموال
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:33

وسط جمع من الناس ظهر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أثناء تشييع جنازة أحد معارفه، حيث دعا الحاضرين إلى الرجوع إلى الله والتشبث بتعاليم الدين الإسلامي، قائلا إن “هذا وقت المروءة والإيمان والاحتساب”، مبرزا أن “الموت ليس مصيرنا جميعا فحسب، وليس قريبا فقط، لكنه يمكن أن يكون فجائيا وغير منتظر ولسبب أو لغير سبب”.

وبدا بنكيران متأثرا وهو يقدم واجب العزاء لعائلة المتوفى؛ إذ قال: “نتذكر الدعوة التي جمعتنا منذ عام 1976، حيث كنت أدعو الإخوان على قدر المستطاع وعلى قدر ما أتاني الله، وكنت منتبها أننا سنموت وأننا سنحاسب”، موردا أنه فقد ثلاثة أفراد من عائلته ولم يحضر مراسيم دفنهم بسبب جائحة “كورونا”.

وشدد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وهو يلقي خطابه الوعظي الديني، على الدعوة إلى الاستقامة في أمور الدنيا، موردا أن “المرحوم لم يكن مثل بعض الميسورين الذين يبخلون بما أتاهم الله وربما يعطون زكاة أموالهم أو لا يعطونها”، وأضاف: “تخاصمت معه يوما بسبب كرمه الذي ما رأيت مثيله في المغرب”، معتبرا أن “الكرم من صفات الله فهو الكريم، وقد كان المرحوم كريما”.

وتوجه بنكيران في حديثه إلى “إخوانه في الحزب الاسلامي”، قائلا: “يا أبناء الحركة الإسلامية، لم نجتمع لنصبح ميسورين ولنا الأموال والمناصب. لم نأت لهذا الغرض. محبة الله والإسلام والقرآن هي التي جمعتني في البداية وليس حب المناصب. لا يجب علينا أن نتغير. خذوا المناصب واستفيدوا من الامتيازات، لكننا لم نأت لأجل هذه الأمور”.

وأضاف بنكيران الذي كانت تحيط به القبور أن “المعركة لم تنته. بينما البعض منا منشغل بالمناصب والنساء والأموال، صحيح هذه أمور ضرورية، ولكن لا تنسوا الدعوة التي جمعتنا”، مشددا في وصايته للشباب “كونوا مزيانين ربي غادي يزيدكم من خيره وإحسانه”.

وتابع قائلا: “يا أبناء الحركة الإسلامية، يجب أن تتذكروا أن الأمر الذي اجتمعنا به هو أمر الله. لم نجتمع لنكسب المال والمناصب، وهذا إذا جابو الله ما فيها باس ولكن حنا جينا نهار الأول لمحبة الله والإسلام”، متوقفا عند كرم الفقيد الذي وصفه بـ”المبالغ فيه”، مضيفا: “جئنا من أجل أن ننشر بعض القيم الموجودة في المغاربة، المغاربة ناس مزيانين وفيهم الخير، ويجب دائما أن نكون أهل ثقة”، و”يجب أن تنتبهوا إلى حال الدنيا”.

الحركة الإسلامية تشييع جنازة حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران

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‫تعليقات الزوار

47
  • Moi meme
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:38

    ضحكني هاد السيد خرج تقاعد ب70000درهم وتايهدر سير كون تحشم

    117
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  • عمر الحيداوي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:39

    بغيت نحبس من ضحك ولكن مقدرتش

    85
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  • مغترب
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:39

    كان آخر أمل للمغاربة فالانتخابات مع بنكيران …. و انتهى
    #مقاطعة_الإنتهابات ضرورة قصوى أيها الشعب الحر ليس فالقنافذ أملس كلهم يلهثون وراء المناصب و توفير الكراسي لهم و لأبناءهم و أتباعهم الفاسدين و التفقير للشعب

    52
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  • hero
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:39

    جاب ليا الضحكة والله العظيم. مبغاش يحشم مزال داير الدين مطية وهو الأول من الإستفاد من المناصب

    80
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  • ابو لجين
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:40

    أو ديك 9 ديال المليون كي نديروا ليها خودوا الإمتيازات.راه داكشي اللي دايرين كاملين كليتوا اللحم أو زدتوا حتى العظام

    66
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  • نادية
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:41

    وتوجه بنكيران في حديثه إلى “إخوانه في الحزب الاسلامي”، قائلا: “يا أبناء الحركة الإسلامية، لم نجتمع لنصبح ميسورين ولنا الأموال والمناصب. ههههه اش غانقول من غير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الى المغاربة رجعو تاقو فهاد الحزب صافي غاتزيان الوضعية كثر ما هي زينة ..صوت مرة وحدة فحياتي وندمت اشد الندم عمري نعاود …

    48
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  • amine
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:42

    أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

    70
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  • كمال المنصوري
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:42

    أغلب الشعب يدعون على بن كيران، هذا الرجل الذي كانت لديه أمانة و مسؤولية عِوَض أنْ يحقق العدالة ويعطي للضعيف من بيت المال و يخفض عليه الضرائب…قام بالزيادة في كل شيئ و قهر الفقراء لصالح أصحاب نعمته هوَ.
    ماذا بينك و بين الله يا بن كيران حتى تختم حياتك بهذه الطريقة و تحصد دعاء السوء حيا و ميتا؟!

    54
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  • محمد
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:43

    خرجات وخرجات يقوم بها للضحك على القطيع

    34
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  • بشر
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:47

    إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقل ما يحلو لك.

    27
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  • البوهالي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:47

    نعم والف نعم قال حقا ونطق صدقا وهذا هو الصواب بعينه والحكمة بعينها وبنكيران ما أتى للحكومة ليجمع المال ولما خرج منها ما سرق شيئا
    وعلينا أن نعلم جاااااازمين أن الحاكم في المغرب هو الملك وليس أي طرف آخر كيفما كان شكله وانتماؤه

    -66
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  • mohamed bouznika
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:48

    لاحول ولا قوة الا بالله الا يستحيي هذا الرجل من نفسه هو يعرف جيدا ان ما يقوله مجرد كذب يكذب على نفسه وعلى الناس فكيف تأخد مالا لم تعرق ولم تشتغل فيه اراتبك حلال كلا فكلاالشعب يقول بانك لا تستحقه وانه حرام عليك التقي الله

    24
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  • taoufik
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:48

    الحمدلله، الذي جعل الموت، و الكفن مآ فيه جيوب ،ماتدي معك لا فلوس، لا جاه، لا سلطان، لا زوجه، لا ولاد، لا فيلا، لا طوموبيل، والو !!!!!!!!!!!!!!!! اشنو درتي مع الله، هل من متعظ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

    21
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  • مغربي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:49

    سي بنكيران : كل نفس ذائقة الموت
    اللهم اغفر لجميع مونى المسلمين
    لكن ما محل هذه الجملة المناقضة في خطابك :
    خذوا المناصب واستفيدوا من الامتيازات ؟؟؟؟

    23
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  • محمد
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:49

    كون تحشم إن لم تستحيي فقول ما شءت ومادا نقول على تماسيح والعفاريت و 7 المليون في تقاعد والله ماتستحقاش

    21
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  • مواطن غيور1
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:49

    السلام عليكم
    ههه رد 7 مليون لي كاتخد سحتا شهرياx عدد السنوات، و أنا ألتزم ندير اللحية كاع.
    الكدب حبله قصير.

    18
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  • Khalid
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:49

    دعا الحاضرين إلى الرجوع إلى الله والتشبث بتعاليم الدين الإسلامي
    و أنا أدعود لإرجاع 7 ملايين الشهرية لخزينة الدولة و قنع را الدوام لله سبحانه و تعالى

    23
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  • abdelali zizi
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:50

    لم تجد منابر إعلامية او سياسية من برلمان ومقرات حزبية لتنشر التفاهات ولم تتعض من الموت باز باز

    7
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  • abderrafielamrabet91
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:52

    هو سبب المآسي والاحتقان في كثير من القطاعات
    واليوم يخرج علينا بجلباب الوعظ بعدما استفاد هو بريع 9 ملايين شهريا.
    لا أدري كيف تسوغ له نفسه أن يقول لم نأت من أجل المناصب وهو تشبث بها تشبت الغريق بالقشة حتى طرد من الرئاسة مذموما مدحورا.

    12
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  • منير
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:52

    مسيلمة الكذاب أصبح يفتري ويصدق نفسه انت تنصح الشباب بالزهد وتزهى برزق الضعفاء كيف تقبل على نفسك 7مليون شهريا في حين أغلب الناس لا تجد ما تسد به رمقها لعنة الله عليك إلى يوم الدين

    18
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  • مواطن مغربي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:53

    كون عرفتي راسك غتموت مغتبيعش المغاربة رخاص. فعلا ماشي ساهل يكون الواحد منافق ممتاز واهلي شحال خاصو باش يوصل ديك المرتبة عند ابليس.

    13
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  • عزيز
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:53

    دبا الفوق عمركم شفتوا الخكومة

    3
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  • بوهالي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:53

    من نيتك أ بنادم،
    واش نتا خارج تقاعد ٩ د المليون، ومخدم بنتك في رئاسة الحكومة، ومقري ولدك على برا بفلوس المنحة ديال الدولة،…. ومازال زايد فيه.

    16
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  • محمد
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:55

    عجيب أمر الناس حب النساء و الأموال و المناصب فطرة في الانسان و السي بنكيران اكثر من يموت على المناصب و الاضواء و يصدق عليه قول الشاعر
    لا تنهني عن خلق و تأتي مثله. عار عليك إذا فعلت عظيم

    5
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  • حمودة
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:55

    عن اي المبادئ الدينية تتلكم لا تنسي نفسك اولا اخذت حقك وحق الواطن البئيس والان تنصح الناس باخلاق دينية عن من تضحك ؟ منذ متي كانت لك مواقف صارمة اتجاه قضايا المواطن راكمت انت واصدقائك ثروات ولم تطرح سؤالا علي نفسك هل تستحق ذلك ام لا فعلت كما فعل ذلك الشخص الذي يكب سيارة وضع في زجاجها الخلفي شعار هذا من فضلي ربي ويجوب بها الشوارع والازقة تارة يحرق الضوء الاحمر وتارة يخالف قانون السير كاعلامي نفسه عبر الشعار هو القدوة الحسن في المجتمع كفاكم استهتارا بالمواطن واستحماره

    5
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  • دعوا الخلق للخالق
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:55

    لا حول ولا قوه الا بالله الست انك الرجل الذي اخذ من جيوب المغاربه وانهكهم وسبب لهم الكتير من المتاعب الست انت من زاد في سن التقاعد ونزل علينا بالاقتطاعات الست من قهر الطبقه الوسطى وافقر الفقير اكتر من فقره واغتنيتم على حسابنا دعيناكم لله وسير تحشم على عراضك تتجرون بالدين للوصول الى اهدافكم فقدتم المصداقيه والثقه ا

    6
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  • أبو وصال
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:56

    من كنت رئيس ديال الحكومة و حكرتنا و ضربتنا في جيب مكنتيش دير الموت كدامك ؟
    قال الله عز وجل : تامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

    6
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  • نورالدين
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:57

    كلنا كنعرفو نعطيو النصائح.
    نصيحتي له : اعد المال الذي تأخذه الان من أموال الشعب. وخذ لك انت النصائح.

    3
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  • استار احمد
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:58

    كن كريما و تنازل و لو بنصف المبلغ للمحتاجين انك تعلو جيدا ان الصدقة أجرها كبيرا عند الله في الدنيا قبل الآخرة

    3
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  • مهتم جدا
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:59

    لا تلهوا انفسكم ب 9 ملايين شهرية

    3
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  • سمير
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:59

    الله عليك يا شيخ. الانتخابات على الابواب و خطاب ” غرغري اولا تغرغري” عاد اليكم من جديد. اليس اكل مال السحت حراما؟؟ الست تأخذ تقاعدا لم تدفع منه من جيبك شيئا بينما اختلست من اموال الموظفين ومن اعمارهم ما جعل اسيادك يكافئونك عليه بتقاعد مريح؟؟؟

    4
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  • mozar
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:00

    !!!!!! لا تضحك على الناس …الا تخاف الله ،؟؟؟

    5
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  • يوتس
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:00

    تبارك الله على سي الفقيه هههههه

    4
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  • اتقو الله
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:02

    غاية المسلم هي الجنة وغاية المنتمين للحركات الاسلامية غايتهم القصوى هو المناصب لا غير

    4
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  • Abdou
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:02

    العيب ماشي فيه هو،العيب فدوك لي مزال كيجتمعو اسمعو ليه.

    5
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  • مي يا مي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:03

    ههههههههههههههه عالللللللام هاد خينا دابا زدتي أكدة ليا أنك حليقي بدرجة إمتياز كنتمنا نتلقى بيك غادي إنشاء الله بإذن الرحمان أندلكو ليك

    1
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  • affranchi
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:04

    Tous mes copains sont jaloux, car ils ont cru en ce parti qui a bien su surffer sur la vague du 20 février et réaliser ses ambitions mercantiles; mais DIEU merci, j’ai été et je resterai toujours serein : pas de confiance sur les marchands de la religion …

    0
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  • كريم
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:04

    ادا كانت فيك هده الصفات وتدعوا إلى الخير وتقوى الله يجب عليك التنازل على منحة التقاعد 700 الف درهم لا تستحقها هناك أناس في حاجة اليها أو تبرع بها الصندوق التضامن الإجتماعي

    0
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  • كولومبو
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:05

    السيد بن كيران باعتباره رجل دولة سابق يعطي دروس الوعظ و الإرشاد في إحدى المقابر كمشيع لاحد الأقارب كما جاء في المقال و اطلعت على مجموعة من التعاليق قبل ان ادون كلمتي كلها تصب في انتقاد حاد للسيد بن كيران لكل شخص رأيه الخاص و تحترم أراهم و كلمة في حق الوزير السابق بل و تحتسب في حسناته هي إخراج و إصلاح صندوق المقاصة و الخاص بالمحروقات بل و فر لخزينة المملكة مبالغ مهمة تقدر ب 36مليار درهم او أكثر و مع الأسف لكل حكومة اخطاءها و بعدها للنظر السديد اه لو استغلت تلك المبالغ الموفرة سنويا لبناء مستشفيات جامعية و جامعات و معاهد التكوين المهني بدل تضيعها في الزيادة في اجور الموظفين العموميين بشكل مهين و مجانب للصواب. فجلهم لا يستحقون الزيادة في الرواتب ولا بد من تحقيق عدالة في الاجور بين القطاع الخاص و العام.

    1
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  • taliouine
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:07

    il me fait rire

    il nous fait penser que l’argent n’a pas d’importance

    et pourtant lui il est on à pleins les poches .

    l’argent si on la gagne correctement il est où le

    problème..

    -1
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  • الملالي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:09

    ربما هذا السيد يعتقد ان الناس بلداء بخطابه هذا إليهم.

    0
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  • مغربي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:10

    «يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»

    0
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  • أستاذة وطنية
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:10

    ( المعركة لم تنته بينما البعض منشغل بالمناصب والنساء والأموال) إلا أن بنكيران يستحضر الموعظة وسط القبور او لحظة وفاة احد معارفه لكن عند الانتهاء من الجنازة نراه متشبثا بالدنيا عندما قال ( باقى لي واحد الصالون خاصني نفرشو) متشبث بالدنيا وهو لا زال يحتفظ بالحرس بباب فيلته متشبث بالدنيا عندما قبل تقاعد 7 ملايين دون جهد ولا تعب قام به مع انه في حديثه حتى لا ينتقد نفسه يعتبر ان الحصول على المال ليس حراما

    0
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  • نور الدين
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:12

    أخطاء الحزب الإخواني :
    التظاهر بالإنخراط في المؤسسات وقبول قواعد اللعبة حتى يتمكن من التثبيت ليبدأ في الحفر لإضعاف السلطة الملكية ليأخذ صلاحيتها و هنا وقع تصادم مع الملكية وهذا هو السبب الحقيقي لإبعاد بن كيران و عدم قدرته على تشكيل الحكوم سنة 2016.
    ⚫️ تنبأ بن كيران و الرميد عبر صفحتهم بالفايسبوك بأن الإنتخابات سيطالها التزوير رغم أنّ بن كيران و الرميد عضوان بلجنة الإنتخابات يكتبون في الفايسبوك بأن الانتخابات ستزوّر .
    ⚫️ تهيُّء حزب العدالة و التنمية لعصيان مدني إذا لم يحصل على الرتبة الأولى .
    ⚫️ والخطأ الآخر الفادح و الذي خلق تنافرا بين السلطة العليا و حزب العدالة و التنمية وهو إعلان نتيجة الإنتخابات قبل وزارة الداخلية (وضع نفسه مكان الدولة لإعلان نتيجة الإنتخابات)
    العدالة و التنمية يعتبر الدين وسيلة للسيطرة على الآخرين و الهيمنة بينما الدين هو أن تسيطر على نفسك و ليس على غيرك..

    0
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  • عبداللطيف
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:14

    آية المنافق ثلاث :
    -اذا حدث كذب
    -اذا أ تمن خان
    -اذا وعد اخلف
    والله كلها من صفات هذا بياع الوهم المتاجر بالدين ….

    0
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  • مواطن
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:17

    سؤال للنقاش: هل المنافق يعلم بأنه منافق؟

    0
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  • بنکیران المنافق
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:18

    الذي جاء بکم یا حزب هو تفقیر المغاربة وقد فعلتم ما أضمرتموه في أنفسکم وقد فضحکم الله فالمغاربة یطلبون من الله أن یحفظهم من شرورکم فأنتم من أشر ما خلق ونعوذ بالله من شر ما خلق٠٠٠شرار الخلق الکذابون المنافقون المتظاهرون بالصلاح المبطنون الشر والخدیعة وتفقیر الشعب٠

    0
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