بنكيران: لا تلهوا أنفسكم بحُب المناصب والأموال

وسط جمع من الناس ظهر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أثناء تشييع جنازة أحد معارفه، حيث دعا الحاضرين إلى الرجوع إلى الله والتشبث بتعاليم الدين الإسلامي، قائلا إن “هذا وقت المروءة والإيمان والاحتساب”، مبرزا أن “الموت ليس مصيرنا جميعا فحسب، وليس قريبا فقط، لكنه يمكن أن يكون فجائيا وغير منتظر ولسبب أو لغير سبب”.
وبدا بنكيران متأثرا وهو يقدم واجب العزاء لعائلة المتوفى؛ إذ قال: “نتذكر الدعوة التي جمعتنا منذ عام 1976، حيث كنت أدعو الإخوان على قدر المستطاع وعلى قدر ما أتاني الله، وكنت منتبها أننا سنموت وأننا سنحاسب”، موردا أنه فقد ثلاثة أفراد من عائلته ولم يحضر مراسيم دفنهم بسبب جائحة “كورونا”.
وشدد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وهو يلقي خطابه الوعظي الديني، على الدعوة إلى الاستقامة في أمور الدنيا، موردا أن “المرحوم لم يكن مثل بعض الميسورين الذين يبخلون بما أتاهم الله وربما يعطون زكاة أموالهم أو لا يعطونها”، وأضاف: “تخاصمت معه يوما بسبب كرمه الذي ما رأيت مثيله في المغرب”، معتبرا أن “الكرم من صفات الله فهو الكريم، وقد كان المرحوم كريما”.
وتوجه بنكيران في حديثه إلى “إخوانه في الحزب الاسلامي”، قائلا: “يا أبناء الحركة الإسلامية، لم نجتمع لنصبح ميسورين ولنا الأموال والمناصب. لم نأت لهذا الغرض. محبة الله والإسلام والقرآن هي التي جمعتني في البداية وليس حب المناصب. لا يجب علينا أن نتغير. خذوا المناصب واستفيدوا من الامتيازات، لكننا لم نأت لأجل هذه الأمور”.
وأضاف بنكيران الذي كانت تحيط به القبور أن “المعركة لم تنته. بينما البعض منا منشغل بالمناصب والنساء والأموال، صحيح هذه أمور ضرورية، ولكن لا تنسوا الدعوة التي جمعتنا”، مشددا في وصايته للشباب “كونوا مزيانين ربي غادي يزيدكم من خيره وإحسانه”.
وتابع قائلا: “يا أبناء الحركة الإسلامية، يجب أن تتذكروا أن الأمر الذي اجتمعنا به هو أمر الله. لم نجتمع لنكسب المال والمناصب، وهذا إذا جابو الله ما فيها باس ولكن حنا جينا نهار الأول لمحبة الله والإسلام”، متوقفا عند كرم الفقيد الذي وصفه بـ”المبالغ فيه”، مضيفا: “جئنا من أجل أن ننشر بعض القيم الموجودة في المغاربة، المغاربة ناس مزيانين وفيهم الخير، ويجب دائما أن نكون أهل ثقة”، و”يجب أن تنتبهوا إلى حال الدنيا”.
ضحكني هاد السيد خرج تقاعد ب70000درهم وتايهدر سير كون تحشم
بغيت نحبس من ضحك ولكن مقدرتش
كان آخر أمل للمغاربة فالانتخابات مع بنكيران …. و انتهى
#مقاطعة_الإنتهابات ضرورة قصوى أيها الشعب الحر ليس فالقنافذ أملس كلهم يلهثون وراء المناصب و توفير الكراسي لهم و لأبناءهم و أتباعهم الفاسدين و التفقير للشعب
جاب ليا الضحكة والله العظيم. مبغاش يحشم مزال داير الدين مطية وهو الأول من الإستفاد من المناصب
أو ديك 9 ديال المليون كي نديروا ليها خودوا الإمتيازات.راه داكشي اللي دايرين كاملين كليتوا اللحم أو زدتوا حتى العظام
وتوجه بنكيران في حديثه إلى “إخوانه في الحزب الاسلامي”، قائلا: “يا أبناء الحركة الإسلامية، لم نجتمع لنصبح ميسورين ولنا الأموال والمناصب. ههههه اش غانقول من غير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الى المغاربة رجعو تاقو فهاد الحزب صافي غاتزيان الوضعية كثر ما هي زينة ..صوت مرة وحدة فحياتي وندمت اشد الندم عمري نعاود …
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
أغلب الشعب يدعون على بن كيران، هذا الرجل الذي كانت لديه أمانة و مسؤولية عِوَض أنْ يحقق العدالة ويعطي للضعيف من بيت المال و يخفض عليه الضرائب…قام بالزيادة في كل شيئ و قهر الفقراء لصالح أصحاب نعمته هوَ.
ماذا بينك و بين الله يا بن كيران حتى تختم حياتك بهذه الطريقة و تحصد دعاء السوء حيا و ميتا؟!
خرجات وخرجات يقوم بها للضحك على القطيع
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقل ما يحلو لك.
نعم والف نعم قال حقا ونطق صدقا وهذا هو الصواب بعينه والحكمة بعينها وبنكيران ما أتى للحكومة ليجمع المال ولما خرج منها ما سرق شيئا
وعلينا أن نعلم جاااااازمين أن الحاكم في المغرب هو الملك وليس أي طرف آخر كيفما كان شكله وانتماؤه
لاحول ولا قوة الا بالله الا يستحيي هذا الرجل من نفسه هو يعرف جيدا ان ما يقوله مجرد كذب يكذب على نفسه وعلى الناس فكيف تأخد مالا لم تعرق ولم تشتغل فيه اراتبك حلال كلا فكلاالشعب يقول بانك لا تستحقه وانه حرام عليك التقي الله
الحمدلله، الذي جعل الموت، و الكفن مآ فيه جيوب ،ماتدي معك لا فلوس، لا جاه، لا سلطان، لا زوجه، لا ولاد، لا فيلا، لا طوموبيل، والو !!!!!!!!!!!!!!!! اشنو درتي مع الله، هل من متعظ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
سي بنكيران : كل نفس ذائقة الموت
اللهم اغفر لجميع مونى المسلمين
لكن ما محل هذه الجملة المناقضة في خطابك :
خذوا المناصب واستفيدوا من الامتيازات ؟؟؟؟
كون تحشم إن لم تستحيي فقول ما شءت ومادا نقول على تماسيح والعفاريت و 7 المليون في تقاعد والله ماتستحقاش
السلام عليكم
ههه رد 7 مليون لي كاتخد سحتا شهرياx عدد السنوات، و أنا ألتزم ندير اللحية كاع.
الكدب حبله قصير.
دعا الحاضرين إلى الرجوع إلى الله والتشبث بتعاليم الدين الإسلامي
و أنا أدعود لإرجاع 7 ملايين الشهرية لخزينة الدولة و قنع را الدوام لله سبحانه و تعالى
لم تجد منابر إعلامية او سياسية من برلمان ومقرات حزبية لتنشر التفاهات ولم تتعض من الموت باز باز
هو سبب المآسي والاحتقان في كثير من القطاعات
واليوم يخرج علينا بجلباب الوعظ بعدما استفاد هو بريع 9 ملايين شهريا.
لا أدري كيف تسوغ له نفسه أن يقول لم نأت من أجل المناصب وهو تشبث بها تشبت الغريق بالقشة حتى طرد من الرئاسة مذموما مدحورا.
مسيلمة الكذاب أصبح يفتري ويصدق نفسه انت تنصح الشباب بالزهد وتزهى برزق الضعفاء كيف تقبل على نفسك 7مليون شهريا في حين أغلب الناس لا تجد ما تسد به رمقها لعنة الله عليك إلى يوم الدين
كون عرفتي راسك غتموت مغتبيعش المغاربة رخاص. فعلا ماشي ساهل يكون الواحد منافق ممتاز واهلي شحال خاصو باش يوصل ديك المرتبة عند ابليس.
دبا الفوق عمركم شفتوا الخكومة
من نيتك أ بنادم،
واش نتا خارج تقاعد ٩ د المليون، ومخدم بنتك في رئاسة الحكومة، ومقري ولدك على برا بفلوس المنحة ديال الدولة،…. ومازال زايد فيه.
عجيب أمر الناس حب النساء و الأموال و المناصب فطرة في الانسان و السي بنكيران اكثر من يموت على المناصب و الاضواء و يصدق عليه قول الشاعر
لا تنهني عن خلق و تأتي مثله. عار عليك إذا فعلت عظيم
عن اي المبادئ الدينية تتلكم لا تنسي نفسك اولا اخذت حقك وحق الواطن البئيس والان تنصح الناس باخلاق دينية عن من تضحك ؟ منذ متي كانت لك مواقف صارمة اتجاه قضايا المواطن راكمت انت واصدقائك ثروات ولم تطرح سؤالا علي نفسك هل تستحق ذلك ام لا فعلت كما فعل ذلك الشخص الذي يكب سيارة وضع في زجاجها الخلفي شعار هذا من فضلي ربي ويجوب بها الشوارع والازقة تارة يحرق الضوء الاحمر وتارة يخالف قانون السير كاعلامي نفسه عبر الشعار هو القدوة الحسن في المجتمع كفاكم استهتارا بالمواطن واستحماره
لا حول ولا قوه الا بالله الست انك الرجل الذي اخذ من جيوب المغاربه وانهكهم وسبب لهم الكتير من المتاعب الست انت من زاد في سن التقاعد ونزل علينا بالاقتطاعات الست من قهر الطبقه الوسطى وافقر الفقير اكتر من فقره واغتنيتم على حسابنا دعيناكم لله وسير تحشم على عراضك تتجرون بالدين للوصول الى اهدافكم فقدتم المصداقيه والثقه ا
من كنت رئيس ديال الحكومة و حكرتنا و ضربتنا في جيب مكنتيش دير الموت كدامك ؟
قال الله عز وجل : تامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
كلنا كنعرفو نعطيو النصائح.
نصيحتي له : اعد المال الذي تأخذه الان من أموال الشعب. وخذ لك انت النصائح.
كن كريما و تنازل و لو بنصف المبلغ للمحتاجين انك تعلو جيدا ان الصدقة أجرها كبيرا عند الله في الدنيا قبل الآخرة
لا تلهوا انفسكم ب 9 ملايين شهرية
الله عليك يا شيخ. الانتخابات على الابواب و خطاب ” غرغري اولا تغرغري” عاد اليكم من جديد. اليس اكل مال السحت حراما؟؟ الست تأخذ تقاعدا لم تدفع منه من جيبك شيئا بينما اختلست من اموال الموظفين ومن اعمارهم ما جعل اسيادك يكافئونك عليه بتقاعد مريح؟؟؟
!!!!!! لا تضحك على الناس …الا تخاف الله ،؟؟؟
تبارك الله على سي الفقيه هههههه
غاية المسلم هي الجنة وغاية المنتمين للحركات الاسلامية غايتهم القصوى هو المناصب لا غير
العيب ماشي فيه هو،العيب فدوك لي مزال كيجتمعو اسمعو ليه.
ههههههههههههههه عالللللللام هاد خينا دابا زدتي أكدة ليا أنك حليقي بدرجة إمتياز كنتمنا نتلقى بيك غادي إنشاء الله بإذن الرحمان أندلكو ليك
Tous mes copains sont jaloux, car ils ont cru en ce parti qui a bien su surffer sur la vague du 20 février et réaliser ses ambitions mercantiles; mais DIEU merci, j’ai été et je resterai toujours serein : pas de confiance sur les marchands de la religion …
ادا كانت فيك هده الصفات وتدعوا إلى الخير وتقوى الله يجب عليك التنازل على منحة التقاعد 700 الف درهم لا تستحقها هناك أناس في حاجة اليها أو تبرع بها الصندوق التضامن الإجتماعي
السيد بن كيران باعتباره رجل دولة سابق يعطي دروس الوعظ و الإرشاد في إحدى المقابر كمشيع لاحد الأقارب كما جاء في المقال و اطلعت على مجموعة من التعاليق قبل ان ادون كلمتي كلها تصب في انتقاد حاد للسيد بن كيران لكل شخص رأيه الخاص و تحترم أراهم و كلمة في حق الوزير السابق بل و تحتسب في حسناته هي إخراج و إصلاح صندوق المقاصة و الخاص بالمحروقات بل و فر لخزينة المملكة مبالغ مهمة تقدر ب 36مليار درهم او أكثر و مع الأسف لكل حكومة اخطاءها و بعدها للنظر السديد اه لو استغلت تلك المبالغ الموفرة سنويا لبناء مستشفيات جامعية و جامعات و معاهد التكوين المهني بدل تضيعها في الزيادة في اجور الموظفين العموميين بشكل مهين و مجانب للصواب. فجلهم لا يستحقون الزيادة في الرواتب ولا بد من تحقيق عدالة في الاجور بين القطاع الخاص و العام.
il me fait rire
il nous fait penser que l’argent n’a pas d’importance
et pourtant lui il est on à pleins les poches .
l’argent si on la gagne correctement il est où le
problème..
ربما هذا السيد يعتقد ان الناس بلداء بخطابه هذا إليهم.
«يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»
( المعركة لم تنته بينما البعض منشغل بالمناصب والنساء والأموال) إلا أن بنكيران يستحضر الموعظة وسط القبور او لحظة وفاة احد معارفه لكن عند الانتهاء من الجنازة نراه متشبثا بالدنيا عندما قال ( باقى لي واحد الصالون خاصني نفرشو) متشبث بالدنيا وهو لا زال يحتفظ بالحرس بباب فيلته متشبث بالدنيا عندما قبل تقاعد 7 ملايين دون جهد ولا تعب قام به مع انه في حديثه حتى لا ينتقد نفسه يعتبر ان الحصول على المال ليس حراما
أخطاء الحزب الإخواني :
التظاهر بالإنخراط في المؤسسات وقبول قواعد اللعبة حتى يتمكن من التثبيت ليبدأ في الحفر لإضعاف السلطة الملكية ليأخذ صلاحيتها و هنا وقع تصادم مع الملكية وهذا هو السبب الحقيقي لإبعاد بن كيران و عدم قدرته على تشكيل الحكوم سنة 2016.
⚫️ تنبأ بن كيران و الرميد عبر صفحتهم بالفايسبوك بأن الإنتخابات سيطالها التزوير رغم أنّ بن كيران و الرميد عضوان بلجنة الإنتخابات يكتبون في الفايسبوك بأن الانتخابات ستزوّر .
⚫️ تهيُّء حزب العدالة و التنمية لعصيان مدني إذا لم يحصل على الرتبة الأولى .
⚫️ والخطأ الآخر الفادح و الذي خلق تنافرا بين السلطة العليا و حزب العدالة و التنمية وهو إعلان نتيجة الإنتخابات قبل وزارة الداخلية (وضع نفسه مكان الدولة لإعلان نتيجة الإنتخابات)
العدالة و التنمية يعتبر الدين وسيلة للسيطرة على الآخرين و الهيمنة بينما الدين هو أن تسيطر على نفسك و ليس على غيرك..
آية المنافق ثلاث :
-اذا حدث كذب
-اذا أ تمن خان
-اذا وعد اخلف
والله كلها من صفات هذا بياع الوهم المتاجر بالدين ….
سؤال للنقاش: هل المنافق يعلم بأنه منافق؟
الذي جاء بکم یا حزب هو تفقیر المغاربة وقد فعلتم ما أضمرتموه في أنفسکم وقد فضحکم الله فالمغاربة یطلبون من الله أن یحفظهم من شرورکم فأنتم من أشر ما خلق ونعوذ بالله من شر ما خلق٠٠٠شرار الخلق الکذابون المنافقون المتظاهرون بالصلاح المبطنون الشر والخدیعة وتفقیر الشعب٠