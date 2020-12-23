بنكيران يرفض المزايدة على الملك ويدعم الاتفاق مع دولة إسرائيل

كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أن دوافعه للكلام هي ما حدث مؤخرا من تطورات، وفي مقدمتها قرار الملك تحرير معبر الكركرات واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، واستئناف العلاقات مع دولة إسرائيل، موضحا أنه لا أحد يمكن يكون ضد القرار الأمريكي الداعم لقضية الصحراء المغربية.
وأعلن بنكيران، اليوم الأربعاء في بث مباشر في صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن أي مسؤول سبق له تحمل مسؤولية حكومية يعرف أهمية هذا القرار الكبير ولا يتخيل مدى حجمه، مشددا على أنه لم يكن يتدخل في ملف الصحراء “باعتبارها قضية سيادية، ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يتدخل فيها إلا بإذن الملك، لأنها فيها معركة دامت أزيد من أربعين سنة”، وفق تعبيره.
ورفض بنكيران الحديث عن إقالة العثماني وتكليف نائبه، “لأن ذلك ليس هو العدالة والتنمية الذي يعرف”، مضيفا: “الحزب بمؤسساته التي يمكنها مناقشة الأمر، وليس حزبا عاديا، بل يرأس الحكومة، وعضو أساسي في بنية الدولة التي يرأسها الملك، ويتخذ القرار في القضايا المصيرية مثل الصحراء المغربية”.
كما قال بنكيران إن للحزب صورة في المجتمع وتقديرا في الدولة باعتباره طرفا فيها ولا يمكنه أن يتخلى عنها، معتبرا أن “أي كلام مع العثماني يدخل في سياق التخلي عن الدولة، وهو ما لا يمكن أن يحدث اليوم، لأننا في معركة خارجية، ولا يمكن أن نتخلى عن الدولة”.
وشدد أمين عام “المصباح” السابق على أن “الحزب الذي يحترم نفسه لا يمكن أن يتصرف بشكل متناقض مع أصله”، معتبرا أن “العثماني أمين عام ورئيس حكومة عينه الملك، وتوقيعه مرتبط بالدولة ورئاستها؛ وهي من تحدد من سيوقع”.
“هل كان من الممكن أن يرفض العثماني التوقيع؟”، يتساءل بنكيران، مجيبا بأن “الأمر ممكن، ولكن لا يمكن الحكم عليه بعد ساعات”، ومشددا على “ضرورة احترام المؤسسات عبر تنظيم مؤتمر استثنائي أو عقد مجلس وطني، والاستماع إلى الأمين العام، وبعدها الحكم عليه واتخاذ القرار المناسب”.
ويرى بنكيران أن قيادة الحزب ثمنت قرارات الملك الأخيرة، وأن العثماني من وقع البلاغ، حتى جاء التوقيع مع الإسرائيليين أمام الملك، مضيفا: “رغم أنه لا أحد سيعجبه الأمر، ولكنه خاطب أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه بالقول: اسمحوا لي، هنا فرق بين ‘ما يعجبنا حال’، والقيام بتصرفات يمكن أن تنسف جهود المغرب، فهذه ليست سياسية”.
وقال بنكيران إنه لا يهمه سقوط الحزب بقدر ما يهمه أن “تكون دولتنا أضحوكة”، مذكرا بالقرارات المشرفة للملك محمد السادس، سواء في القضية الفلسطينية أو خلال وقوفه ضد حل حزب العدالة والتنمية بعد الأحداث الإرهابية في الدار البيضاء.
رئيس الحكومة السابق أشار إلى أنه “يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك”، مضيفا: “إذا لم تكونوا معه فعليكم البقاء في المعارضة، لأن الرجل الثاني في الدولة الذي يرأس الحكومة لا يمكنه أن يخرج ضد الرجل الأول الذي هو الملك”.
وفي هذا الصدد أكد بنكيران أنه “في حال عدم القدرة على القيام ببعض الأمور يجب أن يتم القرار في الوقت المناسب، حتى تتخذ الدولة ما تراه مناسبا، أما أن يتم الرفض بعد توقيع رئيس الحكومة أو المطالبة بإقالته من الحزب والحكومة فهذا أمر مرفوض”، مشيرا إلى أن “هذا وقت الوقوف وراء الملك، لأن سمعة البلاد وقضية أقاليمنا الجنوبية لا تتطلب اللعب”.
كما طالب السياسي ذاته الغاضبين من حزبه بـ”الكف عن الضغط على العثماني لتقديم استقالته، لأن هذا سيخلق أزمة للدولة”، مضيفا: “إن كانت هناك من أزمة يجب أن تكون داخلية، لأن الأمانة العامة وقعت بلاغ دعم جهود الملك..والدولة لا يجب أن تكون مجالا للعب، وموقفنا اليوم واحد هو مساندة الملك، لأننا نترأس الحكومة”.
وأعلن بنكيران رفضه أي تصرفات غير محسوبة من أعضاء حزبه في قضية حرجة، مطالبا إياهم بالصمت في هذه اللحظة، وزاد: “الحزب لا يجب أن يلعب في هذا الأمر، لأن المسار السياسي هدفه أن نعرف أصحاب القرار السياسي، وألا نتعرض للظلم مثلما تعرضت له بعض الحركات الإسلامية”.
وأكد المتحدث نفسه أن “المغرب مر من مراحل صعبة، خصوصا مع القيادة الجزائرية التي تحاول تحطيم الأقاليم الجنوبية، وإدخال المملكة في خطر”، مبرزا أن “حدث الاعتراف رافقته مواصلة العلاقات مع إسرائيل”.
وفي وقت أكد في أمين عام “حزب المصباح” السابق أن “حزب العدالة والتنمية لكونه قادما من الحركة الإسلامية فإن ثقافته هي أنه ضد التطبيع”، قال: “المملكة المغربية تعرف ما تفعل، وتسير بخطوات محدودة ومضبوطة يتخذها الملك”.
وأردف رئيس الحكومة السابق بأنه اختار الصمت منذ مدة لشعوره بعدم الرغبة في الكلام بسبب القيادة الحالية التي يرأسها الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني، والتي لا يربطه معها الآن سوى “الصواب”، مؤكدا أنه “دخل في صمت لأنه لا يرى ما يسره، وحال بينه وبين مغادرة الحزب أن يكون التنظيم في حاجة إليه”.
ورغم تأكيده أن الأمور داخل “تنظيم الإخوان” لم تعد كما كانت، أوضح بنكيران أن علاقاته الاجتماعية مع عدد من أعضاء الحزب، التي وصلت إلى أربعين سنة، ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه فضل عدم التدخل في ظل وجود قيادة للحزب، حتى لا يعتبر حديثه تضييقا على العثماني وفريق الأمانة العامة.
الله الوطن الملك ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
لعنة الله عليك يا منافق انت و حزب القناديل
السلام عليكم
بالصحة سبعة د لملايين فالشهر،
فين وصلتي فالصالون؟
الله يرحم من زار و خفف.
إلى مزبلة التاريخ…
اريد عودة بنكيران ومبارزته من جديد في حلبة الانتخابات المقبلة ولو ك كوتش مع الاحزاب الكلاسيكية الاستقلال والاتحاد وكدا شغفه بمخاطبة الاحزاب متجددة والتي يزعتها بالمخزنية حيث تختبئ التماسيح والعفاريت، كلامه موجه لاحرار والبام والاتخاد الدستوري والثعلب الحركي…
بدون بنكيران، ولا شباط ولا لشكر ولا عائلة اهل فاس…
يبدو ان الشعب سيجد نفسه بدون قامات كما تعودنا..احزاب فارغة تتخطب ..
فقط المخزن الوحيد الان على توحيد صفوفه الخلفية بكوادر شابة
هذا المسمى بابن كيران كان متوقعا أن تكون تصريحاته على هذا المنحى منبطحة حقيرة مقززة مدلولة مهينة…فهو شرب من كاس الريع والامتيازات وكان له ذلك بدغدغة مشاعر البسطاء بااللحية البيضاء والدين والتسبيح وكان عمربن الخطاب
لا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبيع ملتهم نحن نتبرا منكم الخونا الله اعطنى شي حرب
ليتك بقيت في صمتك ولم تتكلم.. انتهى الكلام
إن أكبر خطر تهددت به الأمة الإسلامية على مر العصور هو النفاق، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾[1]، والحصر في الآية لبيان أولويتهم في العداوة، ولهذا كان مصيرهم يوم القيامة أسوأ مصير في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم شر من الكفار الصُّرَح، فبلية المؤمنين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين؛ لأنهم لا يظهرون ما يعتقدون، يعملون في الخفاء، ويظهرون لباس الإخوان والأصدقاء فهم مستأمنون لا يحسب لهم حساب ولا يراقبون ولا يحترز منهم إلا القليل من المؤمنين، والعدو المخالط المداخل المساكن أخطر وأشد كيدًا من العدو الظاهر البعيد، فهم أخطر من الجيوش العسكرية، والانحرافات الفكرية لأن أصحابها أعداء معروفون واضحون لا يقبل كثير من الناس أقوالهم.
فهم شاركوا الكفار باطنا في عداء الإسلام و المسلمين و الكيد لهم مع خداع المسلمين و المكر بهم و تشويه العقائد و هم داخل الصف المسلم و مع كل هذا تجري عليهم أحكام المسلمين و استحقاقاتهم التي لا يستحقونها . فهم لعبوا في الدنيا على حبال من نار ليجمعوا بين النقيضين فاستحقوا أشد النار يوم القيامة . قال تعالى { إِن
اصبحت ورقةً محروقة يا عبد الاله. ربما تطل بتصريحاتك من نافذة الولوج الى الحقل السياسي في الانتخابات المقبلة لكنك اديت واجبك في الولاية السابقة بتحطيمك لامال الشعب و انتهاك حرمة الشغيلة بكل طوائفها و دنست مبادءك. انت وحزبك مجر شرذمة من الامتهازيات وصلوا الى البذخ و الشلطة على ظهور المستضعفين.
لا حيلة لك و لن يذكرك التاريخ بخير. العدالة و التنمية انتهت و الايام المقبلة ستتبث لك صحة ادعائي.
بالصحة سبعة د المليون لي كتشد فالشهر من دون تعب او معاناة يدفعها فقراء الشعب من دم جوفهم.
و من يكون بنكيران سوى تاجر دين استغل سذاجة المغاربة و ضرب مكتسباتهم هو و حزبه المشؤوم منذ صعودهم للحكومة سنة 2011..النفاق صعييب و الله يهدي ما خلق
العناق والنفاق أليس كذلك يا لخوانجية .ههههههههههه
برافو بنكيران. زعيم المداويخ. كنتضن ان تجربة حزب العدالة والتنمية كانت ايجابية بزااف لا نها حلات عينين المغاربة. وماتبقاوش تيقو اصاحبي. هادو راه غير بياعا وشرايا .
و حتى المزايدة على المعاش المليوني لا تليق
و لكن تاريخكم يا باجدة مسجل بالصوت و الصورة
كلكم نفاق و تقية إخوانية
و طبعا لا نعمم
السم في الدسم ..القراءة في هذا الخطاب تترجم خلاصتين إن لم يكن أكثر:
ــ تحريض غير مباشر على العثماني
ــ تكريس مبدأ التقية لكسب أصوات انتخابية و هو أسلوب درج عليه البواجدة
باعتباري مغربي لا حاجة لنا برأيك و لا بحزبك الذي فقرنا و استغل طيبوبة المغاربة ليعيش مريدوكم في بحبوحة و تكذبون علينا بلغة عاطفية منتهية الصلاحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واش هادشي بخاطرك وراساء الدول متوافقين مع سيدنا نتا ماعندك وزن حداهم بلابلابلا
افهمها كيف بغت كيف ما تعرف صرفها 70سنة ديال الصلاة مشات هباءا يا بوقوقو
على الاقل كنت رمزا للحزب اما العثماني فلا علاقة له بالسياسة ولا يعرف من اين تاكل الكتف
الله اكبر سكت دهرا و نطق كفرا و عندما يكون الملوك في كل عصر و حين محاطين فقط بالمداهنين و المنافقين و اصحاب المصالح و العاظين بالنواجذ على المواقع فكل القرارات انتصارات و كل جملة هي حكم في ثنايا الكلمات وكل مخالف هو عدو لله و الوطن
ها الكلام، خرجوا ليها كود…..يا إما تكونوا مع فلسطين يا إما تكونوا مع إسرائيل أما تديروا ديك القضية تاعت ياكل مع الذيب ويبكي مع السارح مادايزاش.
نتوما باش غادين تنفعوا فلسطين إذا طبعتوا مع إسرائيل واش زعما ملي غادي تقولوا لليهود خليوا شي طريفات ديال الأرض للفلسطينيين وعطيوهم واحد الطرييف ديال القدس يديروه عاصمة صافي ليهود غادين يقولوا ليكم هي ليماتعاودش الله يبارك فعمر سيدي.
أنوض أوا نوض تكعد جمعوا علينا الوقفة المشروع الصهيوني لايعترف إلا بالحدود الجغرافية الكاملة ليهوذا والسامرة والقدس كلها عاصمة إسرائيل. وبلا مانهضروا على توسعة الحدود الجغرافية لدولة إسرائيل كما هو مذكور في التوراة من نهر الفرات إلى نهر النيل.
أكونوا رجال ووقفوا وقفة رجل واحد وقولوا بالصوت المسموع : البقاء للأصلح ولي فيديه الشغل والتاريخ أشريف يكتبه المنتصرون ومالين الشي هم الذين يصنعون التاريخ والسلام على من اتبع الهدى.
رغم أخطاء ماضيك، إلّا أنك أبنت على أنك سياسي محنك لا تصطاد في الماء العكر. الله يحفظ بلادي من كل سوء
بعد حزب الوردة للمرحوم عبد الرحمان اليوسفي الدي التقى مع إيهود باراك في جنازة المرحوم الملك الحسن التاني؛ ؛؛؛؛؛؛جاء دور سعد الدين العثماني زعيم الحزب الإسلامي البيجيدي بأن يلتقي مع الوفد الإسرائيلي الأمريكي::::::: ادن ما يمكن استنتاجه الحزب ليس هو الحكومة ؛؛؛؛؛؛الحكومة مسؤولة أمام جلالة الملك خصوصا في متل هده الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء؛ ؛؛؛وعدم نكران المغرب لجاليته اليهودية المليونية بإسرائيل التي مافتءت ترفع الإعلام الوطنية وهي تتغنى بالصحراء المغربية.
المغرب دولة ذات سيادة توقع مع من تشاء في المواضيع التي تناسبها، والسيد العثماني عندما وقع الإتفاقيات مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي فهو يمثل الدولة المغربية بصفته الدستورية كرئيس للحكومة وليس رئيسا لحزب المصباح، العيب يا رئيس الحكومة السابق هو أن تتقاضى راتبا وتقاعدا إستثنائيا في دولة تحتل المرتبة 119 ضمن الدول الأغنى في العالم،
نعرف ان المغاربة كلهم وراء صاحب الجلالة .لايمكن لاي كان ان لا يبتهج بهذا القرار الحكيم. المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. كفانا ركوبا على الأوهام. اسرائيل دولة قائمة وواقع لايرتفع. ماذا قدم الآخرون لفلسطين. اظن ان الكلام فقط لا غير. اسمحوا لي ان انصحكم بالاهتمام باشغالكم. ودعوا ملك البلاد وحاميها قادر على تحقيق الأفضل لبلادنا ولفلسطين
لا يخلو كلام الشيخ من النفاق. يتكلم عن غيرته على الوطن، وهو الذي دفع به إلى الخلف يوم كان مسؤولا. يحاول بركاكة إظهار تمسكه بآراء وقرارات جلالة الملك، ويلهث كي نصدق بأنه “ملكي أكثر من الملك”…. ياشيخ، انتهت صلاحيتك ولم تعد لك مصداقية. كذبت على جميع المغاربة واختفيت بعد أن ضمنت لنفسك تقاعدا لا يحلم به أحد وانت تعلم انك لا تستحقه. فلا أظن أن تجد من يصغي مرة أخرى إلى مداخلاتك المملة.
لمخير فيهم كيتلف ملي كتعطاه بلدية او مدينة يسيرها و يتكلمون في مسائل استراتيجية اودي طفروه غير فشان المحلي واحد منتخب لفترة خمس سنوات لا يجب ان يتدخل في مواضيع مستمرة لعقود
نتمنى رؤية السيد بن كيران سفيرا للمملكة بالدولة العبرية.
بنكيران سلات وقتو وتقاعد وسدات مدام علاش مزال كاتنوضوه من النعاس خليوه يتمتع ب 7 مليون جابها ليه الله بكل سهولة بينما أنا خدمت فالقوات المساعدة مدة 28 عام فيها 8 سنين فالصحراء تحت الشمس الحارقة مع هجومات مرتزقة الجزائر وخذيت 1500 تقاعد فالشهر منها الكراء والمصاريف والدواء وو وو . الله يرزقنا الصبر مع حكومة لا تفكر إلا في مستقبلها .
الإنتخابات واراء تصريحاتك .لا ثقة في عتيقة.تحياتي…………..
لسنا في حاجة إلى دعمك ودعم حزبك لأنكم من دي الوجهين. قال الله عز وجل مخاطبا سيدنا محمد (ص) لكي يحدره من المنافقين :
لاداعي للكلام اسي بنكيران خرجت من حلبة الصراع ،سير عيش حياتك كول وشرب ونعس وجمع ليك الفليسات ،الى طلقتيها لا توريها دار باها
لا أحد من المغاربة يرغب في الوقوف في وجه مصلحة الوطن ، بل كلنا فداه …. لكن من شب على مبدأ معين وشاب عليه ، من الصعب التخلي عنه ….. أعوام طويلة وأنت تصلي وتدعو بفناء إسرائيل وزوالها ، وإخوانك الملتحين يرددون خلفك : اللهم آمين …….. والآن تريدنا أن نقتنع في رمشة عين بأنك بعت جلبابك من أجل الوطن ههههههه لعنة الله على كل منافق … والله العظيم نحتاج معكم إلى سيسي مغربي يصدر الفتوى فيكم مثلما أصدرها في إخوان مصر ، كي نرتاح من وجوهكم المقيتة ، يا تجار الدين ، يا خفافيش الانتخابات .
هههه … ف كرشك لعجينة أسي عبد الإلاه. دارتها 9 د لملاين. البارح كان التطبيع حرام ليوما حلال. عافاك إل متطبع لينا شي مصحف آخر أو شي إسلام آخر علا حساب الساعة اللي عايشينها دابا. سير أوا سير .. نحن على العهد باقون. نحن ضد التطبيع جملة و تفصيلا. لا مكان لشيء إسمه إسرائيل على أراضينا في فلسطين. نحن مسلمون حقا أما أنتم فأشباه مسلمين .. مسلمين على المقاص. و …. الصحراء مغربية ب ترمب أو بدونه. الصحراء جزء من أرضنا، كانت هكذا و ستبقى كذلك مهما صارت الظروف و نحن مستعدون للعودة قصد القتال فيها ضد كل من يحاول بترها من مغربنا. هذا كلام ينبعث من جوارحنا و لا ننافق أيا كان في أرضنا. الصحراء مغربية و .. فلسطين عربية إسلامية.
كلام شعبيوي بئيس ..فيه نفاق واضح ..القرار الوطني لصاحب الجلالة غير قابل للمزايدة هل انت معه ام ضده..اسدي المغاربة كاملين أعجبهم الحال..قضية الوطن غير قابلة للف والدوران ..واللعب على الحبلين.. قرار يكون.. ولا يكون كل من ضده..و لا مجال للتربص و دس السم في العسل..قرار فوق مخادعة المخلوقات الانتخابية..قرار أكبر من سياستكم الحزبية عفوا الخبزية.. جينا نستافدوا..! قرار شركاء الربح لشعبنا و وطننا و لشركائنا وكفى
السيد بنكيران هو مثال رجل الدولة الوطني الذي اثبت بمواقفه الشجاعة ان مصالح الامة المغربية فوق كل اعتبار اشكره على وضوحه و صراحته و على رفضه للمزايدات لان قضية الصحراء المغربية لا تقبل المساومة و المزايدات و لنكن صريحين قرار عودة العلاقات مع اسرائيل الصديقة هو الذي مهد الطريق للاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء في الجزائر جارتنا الشرقية كل الاحزاب و الصحافة الصفراء و الكتاب اصطفت الى جانب العسكر ضد المغرب و هنا بعض الغوغاء من تجار الدين و الانتهازيين يزايدون و يقفون ضد المصالح العليا لوطنهم و ضد 40 مليون مغربي الذي يقف وراء جلالة الملك في هذه المنازلة الكبرى ضد اعداء وحدتنا الترابية يعتبرون انفسهم فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم و لو فتح باب التبرعات لصالح القدس الشريف لن يساهموا و لو بدرهم واحد و يتظاهرون بالتعاطف و الغيرة على القضية الفلسطينية بنفاقهم المعهود.
أنا مع الامازيغ..ربما تتوقف هذه المساعدات لغزة لتوزع على فقرائنا في الجبال..بنكيران من حزب اسلامي مع التطببع هذا ما يقال له في الجدلية المادية ..الجمع بين المتناقضات..بنكيران مع التطبيع اي يعترف بدولة اسرائيل مقابل بقاء الريع…لقد دس انف حزب لنكيران في الوحل
يمهد للترشح لانتخابات الكنيست الإسرائيلي بعد أن مل منه المغاربة هذا المنافق الانتهازي الوصولي .. تبا له على كل ما لحق المغاربة من سياساته العشوائية والظلم
موعدنا الانتخابات جاية يا حزب المتاسلمين.
حزب الهدرة و الكدوب و الوعود الخاوية
الشعب هو الذي مع الملك ويدعم الاتفاق مع دولة إسرائيل ولا حاجة لنا بحزبكم ومريديه الذين ابانوا عن نفاقهم في هذه الظرفية الحساسة وسبحوا ضد التيار وضد مصالح الوطن وصرحوا بذلك في القنوات الفضائية المعادية لمصالح المملكة . لقد خرجت بتصريحك لانقاذ ماء وجه حزبكم الاوطني كي تحافضوا على امتيازاتكم لا اقل ولا اكثر .اما الاتفاق والعلاقة مع اسراءيل قد تمت بدونكم والشعب وخده هو من يحمي الملكية.
الدخول والخروج في الهضرة و الكلام الذي يحث على الشيء ونقيضه. كان يمكن أن تقول نحن مع الملك لانه أدار ويدير ملف الوحدة الترابية بكفاءة عالية و هذا يتطلب مساندة الملك لان لمرحلة جد حرجة والخصوم كثر حتى أن من كنا نعتقدهم معنا وقعوا في إحراج كبير بعد اعتراف أقوى دولة في العالم بمغريية الصحراء.
فرنسا كنا نعتقد انها صديق قوي للمملكة لكن اتضح انها تلعب بالملف حسب الظروف ولا يمكنها التخلي عن مصالحها في الجزائر.
الباجدة حرباءيون في كل الاطلالات .وتناقضاتهم في اراءهم تنم عن نفاق سياسي يبرز بالواضح فشلهم الدريع و غياب الكفاءة والنضج في التسيير والمسووءلية.
مازلت اذكر معارضتك للتطبيع وتصريحاتك حول حقوق الفلسطينين المشروعة اتمنى لك الهزيمة النكراء في الانتخابات
فلسطين مجرد ألعوبة القرن لتنويم العرب ، إستعمال الدين و القومية لتحرير فلسطين خطأ فادح إرتكبه العرب ، لو تركت قضية فلسطين كقضية إنسانية لتعاطف العالم معها ولكانت قد حررت ، لكن القومية والراديكالية واستعمال الدين و كره العرق اليهودي والعنصرية ضدهم .. هذه الإشياء لا تحرر بل تزيد تعقيدا … يا فلسطينيين إن تحررتم و حكموكم العرب فسوف تهاجرون إلى بلدان اليهود والنصارة …. سبتة ومليلية المغربيتين سكانها مغاربة لكنهم لا يريدون أن ترجعا المدينتين للمغرب ، لأنهم لا يريدون العيش تحت ضل الحكم العربي … الأرض أرض الله ، اليهود ديمقراطيون سوف تعيشون بكل حرية في وطن يحكموه أما الأرض فهي لله وحده … ماذا فعل العرب بتدويل دول ؟ كل شعوب العرب تريد أن تعيش في بلاد النصارى … ما هذه البلادة ؟ كل شعوب العالم لم تعد تأبى بالعرق النقي و القومية ، حت رؤساء الدول الغربية أغلبيتهم لهم أعراق مغايرة للدولة التي يحكمها ، يجب أن تنضر إلى الشخص من خلال معاملاته لا من خلال الدماء التي تجري في عروقه وشجرة أنسابه ،،، قد يكون أخوك في الدين والعروبة وهو الأول من يؤذيك ويغتصب حقوقك في الوجود ، فجل الدول العربية أعداؤ
قضيتنا الاولى هي صحراءنا ؛ من له راي مخالف فليخرج من المغرب عاجلا وليلتحق بالجهة التي يناصر ولا نقبل باي احد يعاكسنا في قضيتنا الاولى. عاش ملكنا الهمام سيدي محمد السادس عاشت الصحراء مغرببة الى يوم القيامة عاش المغاربة الاحرار عاشت الاخوة المغرببة الاسراءيلية الموت لكل عدو لوحدتنا الترابية
شكرا اسي بنكيران على حكمتك و ايضا عليك التدخل التهدئة.
هؤلاء يظنون انهم من يقودون المغرب.وان خروجهم سيغرق.
المغرب له قرون. وله ربان ماهر اسمه الملك محمد السادس حفظه الله.
هل تعلمون انه كان بالامكان ان يتم حل حزبكم اتناء التفجيرات الارهابية وينتهي الامر وتعودوا الى وظائفكم البسيطة او ان تكونوا في السجون .
عدة دول عربية اوقفت دعمها السخي بسبب تواجدكم في الحكومة. ووووو
عليكم ان تعرفوا انه هناك سياسة دولة وسياسة حكومة وسياسة حزب.
لمادا تنظرون الى الكاس الفارغ فقط .بخصوص التطبيع .
لمادا لا تقولوا ان في عهد العدالة والتنمية اعترف ترامب بمغربية الصحراء وسوف تحسب لكم
على الاقل العثماني قال كلمة حق باعتبار سبتة وممليلية مدن مغربية سينظر مستقبلا في استرجاعها اما انت يابنكيران فلا يهمكن سوى المعاش والنكت الفارغة في البرلمان وفي المعارضة كنتم تريدون التغيير وعند وجودكم على رأس الحكومة لم تساهم سوى في تقليص معاش الموظفين وتقليص الدخل ومازلت تطمع في الرجوع إلى الحكومة لكن لم تكون في المستوى المطلوب
لم يصل ثمن البصل في المغرب ل 15 درهم على مر التاريخ حتى تراس هدا الشخص الحكومة
الاسلاميون رفضوا التطبيع شتمهم وانتقدهم الناس .
الاسلاميون أيدوا التطبيع شتمهم وانتقدهم الناس.
صمتوا ولم يتكلموا شتمهم وانتقدهم الناس.
خطاب تحريضي ضد العثماني ومن معه للتعجيل بانعقاد المجلس الوطني ثم المؤتمر الاستثناءي لقلب الطاولة على قيادة الحزب الحالية .. حرب المواقع قد بدأت والباقي مجرد تفاصيل
النجاحات التي حققتها الأحزاب الإسلامية سرعان ما انتكست؛ فحزب النهضة في تونس تنحى عن السلطة في خضم الاضطرابات الشعبية والسياسية،// وفي ليبيا كان تصرفهم سيء في الانتخابات التشريعية .
وكان تدخل الجيش المصري لينهي حزب الإخوان في مصر.
وفي تركيــا هناك فوضى عارمة بين أردـوغان وأحمد داوود أغـلو الصديق القديم لأردوغان.
إنكشف وجهكم الحقيقي أمام الشعب المغربي وأمام كل شعوب العالم.
إنهزمت الأحزاب الإسلامية في كثير من الدول العربية كتونس والمغرب ومصر والسودان وسوريـــا وليبيــا في الساحة العربية ولم يبقى أي دور للأحزاب الإسلامية الفاشلة في المستقبل.
وليذهب تجــار الديـــن إلى مزبــلة التــاريخ غير مأسوف عليهم.
أنا لست متحزبا و لكن أغلب التعاليق خرجت عن نص الموضوع أو بالأحرى تم تحويل الموضوع الى معركة انتخابية.
العثماني مجرد موظف و السلام
و أقول لمن يتاجر بالقضية الفلسطينية ماذا استفاد الفلسطينيون من مقاطعة اسرائيل. و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم.
المغرب ليس كالإمارات المغرب سيعمل على التسوية و الضغط على اسرائيل من أجل السلام.
أتركوا الدولة تعمل فلها من الخبراء و المحنكين من يمكنه النصح و الرشاد.
أخوانا إلمغاربة سلام عليكم شلام عليكوم و الله يكتر خيركم، عيمان و شنين تشنينا هد شاعة مباركة نحمدو الله و نشكروه على هد نهار مانكدر نخبي و ماعندي مانستر كوشي باين على وجهي كلامي كايخرجو من فمي و ألبي فرحان الله يكمل بلخير و يفرحكم و يفرحنا كلنا
نحن الشعب ولسنا الحزب. وما يقرره جلالة الملك، هو ما علينا أن ننفذه كشعب. يموت الحزب ويحيا الشعب. وشعارنا الخالد هو الله الوطن الملك.
سكت دهرا و نطق كفرا، هكذا هم هؤلاء: منافقون كذابون متلونون منبطحون أذلاء طبالون نصابون أعرفهم عن قرب من أيام الجامعة أيام التجديد الطلابي، لا مبادئ لا ثوابت لا عقيدة راسخة.
رئيس الحكومة السابق أشار إلى أنه “يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك”، لا تقلق يارئيس الحكومة سابقا.سيغادر هذا الحزب الحكومة بل السياسي إلى الأبد.نعم إلى الأبد.لقد لنا نحن المغاربة هذا الحزب أن مصلحتة وإيديولوجيته أولى من الوطنية والولاء لصاحب الجلالة نصره الله ولقد عبر بين عدد منهم على إيمانهم وعقيدتهم الإخوانجية مثلهم كمثل خوانجية مصر الدين قادوا مصر إلى فتنة في أقل من سنة إلى ماهي عليه اليوم .لكن هيهات أن يتسامح معهم المغاربة المحبين العاشقين لملكهم ووطنهم لما أرادوا الوقوف عكس ما صرحوا به ضدوحدة ثرابنا تحت دريعة التطبيع .لقاءنا عما قريب في 2021
مايعجبك في بنكيران انه حرم الموظفين من تقاعدهم الكامل بحجة فراغ الصندوق الوطني للتقاعد وهو أخذ على عاتقه تقاعدا اكثر من سمين حلال عليه حرام علينا مالكم كيف تحكمون ارجوك حاول ان تساعدنا في نسيانك لانك كلما اطللت علينا تذكرنا المآسي.
لسنا في حاجة إلى دعمك ودعم حزبك لأنكم من ذوي الوجهين.
قال الله عز وجل مخاطبا سيدنا محمد (ص) لكي يحدره من المنافقين : (ولتعرفنهم في لحن القول)
الى المعلق fouad لا تنعل الخلق فهذا لا يجوز سواء قال شرا أو خيرا لا تكونو لعانين و كل واحد حر في رأيه لكن لو فكرت بطريقة عقلانية و منطقية ستجد كلام بنكيران على صح الرسالة هي أن رئيس الحكومة كيفما كان انتماءه لا يستطيع أن يرفض قرار القصر لاسيما في صراع على أرض الوطن و المغاربة الأحرار يقولون أرض الوطن فوق أي اعتبار الآن الجيران يضربو ألف حساب للمغرب
السلام عليكم.كل ما قاله السيد بنكران صحيح الوطن فوق كل اعتبار ولكن لا أظنه يقول هذا الكلام من قلبه لأننا كما نعلم جميعا هو وحزبه منافقين.سنين طويلة وهم يقولون لا للتطبيع واليوم يقول نعم للتطبيع.هل سنصدق من شب على شيء أنه سيغير موقفه بهذه السرعة.حتى الرضيع الصغير عندما تريد أمه أن تفطمه عن الرضاعة يلزمها وقت طويل ومعانات كثيرة معه لتروضه على الفطم.اذن كل كلام بنكيران لم ينبع من القلب.فقط رضخ للظروف حينما رأى جميع المغاربة مع التطبيع إلا القلة القليلة منهم المدوخة من طرف تجار الدين وأراد أن يدغدغ مشاعرهم لي يصل من جديد إلى السلطة.7 مليون درهم التي يتقاضاها كتقاعد أو إصلاح المطبخ لم يكفياه لهذا قام بهذه الخرجة لعل وعسى يعود بها إلى الحكم كي يتقاضى اكثر ويصلح الفيلا كلها.احدروا تجار الدين.فانهم يتلونون كالحرباء حسب المكان والزمان من أجل مصالحهم وليس من أجل مصلحة الوطن ككل.مرحبا بكل قرارات الملك سواء وافق هو وحزبه أم لم يوافق وكل من يعادي وطننا الحبيب ويعادي مصلحته فنحن له بالمرصاد ومن أحب الفليسطينين فليذهب يسكن معهم هناك ويهنينا من صداعو ونحن لسنا حمقى لنصدق كلامه بهذه السهولة
المملكة المغربية لها دستور عريق و مستجد ، وهي دولة الحق و القانون ،وليست دولة باديولوجية معينة لحزب ما ، وعندما تشكل حكومة ما فهي تصبح ممثلة للدولة و ليس للحزب ، الحزب يفوز فقط من أجل التسييير و طرح المشاريع التنموية لجميع القطاعات ، اما الدولة فهي الإستمرارية و المواكبة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية على المدى البعيد ، الشيى الدي يتطلب اندماج الحزب الكلي لصالح مصلحة الدولة اولا واخيرا ، وعين العقل و المنطق العالمي في تغير مستمر ، فدولة الصين مثلا هل تتبنى مواقعها الايديولوجية في تعاملها الاقتصادي ؟ لا . انها تتعامل في اتجاه مصالحها الاقتصادية اولا واخيرا …
اعتقد ان من يفضل الاتجاه المعاكس ، يجهل علم السياسة و الاقتصاد …