بنكيران يعلن مقاطعة العثماني ويجمّد عضويته في "العدالة والتنمية"

أعلن عبد الإله بنكيران أنه قرر تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، بعد مصادقة المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
وأوضح بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في التزام نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أنه قرر أيضا قطع علاقاته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.
وصادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأكدت حكومة العثماني، في بلاغها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية تمت بلورته بما يتماشى و”المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.
ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب دعا إلى إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.
وكانت مصادر حكومية سابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون القنب الهندي يجب أن يحسم الجدل بشأنه داخل المجلس الحكومي، رافضة إقحام المجلس العلمي الأعلى في هذا الموضوع كما طالب بذلك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية أو جناحه الدعوي.
الله عليها لحظة، نحمد الله عشت حتى شفت نهاية ديل الاخوان
قلبك عامر بالايمان !
بغيناك تقطع العلاقة بالشعب المغربي وتديها فراسك .
يحاول من تصريحه الضغط على الحزب لتزكيته للرئاسة وقد ينجح في تصريحاته لأنه مجموعه من البلداء سوف ينساقون وراءه كالخرفان
هذا ما قلناه من زمان سوف يذهب الحزب إلى مزبلة التاريخ لأن أصحابه أناس انتهازيون واستغلاليون صوتنا عنكم فخذلتمونا لا سامحكم الله
والله امره غريب سيد بن كيران. عندما كانت توضع بين يديك مداخيل دولة من (الخمور) الضرائب مستخلصة من حنات ودسكوتكات. وابناك ربوية. كيف كانت ردت فعلك. ماذا كنت تقول في قرارة نفسك.؟؟؟
كون خلاوه رئيس ديال الحكومة كلا راه صادق على القنب شحال هادي
الحمد لله لقد وفى بوعده ولكن ستبقى خالدا عند المغاربة كونك رئيس الحكومة الدي انقض على صندوق المقاصة وزاد في اتعاب المغاربة واتقل كاهلهم بالضرائب والزيادات في الأسعار فإلى مزبلة التاريخ
الله يجمد ليه الراس مع الرجلين، شبع حتى شبع او في اخر المطاف يجي هو او الحزب ديالو يطلعوها على المغاربة، احذروا انه مجرد خدعة ولعبة يقوم بها البجيدي لأجل ضمان الاستحقاقات الانتخابية
رجّع الفلوس اللي كتاخذ على ظهر الشعب ان كانت لديك مبادئ اما هذه البهلوانيات فلن تنطلي على احد الحرام كل لا ي يتجزأ وكذلك الحلال وبينهما التنوعير والنفاق يا بو سبعة دالوجوه وسبعة دالبريكات. .
بسبب تنبؤه بخسارة العدالة و التنمية جمد عضويته و هذا دليل آخر على أنانية بنكيران.
هذو لي قطعت معاهم العلاقة هذ ليلة اديرو الصدقة حيت تهناو منك قتلتهم بالكلام الخاوي والله الى راهم منشطين دبا ….شدني ولا نطيح ….طيح
يا شيخ الاخوانيين عشنا معكم أسوأ 10سنوات في تاريخ المغرب منذ الاستقلال نتمنى ان يحدو حدوك اتباعك المنافقين و البيليكيين
تأخر كثيرا كان عليه أن يتخد هدا القرار مند مدة.
أول مرة كيبقا في الكلمة ديالو بن كيران
الايام ستبين مدى جدية هذا الامر. وأتمنى أن لا تكون مجرد إحدى مسرحياته. والما والشطابا .
لا بغيتي تزيد تكبر في عين المغاربة تنازل على 9 ملايين التقاعد.راك ماكاتصايب لينا حتا اوقيدة.
جميل جدا… هذا هو النفاق الكبير… الحشيش حرام والمدنيين حلال…!!!!
بسلاما عليك؛ زعما نت مطفرو، نت بديتي وهو يكمل المشوار الله ياخذ فيكم الحق كاملين حزب التقية والتخفي وراء الدين
سنقاطع بنكيران و العثماني وحزب العدالة والتنمية إلى الأبد.
ممكن اسي بنكيكي دير مقاطعة لداك التقاعد ديال ٩ د المليون فالشهر ؟
مسرحية جديدة باسلة وحامضة واش هذ الناس مابغوش يفهمو أن المغربة ……..
الما والشطابة حتى لقاع لبحر لعدو الشعب المغربي آكل السحت
نفرح كثيرا نحن المواطنين بمثل هذه القرارات.
و الله كنت كنعرف نزغرت كون زغرت و لكن السي بنكيران كونك راجل و تنازل على ديك ال7دلميون و حط سوارت ديال المرسيديس و يلاه و رينا علاش قاد
الله على راحة، الان إكتملت البهجة، ستخرج العدالة من الحكومة القادمة وسيغيب وجه بنكيران المشؤوم عنا الى الابد. وداعا ايها المنافق
تأخرتم اسي بنكيران على هذا القرار كثيرًا حيث انه لم يتبقى حتى ما يمكن انقاذه للاسف الشديد
السيد بنكيران يعلم جيدا ان الحزب لن يربح في الانتخابات القادمة .لدالك اختار ان يبتعد حتى لا يقال ان بنكيران خسر الانتخابات و الله اعلم
آه يا مسيلمة الكذاب خريج المعهد العالي للتمثيل على الشعب حتى لهذه الدرجة بقى فيك الكيف كتجمد عضويتك على الحشيش وكترخيها على الوضعية المزرية لي وصل ليها الشعب بسبابك
انها مسرحية أخرى… سيبكي وسيقول إن أنصار حزب الخراب استعطفوه كي لا يجمد عضويته ولهذا السبب سيتراجع … إنه لون من الفكاهة السياسية في المغرب يطردون من الباب ويعودون من النافذة… إنه الكرسي ياسادة…. رحم الله من عرف قدره عند الناس وابتعد عنهم
التلاعب بعقول الشعب أشمن مقاطعة واشمن تجميد العضوية، كولشي داخل فالمعمعة بركة مضحكو على ولاد الشعب، اللنتخابات قربت وهاد الممارسات السفيهة بدات
وفين كاين المشكل ياك درتي 7 مليون تقاعد مريح ومازال طامعين في تقسيم الكعكة بيناتكوم مكتحشموش…الدولة يمكن ان تسير بلا هاد الدكاكين السياسية وقطع هاد الريع السياسي
يظهر أن بنكيران فقد رشده وعقله.عندما تدخل في موضوع الكيف رافضا العمل على تنظيمه وتقديمه في إطار القانون مما يضمن استقرارا امنيا واجتماعيا للسكان والبلد بتوقيع الحكومة إنجاز كبير وباب مفتوح لتنظيم زراعة الكيف وفق القانون ومصلحة السكان.فأقحام بنكيران وجماعته الدعوية المتخلفة في هذا المجال ينم عن ضعف في التفكير ونقص في التعبير.
بنكيران هو لي خرب هاد البلاد بالديماغوجية ديالو.
العدالة والتنمية سيكون أفضل بدون هذا البهلوان
ماكاين حتى مشكل انسحب بصفة نهاءية ولكن مع ارجاع ما اخدته من تقاعد مريح باسم الحزب وسير الله يهنيك انتهى الكلام
ما محلك انت من الإعراب؟ 9 مليون في شهر ناعس مع رأسك و حنا شعب عمرنا كامل وخدامين ب 70 درهم لليوم
ممسامحينش لكم لا في دنيا لا في الاخرة
رخصة سياقة كل 10 سنوات خصك تخلص عليها 600 درهم
جواز السفر كان ب 300معكم أصبح ب 500 درهم
بطاقة مهنية للسائق ما بين300درهم حتى 8000 درهم و كل 5 سنوات تحتاج إلى تجديد900 درهم و زيد و زيد
بنكيران خاصو يعرف بأن بعض الأدوية لي كيستعمل مصنوعة من مستخلصات القنب الهندي، خصو يبحث في الموضوع ويقطع حتى الدوا لي كيشرب.
تجميد العضوية و قطع العلاقة مع وزراء حزب النذالة و التعمية هههههههههههه…أتمنى أن يلجأ إلى استعمال عشبة الكيف ليدرك جيدا ما يقع و ليتمعن في واقع حزبه و أيضا ليتمعن جيدا في القرارات التي صادق عليها هو و من جاء بعده.
كن قد الكلمة الاستقالة ماشي الثلاجة
حكومة مغلوبة على أمرها. حكومة الظل هي لي كاديركولشي
إوا ما تطلعتيش راجل قلتي غدي تستقل ما شي تجمد العضوية ديالك، المغاربة راهم عاقو بيك،ماشي بحال هدوك لضحكتي عليهم بقال الله وقال الرسول وصوتوا عليك وعلى رباعتك ،ها العار لما اعطينا بتيساع راك اطلعتينا في الرأس
عوض محاربة المخدرات و الخمر ووو
الدولة تسمح بزراعة الحشيش اذن فالجيل القادم في خطر تام
كلكم رباعة المنافقين الشعب عاق وفاق و الحساب عند مول الحق الله ياخد فيكم الحق
سير الله يسهل عليك، اخدت تقاعدا مريحا ولم تحارب العفاريت و التماسيح كما وعد حزبكم بليكي، بل أصبحت واحدا منهم ،اما حزبكم فلم يكن احسن حال من الاحزاب المرقاوبة والمنسباتية الأخرى مرحبا يجب تكوين حكومة تقنقراطية مكونة من الكفاءات وإعطاء تسيير المدن والقرى لوزارة الداخلية ومحاسبتها في كل صغيرة وكبيرة ووزارة المالية ومجلس المحاسبة لمراقبة الميزانيات و التدقيق في المشاريع و كلفتها الحقيقية ومراقبة الأشغال مند بدايتها إلى نهايتها مع دفتر تحملات واضح لا غبار عليه يحفظ أموال الشعب من النهب والسرقة ووقف التجزئات الأرضية والاحياء الجديدة الا بموافقة وزارة الداخلية و السكنى ومنع ضهور الأحياء الصفيحية والأسواق العشوائية والفراشا قرب إجراء الانتخابات
شفت الرسالة لي كتب سيدهم بن كيران والله العضيم الصدمة ، واش هاد السيد كان رئيس حكومة شوفو الامضاء ديالو، كيفاش هد السيد سينا اتفاقيات مع العديد من الدول بهاد الامضاء؟
اسي بنكيران إلى قطعت العلاقة مع أعضاء حزب العدالة و التنمية فالمغرب ستتوقف الحركة فيه . بركا علينا من الا فلام الهندية ديالكوم . شوفو شي سيناريو آخر ها الانتخابات قريبة .
و اخيرا ذهب المهرج في حال سبيله .
إذاكنت فعلا تمارس السياسة بالأخلاق اقطع مع الريع ديال7ملايين شهريا
ليس بأمر عادي يختار بنكيران تجميد عضويته بالحزب وقطع الاتصال مع العثماني وفيره؟ ماذا يتسمع منه قريبا؟ لان وراء هذا الفعل شيء غير عادي؟ بنكيران يجمد عضويته علما منه أن حزبه لن يفوز الا بمقاعد قليلة خلال الانتخابات المقبلة. ومع ذلك لا يمكن من بتكران التهرب من المسؤولية لان نتائج الوضع الاجتماعي المزري حصاد حكمه.
لازال يظن انه الزعيم!!!
لقد تمرمدتم. و هذا ما كان متوقع. Let the game begin.
تمثيلية قديمة و مابقاتش صالحة ، العدالة و التنمية أبان عن فشله الدريع في في تسيير الحكومة و خدمة مصلحة المواطن
قالك يجمد عضويته هههه ياك هو قال غادي يقدم الاستقالة هههههه ايوا الا كان راجل يقدم الاستقالة اولا الوفاء بالوعد فهاد الحزب مات مع حب المناصب والكراسي
راحة لحزب العدالة والتنمية بعد استقالة بنكران…كل حاجة عندها وقتها……
لا يُسمن و لا يغني من جوع، من بعد يلقاو شي تخريجة و يرجع بشي تدوينة و يقول سوء تفاهم و يرجع كلشي كيفما كان، هاد ناس ديال العدالة و التنمية مُحترفين في اللعب بعقول الناس، ولكن داك شي كان زمان ملي كنا مزال مجربناكومش ليوم كلام آخر.
النفاق ثم النفاق اتمنى ان تقاطع السياسة نهائيا وسير تاكل داكشي لعطاك سيدنا لأنه راه تابعك حساب عسير كذبت على أمة من أجل مصلحتك الخاصة ومصلحة أصحابك في الحزب فين قولك في البرلمان غرغري أو لا تغرغري وانت تستشهد بكلام عمر رضي الله عنه إوا اقسم دابا داكشي لجاك مع غير الناس لدابا خرجو من الخدمة او دارو فايط إفلاس فين هاد الإيثار ولا حب الدنيا كرهكم في الآخرة والموت تبا لك ولمقاطعتك.
حسنا فعل . . . فالانسان يحفر قبره بنفسه احيانا دون ان يشعر فما اللدي سيربحه من مقاطعة غريمه في الحزب وحتئ مقاطعة الحزب فمصلحة الحزب في تجميد عضويته والاتقاء من خرجاته واللتي هي ضارة اكثر من نافعة .
العدالة والتنحية ،صادقوا مشي غي على تقتين القنب الهندي، على عدد من من لحواءج ، الساعة ، التقاعد، المحروقات، حيت وعارفيين هدي هي التالية ديالهوم، وحنا لينا الله، والله ينتقم منهم ،
السلام عليكم
السي بنكران رآك غير كتخربق علي الشعب المغربي التزم بكلامك وقدم استقالتك من الحزب راه شعب بغا اتقيا من هده التصريحات تعتك تقديم الاستقالة ماشي تجميدها وحيد خلي البلاصة لي بغي اخدم…..
إلى اين يتجه حزب المعممين !! هل الحزب الحاكم مستعد كذلك إلى سن قوانين حقوق المثليين ( اللواط والسحاق، سابقاً ) !! وعدم عدم تجريم العﻻقات الحميمية ( الزنا..) ماذام سيحافظ على استمراريته في الحكم… ؟!! لماذا ثم ابعاد آراء المجالس العلمية !؟ القضية فيها ان… ابن كيران انما أكلت يوم ان اسندت الوزارة اﻻولى إلى غيرك !!
هذا ما يسمى بالمراهقة السياسية
لم ير منك المغاربة غير المزايدات الشعبوية و كلام الحلاقي . نتائجكم في الحكومة كارثية و أفقرتم الطبقة الوسطى و بهدلتم الموظفين و ريفتم المدن و الحواظر .
كفى كفى من الإنتهازية
شدوني لا نطيح هادي هي … الله يعفو
التطبيع مع الكيف ،او التطبيع مع اسراءيل ،ما فهمنا والو ،الشباب مدوخ بلا كيف ودابا غادي يتباع عند مول الحانوت ،الله يرد بينا .
اودي شكون داها فيك على الله حتى هاد الحزب يقاطع المغاربة و يمشي فحالو من نهار جاو ماشفنا الربح يخخخخخ
بنكيران يريد أن يترشح وينجح في الانتخابات على ظهر أعضاء حزبه مستغلا هدا التوقيع على تقنين مادة القنب .انه يعرف جيدا من أين تأكل الكتف. يريد أن يستغل هده المناسبة للقفز من النافدة والدخول غمار الانتخابات وكله ثقة بأن القطيع سيمكن استمالته بسهولة. إنه الداهية بنكيران الدي يتصيد الفرص والمناسبات للانقضاض على المنصب. فهو لايعرف الحلال والحرام بقدر مايريد الوصول إلى هدفه ومقولته في دلك (كل الطرق تؤدي إلى روما ) وهدا ليس بغريب على حزب كله نفاق .وأعضائه لايهمهم إلا المنصب والثروة
اين هي أدبيات والمرجعية الإسلامية التي يروج لها قادة حزب المصباح
صوتوا بنعم على فرسنة التعليم فتخلو عن اللغة العربية.
وقالوا نعم لعلاقة مع الصهاينة وتنازلوا على المقدسات الإسلامية في فلسطين
ولوحوا بزيارة الصهاينة والجلوس معهم .
صوتوا اليوم على الاتجار بالمخدرات الحشيش والكيف ومشتقاته .
وسكتوا عن بيع الخمور وبيعه واستيراده وصنعه .
ولم يبقى عند حزب المصباح أي أوراق ليكذب بها على المواطنين المغاربة الذين صوتوا لهم ليس من أجل الشغل بل من أجل الدفاع عن المقدسات وثوابت الأمة.
و نحن نمشي أن يصوتوا أيضا على ما يسمى بالعلاقات الرضائية ‘ .وحقوق الشواذ و موضوع الميراث .
وليس مستبعدا مسألة وقت فقط
لم يقل سأجمد عضويتي بل قال ساستقيل من الحزب … الشلاهبي لاخر الى مزبلة التاريخ هو وحزبه
Benkirane ne cherche que des intérêts et tjrs il nage contre le courant
لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فالتصبرو والتحتسبة
صراحة شفنا معاكم المحنة صوتنا عليكم وثقنا فيكم ساعة لا حياة لمن تنادي ݣاع القرارات المؤلمة للشعب دازت فوقتكم الله ياخد الحق،
{ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ } * { ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ } * { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ }
بن كيران يجمد عضويته في الحزب في فصل الشتاء و يعيدها في فصل الصيف بسبب الحر.
لقد قال انه سوف يغادر الحزب اذا مغ صادقت حكومة اصدقاءه على هذا القرار. إذا هو يراوغ ولم يبقى على عهده. انه مخادع.
الدوام لله نتمنى منك يا بنكيران ان تتنازل على 70000 درهم للشهر حتى إن مت يترحم عليك بعض المغاربة. يقول المثل الويل لمن أشارت اليه الإصابع ولو بالخير. فكن شجاعا وتنازل عن 70000 درهم حتى لا تبقى في ذاكرة المغاربة إلى هذه الدرجة من الحقد
الما و الشطابا لكل المتاجرين بالدين … الذين يستعملون الواجهة و قناع التدين للوصول المصالح الشخصية و الضحك على ذقون الغافلين من الناس و من لا يعي أن الدين لله و أن السياسة على أرض الواقع للقيام بالواجب و صيانة الحقوق تتطلب الكفاءة و الأمانة و ليس الخطاب الشعائري الذي يدغدغ العواطف العقدية
يكفي انكم جثمتم على قلوب المغاربة مدة ولايتين متتاليتن….. ضمنتم خلالها تقاعدا مريحا ومكاسب متعددة….
إوا نسيتي المهاتما عبد الالاه غاندير نهار جريتي على العثماني او درتي بلاصطو مزوار؟ هو راه منساش فراسك!
مسرحية و لهاية و سريح والضحية الشعب اما هو ضامن شهرية فحالو فحالو أخنوش
الفليسات التي كاتخذها 9 مليون بردا وسلاما بدون مجهود من فلوس الشعب راهم حرام عليك اسي بنكيران، شوف كي دير وجمدهوم اولى ردهوم لماليهم.
الحرام كاتعرفوه غير ف شي حالات، دابا 9 مليون بدون قطرة عرق حلال ام حرام اسي بنكيران؟
هكذا تطل علينا نهاية حزب العدالة والتنمية ولكن هذه المرة من ثقب السبسي وثانيا المطوي ….نهاية مبوقة .
هذا حزب بلا شخصية، لن ينفع المغاربة في شيء.
كن مشا الحزب كاملو.
احييك سيدي عبد الإلاه بن كيران علي هذه الخطوة وهذا لا يمنعك سيدي من تكوين حزب جديد و ان تخوض و تقتحم المعركة السياسية في اطار محاربة الفساد و اكتمال ما بدأته من اصلاحت ايه الرجل الصاقق قولا و فعلاااا وفقك الله يا احسن رئيس حكومة شهده المغرب…..
إوا اش باقي كتسنا 9المليون شهريا من مال الشعب الله يأخد فيك الحق.الما والشطابة حتى المتلث برمودا .مع كبار الشياطين.
On doit saluer la décision du Gouvernement qui approuver dans sa majorité cet important projet très prometteur d’abord aux pauvres producteurs de cannabis qui vont en profiter plus et aux caisses de l’Etat. En plus de la lutte contres les trafiquants de drogues par une meilleure régularisation de la production /commercialisation de cette plante médicinale et aromatique.
L’opposition à ce projet n’est qu’un manque de respect d’abord envers les marocains et également envers le Gouvernement et plus particulièrement les cadres responsables de PjD.
pour Benkirane son jeu est clair. il veut crée un autre parti pour revenir aux affaires. Quand au projet il constitue un bon pas vers un éclaircissement d’une situation dont seuls les barons ont profité. Maintenant que le Maroc veut exploiter cette plante pour des utilisations médicales et médicinales certains populistes dont Benkirane ont plutôt vus une occasion pour revenir aux affaires. Quel opportunisme !
انه لكبيرهم الذي علمهم السحر
شبعة ضحك الريوس لكبار ديال الحزب ولاو باغين يستاقلو هههه ايوا و البلاد لمن تخليوها ؟
الما و شطابة حتال قاع البحر . الله يخلي لنا ابو الفقراء اما الشي لاخر غير ديكاجيو رحنا بخير بلا بيكم .
حبذا لو اكملت دينك و قاطعت ال7 مليون سنتيم اجرة التقاعد الشهرية التي تاخذها و تأكلها سحتا و باطلا يا شيخنا
نتساءل من قتل الاستاد “باها” رحمة الله عليه ؟
هل هو قطار السكك الحديدية ام قطاركم.
موقف شجاع لكنه ناقص ان اردت ان تعيش بقية حياتك مرتاح البال وترتاح معاك عليك بإرجاع راتب التقاعد إلى الدولة لأنك لا تستحقه لم تتعب من أجله وشكرا
cette figure dite politique doit se taire pepetuellement elle n rien a avoire avec la demagogie politique.
الخونجي الذي يأخذ من بيت مال المسلمين مال الدولة 7 مليون سنتيم من دون وجه حق.
حين أشاهد هذا شخص أشعر بالا حباط والحسرة على اليوم الذي انصت إليه وهو يتحدث وصوت على حزبه
“ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي”
هذه ضربة معلم من السيد العثماني السوسي لبنكران الفاسي صاحب اللسان الطويل والعقل القصير والذي اغرق العباد في بحر الزيادات والتهميش والفقر .
لا عدالة ولا تنمية فقط حزب كباقي الأحزاب والأهداف متساوية أما بنكيران أكل عليه الدهر وشرب الله يعاون العاونات وحزب المصباح خسر الدنيا والآخرة لأنه أخلف الوعود والعهود مع الشعب المغربي ويكفي أن نقول الحمد لله بانت الحقيقة التي كانت مختبئة ولا خير في وجوه نهبت وكذبت
خويا بن كيران برد الدم لاش العصبية ما توصل غير فين وصلك ربي والعام طوييييييل للي بغى يربح. لاش القطيعة ” كالمي لو جو” وما يكون غير الخيييييير.
أنا بعدا بحال طلعات بحال هبطات الله يرزق غير الصحة و غير تفوت الرااااس
واش العثمان يقدر يقول لا لأصحاب القرارات …. و بن كيران زعم هذي لا و التطبيع واه …. واشت هاذ الازدواجية …. كان عليكم تضربو الف احساب قبل متدخلوا للعبة السياسية . العفاريت و التماسيح مكتلعبش السي بن كيران راه انت الي سهلت اللعب و كما وقع للاتحاد وقع للعدالة و التنمية.
كل ما علا بالون مملوء بالهواء صغر في اعين الناس.وهكذا حتى يختفي. بن كيران اصبح من الماضي فلا حاجة في اجترار اسماء اشخاص لا يمثلون شيئا .
لا خير في ود امرئ متلون
اذا الريح مالت مال حيث تميل
لعبة إخوانية من الطراز الرفيع قاليك متدينين على من دوزوها على الأغلبية الصامتة وسير شوفوا ليكم شي حرفة
اللذين ينتقدون حزب العدالة والتنمية واعضاءه هم غالبا من الأحزاب التي قادت الحكومات السابقة منذ الاستقلال وهم من نهبوا خيرات البلاد وفقروا العباد وهم أحزاب معروفين جدا لا داعي لذكرهم…. ولا زالو يحنون لقيادة البلاد والنهب وإستغلال النفوذ وقضاء المصالح الخاصة…. قد تعودون إلى الحكومة ولكنكم لن تستطيعوا فعل ما كنتم تفعلون في السابق… كلشي باين وستدفعون ثمن ما سرقتم ونهبتم في العهد السابق… احذركم ان ترتكبوا اكبر خطأ في حياتكم مغرب اليوم ليس هو مغرب البارح لي فرط يكرطوه من فوق الارض…. انا لا انتمي لأي حزب ولكنني لست منافقا… شكرا هسبريس على النشر.
معظم التعليقات تنم عن كراهية وحقد دفين .قد يتحول الى مرض يعيش مع صاحبه حتى يدفن .
نسأل الله العافية.
بنكيران كون على قد كلمتك وقدم الاستقالة ماشي تجميد العضوية.
هنا عرفنا أنك وليتي راجال في 60 دهية.
صافي كملت،خاص غير إيكثر من المخدرات ويخدر شعبه،ويسهل على أمهم فرنسا أن تستعمرهم مرة أخرى،المغرب خدم الإستعمار وخذل شعبه،ولا نملك إلا أن نقول (اللهم إن هذا لمنكر).
إنها مجرد بروباكندا سخيفة لن تنطلي علينا.
أين الكلمة .شتان ما بين الإستقالة والتحميد .ٱنتهى زمانك سي بنكيران أترك الناس في حالها لتعمل مصلحة الوطن والمواطنين كفى من الإنتهازية ولي الأدرع . الأمة لا تجتمع على ضلالة وإن فيها مضلون. عاش الملك يكفينا هو نور هذا الوطن أما الباقي حذث ولا حرج. تورة الملك والشعب شقت طريقها وماضية بتبات رغم مطبات الجبال والوديان والشعب والحمد لله بشعار الله الوطن الملك.
قطع العلاقة مع ديك 70000 درهم ملي فيك هاد فهامات كاملة.
يجب على بنكيران ان يستقيل كما صرح به لا ان يجمد عضويته لانها مناورة لا تخفى على احد ، وهل من داق طعم الريع سيترك السياسية، اغبياء من يظنون ان بنكيران سيستقيل من حزب النفاق والمصالح
قلت في تعليقي صباحا إنه سيراوغ كما عهدناه . تجميد العضوية ليس هو الاستقالة .إنها تقية إخوانية اسلامية مكشوفة.تحياتي
ابلد حزب مر في تاريخ المغرب، بالفعل يتأكد جليا انه من صنع الداخلية فهم يتبادلون الادوار ببلادة ويضنون اننا غافلون عما يدور في كوالس الحزب
من الطبيعي ان يجمد عضويته من حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الدينية في الظاهر ، والان لن بجد.ملاذا آمنا غير حزب لشگر (الاتحاد الاشتراكي) لعله بمهارته وتهريجه المعهودين به، يستطيع ان يتبوأ منصب الامين العام.قريبا سيقلب المعطف وسيظهر بلون الوردة في حلة جديدة وافكار حداثية والعصرنة الكاملة او سيخلق حزبا جديدا يناهض حزب المصباح الذي تخلى عليه باسم حزب العتمة مثلا . سيتبعونك قريبا كلهم لان الانفجار قد بدأ ولن يبقي احدا منكم حتى يتكسر مصباحكم الذي عقدوا عليه المغاربة عزمهم لعله ينير طريق الجميع الا انه انار فقط طريقكم للثراء وقضاء مصالحكم السخصية الضيقة،
ساذج من يعتقد ان العثماني وحكومته الصورية هي التي تقترح مثل هذه القوانين فالجميع يعرف من يتحكم ويقترح ويعطي التعليمات للتطبيق في مختلف القوانين والاجراءات !! بحيث لا يمكن اعطاء قيمة لحكومة صورية ووزراء كومبارس وايهام الناس بان هناك حكومة تقرر وهذا كذب على النفوس ومغالطة الراي العام !!
المخزن اولا والمخزن اخيرا وما غير ذلك سوى مسرحيات يستهزء بها من ذكاء المواطنين!
وهذا الاجراء ياتي بعد التطبيع مع دولة لها كل الامكانيات لاستغلال النبتة
هذا هو الاستبداد والديكتاتورية والفشوش يابن كيران .اعطيوني بيضة ولا نطيح ! طييييييح الله لايردك ! لو كنت مازال رئيس الحكومة ماكنتش تقول هد الكلام .انت عارف بللي الدولة (المخزن) مللي يبغي شي حاجة ماكاينش اللي يحبسو وخا كان زعيم ولا حزب ولاسوبير مان !وانت لست سوى متملق اتى به هذا الزمن الذي خلا منه الزعماء والسياسيون الحقيقيون!فإلى مزبلة التاريخ الذي لايرحم أحدا.
بالماء والشطابة كلكم يا حزب النفاق خرجتو على المغرب
الحمد لله هذه بدية نهاية تجار الدين الذين تمعنوا في تعذيب الشعب
الصين تنتج نصف ما ينتجه العالم كله و في اطار قانون صارم و هي الان تجنى المليارات من الدولارات من صناعات تحويل القنب الهندي في مجال الصيدلة و اغراض اخرة كثيرة
كل الدول العالم الان هي بصدد تقنين زراعة نبتة القنب الهندي
بن كيران ضيعت الحياة الدنيا وانت على مشرف ضياع الآخرة انصحك تبتعد على السياسة وتنفق مااخدته من المال التقاعد على الفقراء لتهزب بجلدك من نار جهنم. ارجع وعمل كاستاد في مدرسة خاصة وعيش بمال حلال من عرق جابنيك افضل لك. عابير سبيل
الماء والشطابة حتال قاع البحر ،الآن تأكدت بأن بنكيران هو رئيس حزب التماسيح والعفاريت. حسبنا الله ونعم الوكيل في تجار الدين.
للاسف هذ ناس مشي تسطحو مع حيط وصافي راه تمادو في غيهم يعمهون عرفين مكنش شي حاجة سميتها اصلاح من داخل وتغيير وداك زعت كامل غاسو في دولة وفي مناصب واستحلاو حلاوة المتع وملذات السلطة وجاهم صعيب خرجو وقولو باع وولاو كلوكو هضرة مصلحة بلد ودولة فوق الجميع وداك خوا خاوي . المهم هم الى مزبلة التاريخ نع بلاشك فورقة توتهم سقطت وانتهى لكن للاسف ان انطباع الناس من الاسلاميين عموما اصبح سيء وهذا ما جنوه على انفسهم واخوانهم من غير توجههم فالخزي والعار مدى التاريخ . اما بنزيدان فلا عزاء هو مجرد بهلوان مع الفرقة الرابحة
ما يضحكني أن جل المعلقين لا يفهمون ان بنكيران او اي وزير
ليس له اي نفوذ على صندوق المقاصة. قلة الوعي و الجهل بالعملبة السياسية العلنية والسرية
طاحت البقرة او مازال غادين تشوفو العجب
يبقى اشرف رئيس حكومة و لم يتورط في اي فساد ومن قرب المغاربة من السياسة و أصبح كل من هب و دب يسب رئيس الحكومة بعد ان كان لايجرأ ان يرد على شرطي .تريكة القنب غادين تشوفو اش كاي يتسناكم مع الحكومة الجابة .لا دين لا ملة لا تنمية.حسبنا الله و نعم الوكيل
الإخوان يريدون تمويه الشعب بخصومة عميقة بينهم ليطلو علينا من جديد ويبررون مواقفهم، احتسابا لحلقة جديدة ودور انتخامي جديد.
السي بن كيران انت اللي وصيتي الإخوان باش يستافدوا وحللتي ليهم الريع وقلت عفى الله عما سلف وقبلت بالهدايا والتقاعد السمين. دبا عاد بغيتي تضحك على الناس وتستغبيهم؟
أما العثماني فقد رفع عنه القلم منذ زمن بعيد.
الماء والشطابة حتی لقاع البحر ۔ العدالة والتنمية c fini .
المغاربة قاطعوكوم نتوما كاملين وقوالبكم ما بقاتش شادة
أظن أنه حان الوقت للأستاذ عبد الإله بنكيران لتأسيس حزب جديد يسميه مثلا الحكامة و التسلية، حيث أن نسبة المشاهدة لجلسات مجلس النوام كانت في أوجها حين كان السيد بنكيران يلقي منولوغاتيه أمام الشعب الوفي.
اذهب و اصحابك الى الجحيم .لقد كنتم سبب تفقير هاذا الشعب. تجار الدين الى مزبلة التاريخ و لن نسامحكم دنيا و اخرة .