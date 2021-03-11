بنكيران يعلن مقاطعة العثماني ويجمّد عضويته في "العدالة والتنمية"

بنكيران يعلن مقاطعة العثماني ويجمّد عضويته في "العدالة والتنمية"
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 17:42

أعلن عبد الإله بنكيران أنه قرر تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، بعد مصادقة المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون تقنين القنب الهندي.

وأوضح بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في التزام نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أنه قرر أيضا قطع علاقاته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.

وصادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأكدت حكومة العثماني، في بلاغها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية تمت بلورته بما يتماشى و”المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.

ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب دعا إلى إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.

وكانت مصادر حكومية سابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون القنب الهندي يجب أن يحسم الجدل بشأنه داخل المجلس الحكومي، رافضة إقحام المجلس العلمي الأعلى في هذا الموضوع كما طالب بذلك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية أو جناحه الدعوي.

الحكومة العثماني العدالة والتنمية بنكيران تقنين "الكيف"

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

123
  • الاسلاميين باي باي
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:47

    الله عليها لحظة، نحمد الله عشت حتى شفت نهاية ديل الاخوان

    187
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي قح
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:48

    قلبك عامر بالايمان !

    158
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عطينا التيساع
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:49

    بغيناك تقطع العلاقة بالشعب المغربي وتديها فراسك .

    401
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:49

    يحاول من تصريحه الضغط على الحزب لتزكيته للرئاسة وقد ينجح في تصريحاته لأنه مجموعه من البلداء سوف ينساقون وراءه كالخرفان

    195
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • saidsaadi301
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:49

    هذا ما قلناه من زمان سوف يذهب الحزب إلى مزبلة التاريخ لأن أصحابه أناس انتهازيون واستغلاليون صوتنا عنكم فخذلتمونا لا سامحكم الله

    226
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • makaveli
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:49

    والله امره غريب سيد بن كيران. عندما كانت توضع بين يديك مداخيل دولة من (الخمور) الضرائب مستخلصة من حنات ودسكوتكات. وابناك ربوية. كيف كانت ردت فعلك. ماذا كنت تقول في قرارة نفسك.؟؟؟

    260
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • kkkkkkk
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:49

    كون خلاوه رئيس ديال الحكومة كلا راه صادق على القنب شحال هادي

    181
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ziziabdelalie
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:49

    الحمد لله لقد وفى بوعده ولكن ستبقى خالدا عند المغاربة كونك رئيس الحكومة الدي انقض على صندوق المقاصة وزاد في اتعاب المغاربة واتقل كاهلهم بالضرائب والزيادات في الأسعار فإلى مزبلة التاريخ

    222
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد امين
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:50

    الله يجمد ليه الراس مع الرجلين، شبع حتى شبع او في اخر المطاف يجي هو او الحزب ديالو يطلعوها على المغاربة، احذروا انه مجرد خدعة ولعبة يقوم بها البجيدي لأجل ضمان الاستحقاقات الانتخابية

    126
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المهدي
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:50

    رجّع الفلوس اللي كتاخذ على ظهر الشعب ان كانت لديك مبادئ اما هذه البهلوانيات فلن تنطلي على احد الحرام كل لا ي يتجزأ وكذلك الحلال وبينهما التنوعير والنفاق يا بو سبعة دالوجوه وسبعة دالبريكات. .

    156
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachid
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:50

    بسبب تنبؤه بخسارة العدالة و التنمية جمد عضويته و هذا دليل آخر على أنانية بنكيران.

    88
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Garma
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:50

    هذو لي قطعت معاهم العلاقة هذ ليلة اديرو الصدقة حيت تهناو منك قتلتهم بالكلام الخاوي والله الى راهم منشطين دبا ….شدني ولا نطيح ….طيح

    76
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابو سلمان
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:50

    يا شيخ الاخوانيين عشنا معكم أسوأ 10سنوات في تاريخ المغرب منذ الاستقلال نتمنى ان يحدو حدوك اتباعك المنافقين و البيليكيين

    91
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدوووووو
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:51

    تأخر كثيرا كان عليه أن يتخد هدا القرار مند مدة.

    61
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لو طارت معزة
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:51

    أول مرة كيبقا في الكلمة ديالو بن كيران

    33
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:51

    الايام ستبين مدى جدية هذا الامر. وأتمنى أن لا تكون مجرد إحدى مسرحياته. والما والشطابا .

    62
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بورتوس
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:51

    لا بغيتي تزيد تكبر في عين المغاربة تنازل على 9 ملايين التقاعد.راك ماكاتصايب لينا حتا اوقيدة.

    89
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:51

    جميل جدا… هذا هو النفاق الكبير… الحشيش حرام والمدنيين حلال…!!!!

    45
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مضحك
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:51

    بسلاما عليك؛ زعما نت مطفرو، نت بديتي وهو يكمل المشوار الله ياخذ فيكم الحق كاملين حزب التقية والتخفي وراء الدين

    67
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:51

    سنقاطع بنكيران و العثماني وحزب العدالة والتنمية إلى الأبد.

    64
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بوهالي
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:51

    ممكن اسي بنكيكي دير مقاطعة لداك التقاعد ديال ٩ د المليون فالشهر ؟

    74
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد القادر
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:52

    مسرحية جديدة باسلة وحامضة واش هذ الناس مابغوش يفهمو أن المغربة ……..

    46
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • omar
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:52

    الما والشطابة حتى لقاع لبحر لعدو الشعب المغربي آكل السحت

    56
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:52

    نفرح كثيرا نحن المواطنين بمثل هذه القرارات.

    41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • موغرابي
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:52

    و الله كنت كنعرف نزغرت كون زغرت و لكن السي بنكيران كونك راجل و تنازل على ديك ال7دلميون و حط سوارت ديال المرسيديس و يلاه و رينا علاش قاد

    56
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امل تطوانية
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:52

    الله على راحة، الان إكتملت البهجة، ستخرج العدالة من الحكومة القادمة وسيغيب وجه بنكيران المشؤوم عنا الى الابد. وداعا ايها المنافق

    46
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • آسفة
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:53

    تأخرتم اسي بنكيران على هذا القرار كثيرًا حيث انه لم يتبقى حتى ما يمكن انقاذه للاسف الشديد

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:53

    السيد بنكيران يعلم جيدا ان الحزب لن يربح في الانتخابات القادمة .لدالك اختار ان يبتعد حتى لا يقال ان بنكيران خسر الانتخابات و الله اعلم

    34
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منير
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:53

    آه يا مسيلمة الكذاب خريج المعهد العالي للتمثيل على الشعب حتى لهذه الدرجة بقى فيك الكيف كتجمد عضويتك على الحشيش وكترخيها على الوضعية المزرية لي وصل ليها الشعب بسبابك

    44
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • باغي نعرف
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:53

    انها مسرحية أخرى… سيبكي وسيقول إن أنصار حزب الخراب استعطفوه كي لا يجمد عضويته ولهذا السبب سيتراجع … إنه لون من الفكاهة السياسية في المغرب يطردون من الباب ويعودون من النافذة… إنه الكرسي ياسادة…. رحم الله من عرف قدره عند الناس وابتعد عنهم

    41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زوبيدي انصا.
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:53

    التلاعب بعقول الشعب أشمن مقاطعة واشمن تجميد العضوية، كولشي داخل فالمعمعة بركة مضحكو على ولاد الشعب، اللنتخابات قربت وهاد الممارسات السفيهة بدات

    29
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اكرم هيثم
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:53

    وفين كاين المشكل ياك درتي 7 مليون تقاعد مريح ومازال طامعين في تقسيم الكعكة بيناتكوم مكتحشموش…الدولة يمكن ان تسير بلا هاد الدكاكين السياسية وقطع هاد الريع السياسي

    32
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • انس كريم
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:54

    يظهر أن بنكيران فقد رشده وعقله.عندما تدخل في موضوع الكيف رافضا العمل على تنظيمه وتقديمه في إطار القانون مما يضمن استقرارا امنيا واجتماعيا للسكان والبلد بتوقيع الحكومة إنجاز كبير وباب مفتوح لتنظيم زراعة الكيف وفق القانون ومصلحة السكان.فأقحام بنكيران وجماعته الدعوية المتخلفة في هذا المجال ينم عن ضعف في التفكير ونقص في التعبير.

    31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:54

    بنكيران هو لي خرب هاد البلاد بالديماغوجية ديالو.
    العدالة والتنمية سيكون أفضل بدون هذا البهلوان

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:54

    ماكاين حتى مشكل انسحب بصفة نهاءية ولكن مع ارجاع ما اخدته من تقاعد مريح باسم الحزب وسير الله يهنيك انتهى الكلام

    25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سفيان
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:54

    ما محلك انت من الإعراب؟ 9 مليون في شهر ناعس مع رأسك و حنا شعب عمرنا كامل وخدامين ب 70 درهم لليوم
    ممسامحينش لكم لا في دنيا لا في الاخرة
    رخصة سياقة كل 10 سنوات خصك تخلص عليها 600 درهم
    جواز السفر كان ب 300معكم أصبح ب 500 درهم
    بطاقة مهنية للسائق ما بين300درهم حتى 8000 درهم و كل 5 سنوات تحتاج إلى تجديد900 درهم و زيد و زيد

    29
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:55

    بنكيران خاصو يعرف بأن بعض الأدوية لي كيستعمل مصنوعة من مستخلصات القنب الهندي، خصو يبحث في الموضوع ويقطع حتى الدوا لي كيشرب.

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام كولميمة
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:56

    تجميد العضوية و قطع العلاقة مع وزراء حزب النذالة و التعمية هههههههههههه…أتمنى أن يلجأ إلى استعمال عشبة الكيف ليدرك جيدا ما يقع و ليتمعن في واقع حزبه و أيضا ليتمعن جيدا في القرارات التي صادق عليها هو و من جاء بعده.

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ali
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:56

    كن قد الكلمة الاستقالة ماشي الثلاجة

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • طانطاوي
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:56

    حكومة مغلوبة على أمرها. حكومة الظل هي لي كاديركولشي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أحمد MA
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:56

    إوا ما تطلعتيش راجل قلتي غدي تستقل ما شي تجمد العضوية ديالك، المغاربة راهم عاقو بيك،ماشي بحال هدوك لضحكتي عليهم بقال الله وقال الرسول وصوتوا عليك وعلى رباعتك ،ها العار لما اعطينا بتيساع راك اطلعتينا في الرأس

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • قنيطري
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:56

    عوض محاربة المخدرات و الخمر ووو
    الدولة تسمح بزراعة الحشيش اذن فالجيل القادم في خطر تام

    -41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عز الدين
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:56

    كلكم رباعة المنافقين الشعب عاق وفاق و الحساب عند مول الحق الله ياخد فيكم الحق

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد الحي
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:57

    سير الله يسهل عليك، اخدت تقاعدا مريحا ولم تحارب العفاريت و التماسيح كما وعد حزبكم بليكي، بل أصبحت واحدا منهم ،اما حزبكم فلم يكن احسن حال من الاحزاب المرقاوبة والمنسباتية الأخرى مرحبا يجب تكوين حكومة تقنقراطية مكونة من الكفاءات وإعطاء تسيير المدن والقرى لوزارة الداخلية ومحاسبتها في كل صغيرة وكبيرة ووزارة المالية ومجلس المحاسبة لمراقبة الميزانيات و التدقيق في المشاريع و كلفتها الحقيقية ومراقبة الأشغال مند بدايتها إلى نهايتها مع دفتر تحملات واضح لا غبار عليه يحفظ أموال الشعب من النهب والسرقة ووقف التجزئات الأرضية والاحياء الجديدة الا بموافقة وزارة الداخلية و السكنى ومنع ضهور الأحياء الصفيحية والأسواق العشوائية والفراشا قرب إجراء الانتخابات

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متابع
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:57

    شفت الرسالة لي كتب سيدهم بن كيران والله العضيم الصدمة ، واش هاد السيد كان رئيس حكومة شوفو الامضاء ديالو، كيفاش هد السيد سينا اتفاقيات مع العديد من الدول بهاد الامضاء؟

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ali
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:57

    اسي بنكيران إلى قطعت العلاقة مع أعضاء حزب العدالة و التنمية فالمغرب ستتوقف الحركة فيه . بركا علينا من الا فلام الهندية ديالكوم . شوفو شي سيناريو آخر ها الانتخابات قريبة .

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حمد بن احمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:57

    و اخيرا ذهب المهرج في حال سبيله .

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:57

    إذاكنت فعلا تمارس السياسة بالأخلاق اقطع مع الريع ديال7ملايين شهريا

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الرحيم
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:58

    ليس بأمر عادي يختار بنكيران تجميد عضويته بالحزب وقطع الاتصال مع العثماني وفيره؟ ماذا يتسمع منه قريبا؟ لان وراء هذا الفعل شيء غير عادي؟ بنكيران يجمد عضويته علما منه أن حزبه لن يفوز الا بمقاعد قليلة خلال الانتخابات المقبلة. ومع ذلك لا يمكن من بتكران التهرب من المسؤولية لان نتائج الوضع الاجتماعي المزري حصاد حكمه.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Majid
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:58

    لازال يظن انه الزعيم!!!

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Soufiane
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:58

    لقد تمرمدتم. و هذا ما كان متوقع. Let the game begin.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المبي
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:59

    تمثيلية قديمة و مابقاتش صالحة ، العدالة و التنمية أبان عن فشله الدريع في في تسيير الحكومة و خدمة مصلحة المواطن

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • قدم استقالتك من الحزب
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:59

    قالك يجمد عضويته هههه ياك هو قال غادي يقدم الاستقالة هههههه ايوا الا كان راجل يقدم الاستقالة اولا الوفاء بالوعد فهاد الحزب مات مع حب المناصب والكراسي

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي التفرسيتي
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:00

    راحة لحزب العدالة والتنمية بعد استقالة بنكران…كل حاجة عندها وقتها……

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من المغرب
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:01

    لا يُسمن و لا يغني من جوع، من بعد يلقاو شي تخريجة و يرجع بشي تدوينة و يقول سوء تفاهم و يرجع كلشي كيفما كان، هاد ناس ديال العدالة و التنمية مُحترفين في اللعب بعقول الناس، ولكن داك شي كان زمان ملي كنا مزال مجربناكومش ليوم كلام آخر.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الماء والشطابة
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:01

    النفاق ثم النفاق اتمنى ان تقاطع السياسة نهائيا وسير تاكل داكشي لعطاك سيدنا لأنه راه تابعك حساب عسير كذبت على أمة من أجل مصلحتك الخاصة ومصلحة أصحابك في الحزب فين قولك في البرلمان غرغري أو لا تغرغري وانت تستشهد بكلام عمر رضي الله عنه إوا اقسم دابا داكشي لجاك مع غير الناس لدابا خرجو من الخدمة او دارو فايط إفلاس فين هاد الإيثار ولا حب الدنيا كرهكم في الآخرة والموت تبا لك ولمقاطعتك.

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رب ضارة نافعة !
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:02

    حسنا فعل . . . فالانسان يحفر قبره بنفسه احيانا دون ان يشعر فما اللدي سيربحه من مقاطعة غريمه في الحزب وحتئ مقاطعة الحزب فمصلحة الحزب في تجميد عضويته والاتقاء من خرجاته واللتي هي ضارة اكثر من نافعة .

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فاس فاس
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:03

    العدالة والتنحية ،صادقوا مشي غي على تقتين القنب الهندي، على عدد من من لحواءج ، الساعة ، التقاعد، المحروقات، حيت وعارفيين هدي هي التالية ديالهوم، وحنا لينا الله، والله ينتقم منهم ،

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عمر ادير
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:03

    السلام عليكم
    السي بنكران رآك غير كتخربق علي الشعب المغربي التزم بكلامك وقدم استقالتك من الحزب راه شعب بغا اتقيا من هده التصريحات تعتك تقديم الاستقالة ماشي تجميدها وحيد خلي البلاصة لي بغي اخدم…..

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هل من مزيد. ..!
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:06

    إلى اين يتجه حزب المعممين !! هل الحزب الحاكم مستعد كذلك إلى سن قوانين حقوق المثليين ( اللواط والسحاق، سابقاً ) !! وعدم عدم تجريم العﻻقات الحميمية ( الزنا..) ماذام سيحافظ على استمراريته في الحكم… ؟!! لماذا ثم ابعاد آراء المجالس العلمية !؟ القضية فيها ان… ابن كيران انما أكلت يوم ان اسندت الوزارة اﻻولى إلى غيرك !!

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبداللطيف
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:06

    هذا ما يسمى بالمراهقة السياسية

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن مغربي
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:07

    لم ير منك المغاربة غير المزايدات الشعبوية و كلام الحلاقي . نتائجكم في الحكومة كارثية و أفقرتم الطبقة الوسطى و بهدلتم الموظفين و ريفتم المدن و الحواظر .
    كفى كفى من الإنتهازية

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ام اية
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:08

    شدوني لا نطيح هادي هي … الله يعفو

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdou
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:08

    التطبيع مع الكيف ،او التطبيع مع اسراءيل ،ما فهمنا والو ،الشباب مدوخ بلا كيف ودابا غادي يتباع عند مول الحانوت ،الله يرد بينا .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdou
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:09

    اودي شكون داها فيك على الله حتى هاد الحزب يقاطع المغاربة و يمشي فحالو من نهار جاو ماشفنا الربح يخخخخخ

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • واقعي
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:09

    بنكيران يريد أن يترشح وينجح في الانتخابات على ظهر أعضاء حزبه مستغلا هدا التوقيع على تقنين مادة القنب .انه يعرف جيدا من أين تأكل الكتف. يريد أن يستغل هده المناسبة للقفز من النافدة والدخول غمار الانتخابات وكله ثقة بأن القطيع سيمكن استمالته بسهولة. إنه الداهية بنكيران الدي يتصيد الفرص والمناسبات للانقضاض على المنصب. فهو لايعرف الحلال والحرام بقدر مايريد الوصول إلى هدفه ومقولته في دلك (كل الطرق تؤدي إلى روما ) وهدا ليس بغريب على حزب كله نفاق .وأعضائه لايهمهم إلا المنصب والثروة

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحسين
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:09

    اين هي أدبيات والمرجعية الإسلامية التي يروج لها قادة حزب المصباح
    صوتوا بنعم على فرسنة التعليم فتخلو عن اللغة العربية.
    وقالوا نعم لعلاقة مع الصهاينة وتنازلوا على المقدسات الإسلامية في فلسطين
    ولوحوا بزيارة الصهاينة والجلوس معهم .
    صوتوا اليوم على الاتجار بالمخدرات الحشيش والكيف ومشتقاته .
    وسكتوا عن بيع الخمور وبيعه واستيراده وصنعه .
    ولم يبقى عند حزب المصباح أي أوراق ليكذب بها على المواطنين المغاربة الذين صوتوا لهم ليس من أجل الشغل بل من أجل الدفاع عن المقدسات وثوابت الأمة.
    و نحن نمشي أن يصوتوا أيضا على ما يسمى بالعلاقات الرضائية ‘ .وحقوق الشواذ و موضوع الميراث .
    وليس مستبعدا مسألة وقت فقط

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdellatif
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:09

    لم يقل سأجمد عضويتي بل قال ساستقيل من الحزب … الشلاهبي لاخر الى مزبلة التاريخ هو وحزبه

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hassan
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:10

    Benkirane ne cherche que des intérêts et tjrs il nage contre le courant

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد الزكاني
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:10

    لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فالتصبرو والتحتسبة

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mostafa
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:10

    صراحة شفنا معاكم المحنة صوتنا عليكم وثقنا فيكم ساعة لا حياة لمن تنادي ݣاع القرارات المؤلمة للشعب دازت فوقتكم الله ياخد الحق،
    { إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ } * { ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ } * { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ }

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Khalid
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:11

    بن كيران يجمد عضويته في الحزب في فصل الشتاء و يعيدها في فصل الصيف بسبب الحر.
    لقد قال انه سوف يغادر الحزب اذا مغ صادقت حكومة اصدقاءه على هذا القرار. إذا هو يراوغ ولم يبقى على عهده. انه مخادع.

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع.......
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:11

    الدوام لله نتمنى منك يا بنكيران ان تتنازل على 70000 درهم للشهر حتى إن مت يترحم عليك بعض المغاربة. يقول المثل الويل لمن أشارت اليه الإصابع ولو بالخير. فكن شجاعا وتنازل عن 70000 درهم حتى لا تبقى في ذاكرة المغاربة إلى هذه الدرجة من الحقد

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • nouridrissi
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:11

    الما و الشطابا لكل المتاجرين بالدين … الذين يستعملون الواجهة و قناع التدين للوصول المصالح الشخصية و الضحك على ذقون الغافلين من الناس و من لا يعي أن الدين لله و أن السياسة على أرض الواقع للقيام بالواجب و صيانة الحقوق تتطلب الكفاءة و الأمانة و ليس الخطاب الشعائري الذي يدغدغ العواطف العقدية

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • boughazli
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:12

    يكفي انكم جثمتم على قلوب المغاربة مدة ولايتين متتاليتن….. ضمنتم خلالها تقاعدا مريحا ومكاسب متعددة….

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تيزنيت نيت
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:12

    إوا نسيتي المهاتما عبد الالاه غاندير نهار جريتي على العثماني او درتي بلاصطو مزوار؟ هو راه منساش فراسك!

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • karim
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:12

    مسرحية و لهاية و سريح والضحية الشعب اما هو ضامن شهرية فحالو فحالو أخنوش

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mohamed
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:12

    الفليسات التي كاتخذها 9 مليون بردا وسلاما بدون مجهود من فلوس الشعب راهم حرام عليك اسي بنكيران، شوف كي دير وجمدهوم اولى ردهوم لماليهم.
    الحرام كاتعرفوه غير ف شي حالات، دابا 9 مليون بدون قطرة عرق حلال ام حرام اسي بنكيران؟

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ فقط
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:13

    هكذا تطل علينا نهاية حزب العدالة والتنمية ولكن هذه المرة من ثقب السبسي وثانيا المطوي ….نهاية مبوقة .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابن بلده
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:13

    هذا حزب بلا شخصية، لن ينفع المغاربة في شيء.
    كن مشا الحزب كاملو.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد العظيم
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:13

    احييك سيدي عبد الإلاه بن كيران علي هذه الخطوة وهذا لا يمنعك سيدي من تكوين حزب جديد و ان تخوض و تقتحم المعركة السياسية في اطار محاربة الفساد و اكتمال ما بدأته من اصلاحت ايه الرجل الصاقق قولا و فعلاااا وفقك الله يا احسن رئيس حكومة شهده المغرب…..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مصطفى
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:13

    إوا اش باقي كتسنا 9المليون شهريا من مال الشعب الله يأخد فيك الحق.الما والشطابة حتى المتلث برمودا .مع كبار الشياطين.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • bassou de Rabat
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:14

    On doit saluer la décision du Gouvernement qui approuver dans sa majorité cet important projet très prometteur d’abord aux pauvres producteurs de cannabis qui vont en profiter plus et aux caisses de l’Etat. En plus de la lutte contres les trafiquants de drogues par une meilleure régularisation de la production /commercialisation de cette plante médicinale et aromatique.
    L’opposition à ce projet n’est qu’un manque de respect d’abord envers les marocains et également envers le Gouvernement et plus particulièrement les cadres responsables de PjD.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mimo
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:14

    pour Benkirane son jeu est clair. il veut crée un autre parti pour revenir aux affaires. Quand au projet il constitue un bon pas vers un éclaircissement d’une situation dont seuls les barons ont profité. Maintenant que le Maroc veut exploiter cette plante pour des utilisations médicales et médicinales certains populistes dont Benkirane ont plutôt vus une occasion pour revenir aux affaires. Quel opportunisme !

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • lacel
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:14

    انه لكبيرهم الذي علمهم السحر
    شبعة ضحك الريوس لكبار ديال الحزب ولاو باغين يستاقلو هههه ايوا و البلاد لمن تخليوها ؟
    الما و شطابة حتال قاع البحر . الله يخلي لنا ابو الفقراء اما الشي لاخر غير ديكاجيو رحنا بخير بلا بيكم .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tupac chakur
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:16

    حبذا لو اكملت دينك و قاطعت ال7 مليون سنتيم اجرة التقاعد الشهرية التي تاخذها و تأكلها سحتا و باطلا يا شيخنا

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ج مصطفى
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:16

    نتساءل من قتل الاستاد “باها” رحمة الله عليه ؟
    هل هو قطار السكك الحديدية ام قطاركم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:17

    موقف شجاع لكنه ناقص ان اردت ان تعيش بقية حياتك مرتاح البال وترتاح معاك عليك بإرجاع راتب التقاعد إلى الدولة لأنك لا تستحقه لم تتعب من أجله وشكرا

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • elmostafa qassab
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:17

    cette figure dite politique doit se taire pepetuellement elle n rien a avoire avec la demagogie politique.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • said casa
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:18

    الخونجي الذي يأخذ من بيت مال المسلمين مال الدولة 7 مليون سنتيم من دون وجه حق.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كريم
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:18

    حين أشاهد هذا شخص أشعر بالا حباط والحسرة على اليوم الذي انصت إليه وهو يتحدث وصوت على حزبه

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • برافو سي العثماني
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:20

    “ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي”
    هذه ضربة معلم من السيد العثماني السوسي لبنكران الفاسي صاحب اللسان الطويل والعقل القصير والذي اغرق العباد في بحر الزيادات والتهميش والفقر .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عمرو حوتي
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:22

    لا عدالة ولا تنمية فقط حزب كباقي الأحزاب والأهداف متساوية أما بنكيران أكل عليه الدهر وشرب الله يعاون العاونات وحزب المصباح خسر الدنيا والآخرة لأنه أخلف الوعود والعهود مع الشعب المغربي ويكفي أن نقول الحمد لله بانت الحقيقة التي كانت مختبئة ولا خير في وجوه نهبت وكذبت

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • HBM
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:23

    خويا بن كيران برد الدم لاش العصبية ما توصل غير فين وصلك ربي والعام طوييييييل للي بغى يربح. لاش القطيعة ” كالمي لو جو” وما يكون غير الخيييييير.
    أنا بعدا بحال طلعات بحال هبطات الله يرزق غير الصحة و غير تفوت الرااااس

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد خليل
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:23

    واش العثمان يقدر يقول لا لأصحاب القرارات …. و بن كيران زعم هذي لا و التطبيع واه …. واشت هاذ الازدواجية …. كان عليكم تضربو الف احساب قبل متدخلوا للعبة السياسية . العفاريت و التماسيح مكتلعبش السي بن كيران راه انت الي سهلت اللعب و كما وقع للاتحاد وقع للعدالة و التنمية.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • redouan
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:25

    كل ما علا بالون مملوء بالهواء صغر في اعين الناس.وهكذا حتى يختفي. بن كيران اصبح من الماضي فلا حاجة في اجترار اسماء اشخاص لا يمثلون شيئا .

    لا خير في ود امرئ متلون

    اذا الريح مالت مال حيث تميل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Elbouhali
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:26

    لعبة إخوانية من الطراز الرفيع قاليك متدينين على من دوزوها على الأغلبية الصامتة وسير شوفوا ليكم شي حرفة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خريبگي
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:26

    اللذين ينتقدون حزب العدالة والتنمية واعضاءه هم غالبا من الأحزاب التي قادت الحكومات السابقة منذ الاستقلال وهم من نهبوا خيرات البلاد وفقروا العباد وهم أحزاب معروفين جدا لا داعي لذكرهم…. ولا زالو يحنون لقيادة البلاد والنهب وإستغلال النفوذ وقضاء المصالح الخاصة…. قد تعودون إلى الحكومة ولكنكم لن تستطيعوا فعل ما كنتم تفعلون في السابق… كلشي باين وستدفعون ثمن ما سرقتم ونهبتم في العهد السابق… احذركم ان ترتكبوا اكبر خطأ في حياتكم مغرب اليوم ليس هو مغرب البارح لي فرط يكرطوه من فوق الارض…. انا لا انتمي لأي حزب ولكنني لست منافقا… شكرا هسبريس على النشر.

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد مصطافي
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:29

    معظم التعليقات تنم عن كراهية وحقد دفين .قد يتحول الى مرض يعيش مع صاحبه حتى يدفن .
    نسأل الله العافية.

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • med
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:29

    بنكيران كون على قد كلمتك وقدم الاستقالة ماشي تجميد العضوية.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ARGAZ
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:29

    هنا عرفنا أنك وليتي راجال في 60 دهية.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdelhadisaadaoui
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:29

    صافي كملت،خاص غير إيكثر من المخدرات ويخدر شعبه،ويسهل على أمهم فرنسا أن تستعمرهم مرة أخرى،المغرب خدم الإستعمار وخذل شعبه،ولا نملك إلا أن نقول (اللهم إن هذا لمنكر).

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • youssef
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:30

    إنها مجرد بروباكندا سخيفة لن تنطلي علينا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو المحارب
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:30

    أين الكلمة .شتان ما بين الإستقالة والتحميد .ٱنتهى زمانك سي بنكيران أترك الناس في حالها لتعمل مصلحة الوطن والمواطنين كفى من الإنتهازية ولي الأدرع . الأمة لا تجتمع على ضلالة وإن فيها مضلون. عاش الملك يكفينا هو نور هذا الوطن أما الباقي حذث ولا حرج. تورة الملك والشعب شقت طريقها وماضية بتبات رغم مطبات الجبال والوديان والشعب والحمد لله بشعار الله الوطن الملك.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • dina
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:31

    قطع العلاقة مع ديك 70000 درهم ملي فيك هاد فهامات كاملة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تماسيح البيجيدي
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:31

    يجب على بنكيران ان يستقيل كما صرح به لا ان يجمد عضويته لانها مناورة لا تخفى على احد ، وهل من داق طعم الريع سيترك السياسية، اغبياء من يظنون ان بنكيران سيستقيل من حزب النفاق والمصالح

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سين
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:31

    قلت في تعليقي صباحا إنه سيراوغ كما عهدناه . تجميد العضوية ليس هو الاستقالة .إنها تقية إخوانية اسلامية مكشوفة.تحياتي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:31

    ابلد حزب مر في تاريخ المغرب، بالفعل يتأكد جليا انه من صنع الداخلية فهم يتبادلون الادوار ببلادة ويضنون اننا غافلون عما يدور في كوالس الحزب

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:32

    من الطبيعي ان يجمد عضويته من حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الدينية في الظاهر ، والان لن بجد.ملاذا آمنا غير حزب لشگر (الاتحاد الاشتراكي) لعله بمهارته وتهريجه المعهودين به، يستطيع ان يتبوأ منصب الامين العام.قريبا سيقلب المعطف وسيظهر بلون الوردة في حلة جديدة وافكار حداثية والعصرنة الكاملة او سيخلق حزبا جديدا يناهض حزب المصباح الذي تخلى عليه باسم حزب العتمة مثلا . سيتبعونك قريبا كلهم لان الانفجار قد بدأ ولن يبقي احدا منكم حتى يتكسر مصباحكم الذي عقدوا عليه المغاربة عزمهم لعله ينير طريق الجميع الا انه انار فقط طريقكم للثراء وقضاء مصالحكم السخصية الضيقة،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عنتاب بريك
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:33

    ساذج من يعتقد ان العثماني وحكومته الصورية هي التي تقترح مثل هذه القوانين فالجميع يعرف من يتحكم ويقترح ويعطي التعليمات للتطبيق في مختلف القوانين والاجراءات !! بحيث لا يمكن اعطاء قيمة لحكومة صورية ووزراء كومبارس وايهام الناس بان هناك حكومة تقرر وهذا كذب على النفوس ومغالطة الراي العام !!
    المخزن اولا والمخزن اخيرا وما غير ذلك سوى مسرحيات يستهزء بها من ذكاء المواطنين!
    وهذا الاجراء ياتي بعد التطبيع مع دولة لها كل الامكانيات لاستغلال النبتة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الاستبداد والديكتاتورية
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:33

    هذا هو الاستبداد والديكتاتورية والفشوش يابن كيران .اعطيوني بيضة ولا نطيح ! طييييييح الله لايردك ! لو كنت مازال رئيس الحكومة ماكنتش تقول هد الكلام .انت عارف بللي الدولة (المخزن) مللي يبغي شي حاجة ماكاينش اللي يحبسو وخا كان زعيم ولا حزب ولاسوبير مان !وانت لست سوى متملق اتى به هذا الزمن الذي خلا منه الزعماء والسياسيون الحقيقيون!فإلى مزبلة التاريخ الذي لايرحم أحدا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تطوان
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:33

    بالماء والشطابة كلكم يا حزب النفاق خرجتو على المغرب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • fouzia
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:36

    الحمد لله هذه بدية نهاية تجار الدين الذين تمعنوا في تعذيب الشعب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كمال//
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:38

    الصين تنتج نصف ما ينتجه العالم كله و في اطار قانون صارم و هي الان تجنى المليارات من الدولارات من صناعات تحويل القنب الهندي في مجال الصيدلة و اغراض اخرة كثيرة
    كل الدول العالم الان هي بصدد تقنين زراعة نبتة القنب الهندي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رشيد
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:39

    بن كيران ضيعت الحياة الدنيا وانت على مشرف ضياع الآخرة انصحك تبتعد على السياسة وتنفق مااخدته من المال التقاعد على الفقراء لتهزب بجلدك من نار جهنم. ارجع وعمل كاستاد في مدرسة خاصة وعيش بمال حلال من عرق جابنيك افضل لك. عابير سبيل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الماء والشطابة
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:40

    الماء والشطابة حتال قاع البحر ،الآن تأكدت بأن بنكيران هو رئيس حزب التماسيح والعفاريت. حسبنا الله ونعم الوكيل في تجار الدين.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:40

    للاسف هذ ناس مشي تسطحو مع حيط وصافي راه تمادو في غيهم يعمهون عرفين مكنش شي حاجة سميتها اصلاح من داخل وتغيير وداك زعت كامل غاسو في دولة وفي مناصب واستحلاو حلاوة المتع وملذات السلطة وجاهم صعيب خرجو وقولو باع وولاو كلوكو هضرة مصلحة بلد ودولة فوق الجميع وداك خوا خاوي . المهم هم الى مزبلة التاريخ نع بلاشك فورقة توتهم سقطت وانتهى لكن للاسف ان انطباع الناس من الاسلاميين عموما اصبح سيء وهذا ما جنوه على انفسهم واخوانهم من غير توجههم فالخزي والعار مدى التاريخ . اما بنزيدان فلا عزاء هو مجرد بهلوان مع الفرقة الرابحة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Nore
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:41

    ما يضحكني أن جل المعلقين لا يفهمون ان بنكيران او اي وزير
    ليس له اي نفوذ على صندوق المقاصة. قلة الوعي و الجهل بالعملبة السياسية العلنية والسرية
    طاحت البقرة او مازال غادين تشوفو العجب
    يبقى اشرف رئيس حكومة و لم يتورط في اي فساد ومن قرب المغاربة من السياسة و أصبح كل من هب و دب يسب رئيس الحكومة بعد ان كان لايجرأ ان يرد على شرطي .تريكة القنب غادين تشوفو اش كاي يتسناكم مع الحكومة الجابة .لا دين لا ملة لا تنمية.حسبنا الله و نعم الوكيل

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حكيم
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:42

    الإخوان يريدون تمويه الشعب بخصومة عميقة بينهم ليطلو علينا من جديد ويبررون مواقفهم، احتسابا لحلقة جديدة ودور انتخامي جديد.
    السي بن كيران انت اللي وصيتي الإخوان باش يستافدوا وحللتي ليهم الريع وقلت عفى الله عما سلف وقبلت بالهدايا والتقاعد السمين. دبا عاد بغيتي تضحك على الناس وتستغبيهم؟
    أما العثماني فقد رفع عنه القلم منذ زمن بعيد.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • BOUYAOMAR
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:45

    الماء والشطابة حتی لقاع البحر ۔ العدالة والتنمية c fini .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Observateur
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:48

    المغاربة قاطعوكوم نتوما كاملين وقوالبكم ما بقاتش شادة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Point of vue
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:49

    أظن أنه حان الوقت للأستاذ عبد الإله بنكيران لتأسيس حزب جديد يسميه مثلا الحكامة و التسلية، حيث أن نسبة المشاهدة لجلسات مجلس النوام كانت في أوجها حين كان السيد بنكيران يلقي منولوغاتيه أمام الشعب الوفي.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Dias qad
    الخميس 11 مارس 2021 - 18:51

    اذهب و اصحابك الى الجحيم .لقد كنتم سبب تفقير هاذا الشعب. تجار الدين الى مزبلة التاريخ و لن نسامحكم دنيا و اخرة .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
فرحة ختان تنتهي بمأساة
الخميس 11 مارس 2021 - 13:04 19

فرحة ختان تنتهي بمأساة

صوت وصورة
نصائح لحفظ صحة الكلي
الخميس 11 مارس 2021 - 11:59 8

نصائح لحفظ صحة الكلي

صوت وصورة
كفاح ماما مليكة
الخميس 11 مارس 2021 - 01:06 4

كفاح ماما مليكة

صوت وصورة
محاضرة دولية حول السكر
الخميس 11 مارس 2021 - 00:06

محاضرة دولية حول السكر

صوت وصورة
قصة المتسولة الغنية
الأربعاء 10 مارس 2021 - 15:58 61

قصة المتسولة الغنية

صوت وصورة
هدية من الفنان الحضري
الأربعاء 10 مارس 2021 - 13:59 2

هدية من الفنان الحضري