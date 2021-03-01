بنكيران يهدد بالانسحاب من "بيجيدي" بسبب "الكيف"

بنكيران يهدد بالانسحاب من "بيجيدي" بسبب "الكيف"
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 1 مارس 2021 - 17:20

هدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بالانسحاب من حزب “المصباح” إذا ما صادق نواب “البيجيدي” على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.

وضمن التزام مكتوب نشره بنكيران على موقع “كود”، التزام بصفته عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتجميد العضوية إذا ما وافقت الأمانة العامة على المشروع، والانسحاب من التنظيم إذا صودق عليه في البرلمان.

وقال بنكيران، في التزامه الكتابي: “إذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي “الكيف” المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضوتي في الحزب المذكور”، مضيفا: “في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا”.

ويأتي قرار بنكيران ليضاعف من متاعب سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي لحزب “المصباح”، والذي تلقى خلال الأسبوع الماضي ضربتين الأولى بعدما وضع مصطفى الرميد استقالته من الحكومة، مبررا هذا القرار بحالته الصحية التي جعلته غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية الحكومية. أما الضربة الثانية التي تلقاها العثماني، فتكمن في إعلان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن استقالته من برلمان “البيجيدي” ومن الأمانة العامة للحزب ذاته.

الأمانة العامة للحزب الانسحاب عبد الإله بنكيران قنب الهندي "الكيف"

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

77
  • كون تحشم
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:24

    غير سير دير خير فيك وفي الناس زعما نتا لي حررتي لينا الصحراء

    185
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ameur
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:28

    و اللا متنفعك هادي حيت ران سبقوك لها العيلات و بليكي و التبشخي قول ليهم راني غنظرب شي اربعة ديال السباسا مسوسين

    88
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • السعدي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:29

    القضية ليست الكيف بل هاذ بن كيران يبحث عن إنشاء وتكوين زريبة أخرى غير زريبة البواجدا

    51
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مهتم
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:29

    ارجوا أن تنسحب حتي من المشهد السياسي والإعلامي وان تستمتع اموال المقهورين التي تأخذها لو دامت لدامت للقارون

    52
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ح وعلي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:29

    ماذا تنتظر لو كنت تستحيي لانسحبت منذ مدة ولكن والله ما عندكم الوجه اللي كيحشم فوقاش شاف معكم المواطن البسيط والموظف البسيط شي نهار أبيض

    43
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبظالحق
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:29

    سبحان الله نؤمن ببعض ونكفر ببعض

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالرحيم
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:29

    بدأت المناورات والكذب. خليك تقبض 900000 درهم في الشهر .

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Omar
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:30

    الحزب بدونك احسن انت سبب جميع مشاكله ….و كانك خلقت و لم يخلق مثلك

    28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي قح
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:30

    قلبك عامر بالايمان !

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:30

    ولهذا لم تنسحب لما قررت عباد الله بالزيادات

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زكرياء المغربي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:31

    أعضاء حزب العدالة والتنمية عليهم الانسحاب جميعا المغاربة عانو معانات طويلة بسبب هذا الحزب الفاسد ندعو كافة المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد حميدو
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:32

    و هل الكيف لم يكن من قبل
    متى نسمع بمسؤول يتنازل عن معاش غير مستحق اما القنب الهندي فاما
    منع زراعته و هدا مستحيل
    او
    تقنينه و تصديره قانونيا لادخال العملة
    او
    ترك الاباطرة يستفيدون منه

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:33

    علاه انت باقي مامشيت الله يعرضك السلامة.

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لايهمنا رايك منسمحوش
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:33

    نتا اثلا متقاعد بتسعة ملاين سنتيم مدا تريد ومن سالك عن رايك ان كنت متقاعد ريعيا باكتر مما تستحق يا خاءن الشعب

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • maxime
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:33

    C’est vrai aue c’est plus son choix personnel que pour son pays s’il veut partir ( lma w chttaba ) avec tout mon respect!
    Suivez l’intérêt du bled pas de vos poches !!!

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ماروك رويال
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:33

    رجع ديك ٩ مليون/شهر عاد هضر ولا بقات غي فالشفوي كانت فيك غي الهضرة مادرتي للمغرب والو لا نتا لا اخوانك البانضية

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ali
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:33

    ها العار غير انسحب وجودك من عدمه قبل أن نعرفك جيدا فقد ضحكت واستهزات علينا كثيرا. سير شوف ليك حتى انا شي حزب آخر ها الانتخابات جيا

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Immigre
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:35

    La cigarette et l’alcool oui mais pas le kiffffff va prier et laisse la politique à ceux qui vont déchirer leurs chaussures pas avoir des nouveaux sur les dos du peuple

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مول سبعة
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:36

    شايلاها الشيخ مول سبعة مليون……..،مافيا الحشيش ماباغا تاحاجة تبدل را 124 مليار درهم في العام ومشات ترمي العار على الولي الصالح مول السبعة،مريده الأزمي هو لول حنحن والخوت فراناو

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ziziabdelalie
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:36

    اعطوه بقعة أرضية صالحة لزراعة الكيف بإحدى المناطق المعروفة لزراعة الكيف وسوف ترون ردة فعله

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الأستاذ خالد
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:37

    ذهاب بدون رجعة لا خير فيك وفيمن معك إستغليتم الفقراء لتحقيق مآربكم الخاصة .
    أما الكيف فهو نبتة طبيعية إذا حَسُن إستعمالها فهي مفيدة خصوصا إذا تم إستعمالها في المجال الطبي .

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ammar Dégât
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:37

    Normalement tu pose ta démission depuis la normalisation avec les sionistes toi ton partie et les autres la plus grave c’est la nomalisation mais maintenant elle est devenu normale après le kif après les autres dès que vous ne manifesté il y’a des autres qui se suivent

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mouhamedelayadi23
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:37

    بناء المغرب سيستمر بك او بدونك .من الافضل لك ان تتوارى عن الانظار ما تبقى من حياتك

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الريفي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:38

    يجب على الحزب برمته أن ينسحب من المشهد السياسي. مذا قدموا للشعب المغربي. إن شاء الله حزب التجمع الوطني للاحرار سيكون افضل منه في جميع الأحوال. هده الحركات لبعض نواب البيجيدي هي ارهاصات ما قبل الانتخابات. الريحة عطات و كتعطعط هههههههه. و شكرا

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • معلق
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:38

    الانسحاب كان من الافضل في وقت عدم تحقيقك لاحلام المواطنين من عيش كريم….ام الان عند وصولك لهدفك الشخصي فوجودك في السياسة او غيرها لايغنينا من جوع

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غيور
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:38

    حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mbarak
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:39

    الله أكبر ، زعما الكيف حرام و7 ملايين من جيوب المغاربة حلال ؟ انا قلت ربما تسهل المأمورية على صاحبك وتعينه على تحمل الاوزار .
    وماذا بعد ؟ أستقلتَ أم لم تستقل ما الفرق ؟ أم أنك تريد سبعة أخرى ؟
    والله اللي يحشمو ماتو ….

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • معلق
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:40

    ماذا تنتظر والله العظيم يلا أخبث سياسي داز فهاد البلاد السعيدة وملي كنقول الخبث راه ماشي داك الخبث والدهاء ديال السياسيين الكبار لا بالعكس هذا منافق من الدرجة الأولى كلشي عاق بك أعمو عبديلاه راك كترقص رقصة الديك المذبوح

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مكييييف
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:40

    وقيلا اخواني اخواتي ورقة كيف ستكون ملف حارق في الانتخابات ونصيحتي للمراوغ زيدان قلب الهجوم في حزب القنديل سير قابل اولادك. السياسية تفضحات

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • simo
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:40

    … يا بياع الكلام
    لما نرى منك ومن أتباعك سوى الشر و الحكرة أسوأ حكومة عرفها فقراء هذا الوطن

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هذا مايسمى بالذوبان
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:40

    هذا يعني وصل الحزب إلى الذوبان يذوب شيئا فڜيئا وسيتلاشى نهائيا ماتبقى من هذا العام سيتم تحويله إلى كتل من الثلج وسيتعرض في الصيف المقبل ألساخن ألى حرارة مفرطة ليتم تذويبه

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ياسين فضولي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:41

    سير ولا بقا ولا موت .
    هاد كورونا كون كانت دوريجين ماشي شينوا كون داتك حيداتك من المغرب ولكن دوماج سلعة الشينوا ديما ناقصة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي كتامي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:41

    الكيف ثروة طبيعية وهبها الله للمغرب. شكرا لأهل الفكر التنور الذين يسعون إلى حسن استعمالها لتكون رافدا اقتصاديا. أما المنغلقون فليصمتوا شكرا.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حلم
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:41

    يحلم هذا الشخص المنافق بإنقاذ حزبه في اللحظات الأخيرة قبيل الإنتخابات…لكن اللي عطا الله عطاه الحزب في غرفة الإنعاش…بغينا دابا نسمعو شي ضحيكة من ضحيكاتك السي بن كيران هههه

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أبو وصال
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:41

    ما فعلته بنا خلال ولايتك الحكومية أخطر من الكيف. أقول لك ما قاله الشاعر :
    إبتعد وتنحى جانبا، أراح الله منك العلمينا

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بن قران
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:41

    غير نسحب في كل شي و رجع سبعة الملايين ومن بعد سير فحلك معندنا من ديرو بيك.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Benaissa
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:42

    السي بن كيران ادخل سوق راسك قبل كنت رئيس الوزراء لمادا لم تجد بديل لهده الزراعة ولمادا تركت زراعة الثبغ بالاراضي الفلاحية طابا واين كنت ومصانع ومعصرات الخمور والفنادق والحانات الخمور والعاب القمار كتيرسي واليناصيب اليس كلها حرام والريبا والفوائد الابناك هل حلال كل الاحزاب المغربية تتلاعب بحقوق المواطنيين حتى تقافة الحزب هو العرقلة او يقف ضد حتى الحلول لم تجدوها لصياغة القوانين التشرعية للبلاد ودائما تركضون وراء الازمات وتحبون المشاكل وبالتالي انثم لايعمكم الشعب اموركم على مايرام اولادكم يدرسون في احسن المدارس والمواطن إلى الجحيم الله يااخد فيكم الحق

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مكناسي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:42

    المومنين المغاربة راءحتهم زكية كيعمرو مساجد الله.وكيبعدو بالامتار على المصلين لي راءحتهم كتخنق بالسجاءر الدخان.الله يعفو علينا و عليهم . و هادو باغيين زيدونا رائحة الكيف و الجوان.اسي رئيس حكومة كون عندك مبادئ وشخصية وميدوخوكش بالارباح و الحركة.ومن يتق الله يجعل الله له مخرجا صدق الله العظيم.و العلاقات الرضائية حتى هي لا ولا والف لا.الله يوفقك للخير.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي حر
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:42

    احسن ما تعمل هو تعطينا التيساع و تشوف شي زاوية تعتكف فبها الايام اللي باقية لك

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سمير
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:43

    بنكيران مسكين خايف علينا من تباوق

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:44

    بدات منهجية خاويا في عامرا ، والتسخينات …

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Kacemi Mekki
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:45

    كلهم يهددون بل ويقدمون استقالات مكتوبة ولكنهم كلهم في اخر المطاف بت نبت. انه الجنون الذي تسببه حمى الانتخابات وما تعنيه من ريع اغنى بعد فقر

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إسبانيا
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:45

    اعرف كثير من الناس يدخنون الكيف وليس لديهم مشكل لكن الذي لا أفهمه هو أن ضحكتك على ادقان المواطنين أقبح من الكيف، ان لم تستحي فقل ما شءت ؛أغرب وجهك علينا خير لنا من تهريجك، ابحث لك عن حلقة في جامع لفنا

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mohamed
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:45

    يمهل و لا يهمل. سبحانه و تعالى سيرينا فيكم ما جنيتموه على هذا الشعب الطيب. فقرتم الطبقات الشعبية و قضيتم على الطبقة المتوسطة. ولم تهتموا إلا بمصالحكم الخاصة، وانسحب كبيركم الذي علمكم… بعدما ضمن لنفسه تقاعدا سمينا.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن 5
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:45

    لمادا لا يستقيل هدا الجزب بأكمله من السياسة و ينسحب بما أنه ظد مصالح الوطن

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الى صاحب التعليق الاول
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:45

    الى صاحب التعليق الاول: بنكيران هو الذي وثق فيه الشعب خلال الولاية الأولى، وجدد فيه وفي حزبه الثقة خلال الولاية الثانية رغم مسيرة ولد زروال وما قبلها وما بعدها قبل أن يسخر المخزن دميته اخنوش لصناعة البلوكاج ثم الانقلاب على بنكيران من خلال تأويل غير ديموقراطي للدستور، صرنا معه أضحوكة في العالم حيث يرأس مجلس نوابنا حزب لا يتجاوز عدد مقاعده العشرين. فعلا المخزن ودبابه لا يستحيون

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • med
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:45

    فكرة جهنمية لكسب ثقة الشعب المغربي والاصوات في الاستحقاقات القادمة ولكن لماذا لم تنسحب أثناء الولاية الاولى في الحكومة بعدما واعدت الشعب المغربي في برامجك أثناء الحملة الانتخابية أنك ستقضي على الحانات في المغرب التي تقدم للزبائن الجعة والقنينات الحمراء والشركة التي تزود السجائر لانها مضرة بصحة الانسان ورغم ذلك الحكومة التي كنت تترأسها آنذاك لم تفي بوعدها وهكذا تستمر الايام إلى حين جاء البلوكاج

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن مواطن
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:46

    اعطينا شي حاجة إيجابية تنفع بها المواطن الفقير زديه فقر في فقر غير استقل خرجتي علينا و على حزبك

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:46

    عرفة مؤ خرا عدت مدن مغربية تغيرا ملحوظ في البنية التحتية النمو العمرانبية وذلك كله من وراء الحشيش داخال او خارج المغرب.لكن منذ تولي حزبكمالحوكمة عرفة كل تلمدن المغربية ركوظا اقتصادي ملحوظ خلال توليكم الحكومة ازداد الفقر الهم الحشيش والكيفاولا كممركم

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فهد
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:47

    هذه مناسبة لا تضاع للتخلص من هذا السياسي المهرج

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Old Schol
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:48

    N’importe quoi, avec son salaire de 70000 Dh plus bcp d’autres bonus qui cherche de plus ? Si j’avais le pouvoir les 85% des politiciens au Maroc a la prison , est tous les prisoniers politique c’est eux qui meritent prendre la responsabilite ’ de Bled .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذة
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:49

    مشيا بلا رجعا حسابك غادي تبقى فينا. ولا حتى انت باغي تبدل الفيستى عل وعسى تاخذ شي منصب سمين بحال اللول لي كليت فيه دجاجة بكامونها كما يقال

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حرام عاى الشعب حلال فالتقاعد
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:49

    سي هم بن كيران ادخل سوق راسك فلو س التقاعد عجبوك لاانت ولا العتماني وزيد وزبد….رجع فلوس التقاعد …منعو حتى الخمر فالبلاد….اترك الحزب من..اللي دخلتو فالحكومة …انزل على الشعب ازلط والبطالة الجوع الى كانت فيكم شي نفس اتركو….السفينة اتجيب لفلوس للشعب القايل لبعض المواطنين والمال الكتير لك ولامتالك تقاعد سمين عندك كينزل عليك من السماء….سحقا لكم حزب تجار الدين حلال .علىكم وحرام على الشعب….ستنالون تلهزبمة الكبرى عما قريب

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • القنب الهندي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:49

    دابا بقات ليكم غي فهاد القانون مسكييين مبغيتوش دوزوه ومنوضين عليه بلبااالة….اصلا هاد القانون يخص فئة قليلة من المغاربة…اصلا نتوما دوزتو قوانيين اكفس من هادا…قوانيين مسات بجميع المغاربة ومخفتو مدهشتو…حتا هذا غي دوزوه وسيرو بلا رجعة….للتذكير بن كيران كان يقول انه سيحارب الصيد في اعالي البحار وغيرها من النكات المضحكة…هههه شي ضحييكة السي بن كيران

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • alloux
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:49

    مشكلة عوييييييصة هدي إلى مشى بن كيران.. صافي المغرب مسكين مشى فيها..

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rimael5570
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:50

    غيابك خير للأمة من وجودك

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المافيا
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:50

    ليكن في علم جميع المسترزقين من الانتخابات أن الشعب المغربي للان يدهب إلى أي تصويت في الانتخابات القادمة انتهات اللعبة وانتهى الكلام .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لطفي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:52

    أين نحن من الديمقراطية؟ لماذا لا يستفتى الشعب في ذلك؟ في نظري المتواضع (الكيف)وبغض النظر عن استعمالاته الطبية والتجميلية وغيرها فإن استعماله في التدخين أقل ضررا من السجائر بجميع انواعها.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فؤاد أكرم
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:52

    اي حاجة فيها خير للمسكين هاد لحرايمي تيكون ضدها

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Trois fois rien,,, ,,,
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:52

    من يسمع هده الأقوال سيقول في نفسه وسيدرك بأن هولاء القوم ضعاف العقول والبصائر،حينما عرفوا بأن الله سيعجل
    بتشتيت شملهم كما فعلوا بالشعب المغربي وأن سفينتهم
    على وشك الغرق أخد كل واحد يقفز من عليها حتى ينجو ببدنه.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • brahimoulkj1978
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:53

    ما عندنا غرض بتاشي قنقوم ولا تا شي حزب مشية بلا رجعة ليكوم كاملين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يا وطني
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:53

    لا داعي للبهرجة أنت إنسان لا يحب إلا نفسه ولا يهمه الاَخر،

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • HASSAN
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:53

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(أسي المنسحب الله إحن عليك بشي 7مليون أخرى غير نسحب ولا تتكلم في السياسة كلما نطقت خلقت البلبلة والفتن رحم الله من عرف قدر ه وانسحب بشرف (يقول المثل الشعبي كبير الكرش يكلها كلها ولا يخليها كلها وشكرا

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • said
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:53

    سير حشم على عرضك قدم استقالتك ولا ماتقدمهاش شغلك هذا احنا راك غرقتينا اعطينا خطوة تيساع حسبنا الله ونعم الوكيل فيك

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • HASSAN
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:54

    عجبا كل القوانين او المشاريع التي يصوت عليها اصحاب بنكيران الا وكانت كلها تصب في تفقير الشعب وإغناء الاغنياء فبنكيران لا يهمه التطبيع او الكيف بقدر ما تهمه اصوات الناخبين

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابو سلمان
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:55

    غير سير غادي دير خير كبير فهاذ البلاد بسبابك عشنا الوهم والوعود والشعارات الكاذبة هاذي 10سنين وحنا كنعانيو معاكم يا الله دابا الما والشطابة تا القاع البحر خدمتي 4سنين و استافدتي من الريع7مليون فالشهر وزد على ذلك ايوا سيدي بصحتك “يومئذ عند ربكم تختصمون “الحساب عند مولانا.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يونس
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:55

    زعم الى مشيتي غدي إبكيو عليك أمحرك المتاعب علمغاربة ومغرقهم في مشاكل لا حصر لها.حنا نفرحو
    الى دركتي زلافتك كاع من المشهد السياسي والاعلامي.حيت ما درتي خير مع لمغاربة غير تبوحيط
    او تنوفيق أو تحلايقيت.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • JOHN
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:56

    في المواقف الشديدة يبرز الابطال، تحية لبنكيران الرميد والازمي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:56

    اه لو انسحب جميع نصف ملتحيي خرب النذالة والتعمية لما استراح المواطن اولا من كمامركم دالنحس ثانيا من كوارثكم السياسية التي عبرتم عنها بالبليكي والدبخشي اللغة الزنقاوية اه منك يازمن لما ولت المسؤولية تناط بهذه النوعية من السياسويبن الاسلامويين الكذابين والمنافقين

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي من الريف
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:58

    الله السي عبد الإله دابا مشيتي أولا تبقى راه مابقى كايتيق فيك حتى حد خليك فالحزب أحسن من بعد التصويت على تقنين الكيف داك الساعة قل لهم عفا الله عما سلف

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • باغي نعرف
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:58

    إذا تقننت مادة الكيف وتوجهت إلى الأدوية والمنافع فإنه خير للدولة وللفلاحين… أما امثالك وحزبك فيجب أن يقتلع جذرهم لأنكم جسم ضار أكثر بكثير من الوباء على المغاربة … ولهذا نطلب منك أن تبتعد عنا لأن حينما يضعون صورتك وكلامك التهريجي أكون مضطرا لشرب مسكن ألم الرأس… اترك المجال لأهله لأن سياسة السوق الأسبوعي لا تجدي نفعا مع المغاربة … اللهم التحالف مع إبليس والجن واتباعهم أو اتباعكم انتم

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أزغوذ
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:58

    والله معندك اعلاش تحشم ،هالعار حطلينا افلوسنا التي تحلب من اموال الشعب وسير لهل ايردك .أنا كنتمنى شخصيا منبقاش انسمع بك في الساحة وخا اتمون غير اديال اللعب .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • saadzaghloul
    الإثنين 1 مارس 2021 - 17:58

    باسم الله الرحمان الرحيم:( كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) مع اقتراب الانتخابات بدأ حزب الشيطان حرب المناورات وذلك بالتهديد بتقديم الاستقالة من الحكومة أو من الحزب في حال ما ……. وفي حال ما ……..وهذا كله ضحك على الذقون واستمالة لأصوات المغاربة لذا أقول لكم أيها المنافقون إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إدريس
    الإثنين 1 مارس 2021 - 18:00

    ولماذا لم تنسحب عند المصادقة على التطبيع مع إسرائيل ؟ ولا العفاريت كينين تما

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 18:00

    إلى بغيتي المعقول غير انسحب من الحزب. وسير شوف ملقاك مع الله سبحانه وتعالى. يكون خير ليك اسي بن كيران واطلب من الله عز وجل انور ليك البصيرة شوف داكشي لي ديتي واش حلال أو لا؟؟،؟

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • El mghaiel md
    الإثنين 1 مارس 2021 - 18:01

    لهل يردو ابدا هو ضد مصلحة الشعب دائما

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحسين
    الإثنين 1 مارس 2021 - 18:03

    كل المخدرات خطيرة على الصحة. لكن لماذا حزب المصباح غظ النظر عن الخمور وهي اخطر على صحة المغاربة من الكيف.
    فهي مصدر كل الأمراض وحوادث السير والعنف الأسري والطلاق والافلاس.
    اظن أن زعماء المصباح يريدون تحويل المعركة من التفاقيات التي وقعها مع الصهاينة إلى موضوع اخر … والتطبيع أكبر خيانة في حق المغاربة الشرفاء .والتي لن تمر مرور الكرام.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الشاي في ڭلميم
الإثنين 1 مارس 2021 - 17:30

الشاي في ڭلميم

صوت وصورة
صاري وعنف شباب مونتريال
الإثنين 1 مارس 2021 - 14:31 1

صاري وعنف شباب مونتريال

صوت وصورة
حجاج .. نقاش في السياسة
الأحد 28 فبراير 2021 - 22:20 96

حجاج .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
براءة دنيا بطمة
الأحد 28 فبراير 2021 - 21:55 33

براءة دنيا بطمة

صوت وصورة
سجال مكبرات الصوت بالمساجد
الأحد 28 فبراير 2021 - 19:15 79

سجال مكبرات الصوت بالمساجد

صوت وصورة
رحلة "حرّاكة" مغاربة
الأحد 28 فبراير 2021 - 14:47 30

رحلة "حرّاكة" مغاربة