بنكيران يهدد بالانسحاب من "بيجيدي" بسبب "الكيف"

هدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بالانسحاب من حزب “المصباح” إذا ما صادق نواب “البيجيدي” على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.
وضمن التزام مكتوب نشره بنكيران على موقع “كود”، التزام بصفته عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتجميد العضوية إذا ما وافقت الأمانة العامة على المشروع، والانسحاب من التنظيم إذا صودق عليه في البرلمان.
وقال بنكيران، في التزامه الكتابي: “إذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي “الكيف” المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضوتي في الحزب المذكور”، مضيفا: “في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا”.
ويأتي قرار بنكيران ليضاعف من متاعب سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي لحزب “المصباح”، والذي تلقى خلال الأسبوع الماضي ضربتين الأولى بعدما وضع مصطفى الرميد استقالته من الحكومة، مبررا هذا القرار بحالته الصحية التي جعلته غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية الحكومية. أما الضربة الثانية التي تلقاها العثماني، فتكمن في إعلان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن استقالته من برلمان “البيجيدي” ومن الأمانة العامة للحزب ذاته.
غير سير دير خير فيك وفي الناس زعما نتا لي حررتي لينا الصحراء
و اللا متنفعك هادي حيت ران سبقوك لها العيلات و بليكي و التبشخي قول ليهم راني غنظرب شي اربعة ديال السباسا مسوسين
القضية ليست الكيف بل هاذ بن كيران يبحث عن إنشاء وتكوين زريبة أخرى غير زريبة البواجدا
ارجوا أن تنسحب حتي من المشهد السياسي والإعلامي وان تستمتع اموال المقهورين التي تأخذها لو دامت لدامت للقارون
ماذا تنتظر لو كنت تستحيي لانسحبت منذ مدة ولكن والله ما عندكم الوجه اللي كيحشم فوقاش شاف معكم المواطن البسيط والموظف البسيط شي نهار أبيض
سبحان الله نؤمن ببعض ونكفر ببعض
بدأت المناورات والكذب. خليك تقبض 900000 درهم في الشهر .
الحزب بدونك احسن انت سبب جميع مشاكله ….و كانك خلقت و لم يخلق مثلك
قلبك عامر بالايمان !
ولهذا لم تنسحب لما قررت عباد الله بالزيادات
أعضاء حزب العدالة والتنمية عليهم الانسحاب جميعا المغاربة عانو معانات طويلة بسبب هذا الحزب الفاسد ندعو كافة المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة
و هل الكيف لم يكن من قبل
متى نسمع بمسؤول يتنازل عن معاش غير مستحق اما القنب الهندي فاما
منع زراعته و هدا مستحيل
او
تقنينه و تصديره قانونيا لادخال العملة
او
ترك الاباطرة يستفيدون منه
علاه انت باقي مامشيت الله يعرضك السلامة.
نتا اثلا متقاعد بتسعة ملاين سنتيم مدا تريد ومن سالك عن رايك ان كنت متقاعد ريعيا باكتر مما تستحق يا خاءن الشعب
C’est vrai aue c’est plus son choix personnel que pour son pays s’il veut partir ( lma w chttaba ) avec tout mon respect!
Suivez l’intérêt du bled pas de vos poches !!!
رجع ديك ٩ مليون/شهر عاد هضر ولا بقات غي فالشفوي كانت فيك غي الهضرة مادرتي للمغرب والو لا نتا لا اخوانك البانضية
ها العار غير انسحب وجودك من عدمه قبل أن نعرفك جيدا فقد ضحكت واستهزات علينا كثيرا. سير شوف ليك حتى انا شي حزب آخر ها الانتخابات جيا
La cigarette et l’alcool oui mais pas le kiffffff va prier et laisse la politique à ceux qui vont déchirer leurs chaussures pas avoir des nouveaux sur les dos du peuple
شايلاها الشيخ مول سبعة مليون……..،مافيا الحشيش ماباغا تاحاجة تبدل را 124 مليار درهم في العام ومشات ترمي العار على الولي الصالح مول السبعة،مريده الأزمي هو لول حنحن والخوت فراناو
اعطوه بقعة أرضية صالحة لزراعة الكيف بإحدى المناطق المعروفة لزراعة الكيف وسوف ترون ردة فعله
ذهاب بدون رجعة لا خير فيك وفيمن معك إستغليتم الفقراء لتحقيق مآربكم الخاصة .
أما الكيف فهو نبتة طبيعية إذا حَسُن إستعمالها فهي مفيدة خصوصا إذا تم إستعمالها في المجال الطبي .
Normalement tu pose ta démission depuis la normalisation avec les sionistes toi ton partie et les autres la plus grave c’est la nomalisation mais maintenant elle est devenu normale après le kif après les autres dès que vous ne manifesté il y’a des autres qui se suivent
بناء المغرب سيستمر بك او بدونك .من الافضل لك ان تتوارى عن الانظار ما تبقى من حياتك
يجب على الحزب برمته أن ينسحب من المشهد السياسي. مذا قدموا للشعب المغربي. إن شاء الله حزب التجمع الوطني للاحرار سيكون افضل منه في جميع الأحوال. هده الحركات لبعض نواب البيجيدي هي ارهاصات ما قبل الانتخابات. الريحة عطات و كتعطعط هههههههه. و شكرا
الانسحاب كان من الافضل في وقت عدم تحقيقك لاحلام المواطنين من عيش كريم….ام الان عند وصولك لهدفك الشخصي فوجودك في السياسة او غيرها لايغنينا من جوع
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل
الله أكبر ، زعما الكيف حرام و7 ملايين من جيوب المغاربة حلال ؟ انا قلت ربما تسهل المأمورية على صاحبك وتعينه على تحمل الاوزار .
وماذا بعد ؟ أستقلتَ أم لم تستقل ما الفرق ؟ أم أنك تريد سبعة أخرى ؟
والله اللي يحشمو ماتو ….
ماذا تنتظر والله العظيم يلا أخبث سياسي داز فهاد البلاد السعيدة وملي كنقول الخبث راه ماشي داك الخبث والدهاء ديال السياسيين الكبار لا بالعكس هذا منافق من الدرجة الأولى كلشي عاق بك أعمو عبديلاه راك كترقص رقصة الديك المذبوح
وقيلا اخواني اخواتي ورقة كيف ستكون ملف حارق في الانتخابات ونصيحتي للمراوغ زيدان قلب الهجوم في حزب القنديل سير قابل اولادك. السياسية تفضحات
… يا بياع الكلام
لما نرى منك ومن أتباعك سوى الشر و الحكرة أسوأ حكومة عرفها فقراء هذا الوطن
هذا يعني وصل الحزب إلى الذوبان يذوب شيئا فڜيئا وسيتلاشى نهائيا ماتبقى من هذا العام سيتم تحويله إلى كتل من الثلج وسيتعرض في الصيف المقبل ألساخن ألى حرارة مفرطة ليتم تذويبه
سير ولا بقا ولا موت .
هاد كورونا كون كانت دوريجين ماشي شينوا كون داتك حيداتك من المغرب ولكن دوماج سلعة الشينوا ديما ناقصة
الكيف ثروة طبيعية وهبها الله للمغرب. شكرا لأهل الفكر التنور الذين يسعون إلى حسن استعمالها لتكون رافدا اقتصاديا. أما المنغلقون فليصمتوا شكرا.
يحلم هذا الشخص المنافق بإنقاذ حزبه في اللحظات الأخيرة قبيل الإنتخابات…لكن اللي عطا الله عطاه الحزب في غرفة الإنعاش…بغينا دابا نسمعو شي ضحيكة من ضحيكاتك السي بن كيران هههه
ما فعلته بنا خلال ولايتك الحكومية أخطر من الكيف. أقول لك ما قاله الشاعر :
إبتعد وتنحى جانبا، أراح الله منك العلمينا
غير نسحب في كل شي و رجع سبعة الملايين ومن بعد سير فحلك معندنا من ديرو بيك.
السي بن كيران ادخل سوق راسك قبل كنت رئيس الوزراء لمادا لم تجد بديل لهده الزراعة ولمادا تركت زراعة الثبغ بالاراضي الفلاحية طابا واين كنت ومصانع ومعصرات الخمور والفنادق والحانات الخمور والعاب القمار كتيرسي واليناصيب اليس كلها حرام والريبا والفوائد الابناك هل حلال كل الاحزاب المغربية تتلاعب بحقوق المواطنيين حتى تقافة الحزب هو العرقلة او يقف ضد حتى الحلول لم تجدوها لصياغة القوانين التشرعية للبلاد ودائما تركضون وراء الازمات وتحبون المشاكل وبالتالي انثم لايعمكم الشعب اموركم على مايرام اولادكم يدرسون في احسن المدارس والمواطن إلى الجحيم الله يااخد فيكم الحق
المومنين المغاربة راءحتهم زكية كيعمرو مساجد الله.وكيبعدو بالامتار على المصلين لي راءحتهم كتخنق بالسجاءر الدخان.الله يعفو علينا و عليهم . و هادو باغيين زيدونا رائحة الكيف و الجوان.اسي رئيس حكومة كون عندك مبادئ وشخصية وميدوخوكش بالارباح و الحركة.ومن يتق الله يجعل الله له مخرجا صدق الله العظيم.و العلاقات الرضائية حتى هي لا ولا والف لا.الله يوفقك للخير.
احسن ما تعمل هو تعطينا التيساع و تشوف شي زاوية تعتكف فبها الايام اللي باقية لك
بنكيران مسكين خايف علينا من تباوق
بدات منهجية خاويا في عامرا ، والتسخينات …
كلهم يهددون بل ويقدمون استقالات مكتوبة ولكنهم كلهم في اخر المطاف بت نبت. انه الجنون الذي تسببه حمى الانتخابات وما تعنيه من ريع اغنى بعد فقر
اعرف كثير من الناس يدخنون الكيف وليس لديهم مشكل لكن الذي لا أفهمه هو أن ضحكتك على ادقان المواطنين أقبح من الكيف، ان لم تستحي فقل ما شءت ؛أغرب وجهك علينا خير لنا من تهريجك، ابحث لك عن حلقة في جامع لفنا
يمهل و لا يهمل. سبحانه و تعالى سيرينا فيكم ما جنيتموه على هذا الشعب الطيب. فقرتم الطبقات الشعبية و قضيتم على الطبقة المتوسطة. ولم تهتموا إلا بمصالحكم الخاصة، وانسحب كبيركم الذي علمكم… بعدما ضمن لنفسه تقاعدا سمينا.
لمادا لا يستقيل هدا الجزب بأكمله من السياسة و ينسحب بما أنه ظد مصالح الوطن
الى صاحب التعليق الاول: بنكيران هو الذي وثق فيه الشعب خلال الولاية الأولى، وجدد فيه وفي حزبه الثقة خلال الولاية الثانية رغم مسيرة ولد زروال وما قبلها وما بعدها قبل أن يسخر المخزن دميته اخنوش لصناعة البلوكاج ثم الانقلاب على بنكيران من خلال تأويل غير ديموقراطي للدستور، صرنا معه أضحوكة في العالم حيث يرأس مجلس نوابنا حزب لا يتجاوز عدد مقاعده العشرين. فعلا المخزن ودبابه لا يستحيون
فكرة جهنمية لكسب ثقة الشعب المغربي والاصوات في الاستحقاقات القادمة ولكن لماذا لم تنسحب أثناء الولاية الاولى في الحكومة بعدما واعدت الشعب المغربي في برامجك أثناء الحملة الانتخابية أنك ستقضي على الحانات في المغرب التي تقدم للزبائن الجعة والقنينات الحمراء والشركة التي تزود السجائر لانها مضرة بصحة الانسان ورغم ذلك الحكومة التي كنت تترأسها آنذاك لم تفي بوعدها وهكذا تستمر الايام إلى حين جاء البلوكاج
اعطينا شي حاجة إيجابية تنفع بها المواطن الفقير زديه فقر في فقر غير استقل خرجتي علينا و على حزبك
عرفة مؤ خرا عدت مدن مغربية تغيرا ملحوظ في البنية التحتية النمو العمرانبية وذلك كله من وراء الحشيش داخال او خارج المغرب.لكن منذ تولي حزبكمالحوكمة عرفة كل تلمدن المغربية ركوظا اقتصادي ملحوظ خلال توليكم الحكومة ازداد الفقر الهم الحشيش والكيفاولا كممركم
هذه مناسبة لا تضاع للتخلص من هذا السياسي المهرج
N’importe quoi, avec son salaire de 70000 Dh plus bcp d’autres bonus qui cherche de plus ? Si j’avais le pouvoir les 85% des politiciens au Maroc a la prison , est tous les prisoniers politique c’est eux qui meritent prendre la responsabilite ’ de Bled .
مشيا بلا رجعا حسابك غادي تبقى فينا. ولا حتى انت باغي تبدل الفيستى عل وعسى تاخذ شي منصب سمين بحال اللول لي كليت فيه دجاجة بكامونها كما يقال
سي هم بن كيران ادخل سوق راسك فلو س التقاعد عجبوك لاانت ولا العتماني وزيد وزبد….رجع فلوس التقاعد …منعو حتى الخمر فالبلاد….اترك الحزب من..اللي دخلتو فالحكومة …انزل على الشعب ازلط والبطالة الجوع الى كانت فيكم شي نفس اتركو….السفينة اتجيب لفلوس للشعب القايل لبعض المواطنين والمال الكتير لك ولامتالك تقاعد سمين عندك كينزل عليك من السماء….سحقا لكم حزب تجار الدين حلال .علىكم وحرام على الشعب….ستنالون تلهزبمة الكبرى عما قريب
دابا بقات ليكم غي فهاد القانون مسكييين مبغيتوش دوزوه ومنوضين عليه بلبااالة….اصلا هاد القانون يخص فئة قليلة من المغاربة…اصلا نتوما دوزتو قوانيين اكفس من هادا…قوانيين مسات بجميع المغاربة ومخفتو مدهشتو…حتا هذا غي دوزوه وسيرو بلا رجعة….للتذكير بن كيران كان يقول انه سيحارب الصيد في اعالي البحار وغيرها من النكات المضحكة…هههه شي ضحييكة السي بن كيران
مشكلة عوييييييصة هدي إلى مشى بن كيران.. صافي المغرب مسكين مشى فيها..
غيابك خير للأمة من وجودك
ليكن في علم جميع المسترزقين من الانتخابات أن الشعب المغربي للان يدهب إلى أي تصويت في الانتخابات القادمة انتهات اللعبة وانتهى الكلام .
أين نحن من الديمقراطية؟ لماذا لا يستفتى الشعب في ذلك؟ في نظري المتواضع (الكيف)وبغض النظر عن استعمالاته الطبية والتجميلية وغيرها فإن استعماله في التدخين أقل ضررا من السجائر بجميع انواعها.
اي حاجة فيها خير للمسكين هاد لحرايمي تيكون ضدها
من يسمع هده الأقوال سيقول في نفسه وسيدرك بأن هولاء القوم ضعاف العقول والبصائر،حينما عرفوا بأن الله سيعجل
بتشتيت شملهم كما فعلوا بالشعب المغربي وأن سفينتهم
على وشك الغرق أخد كل واحد يقفز من عليها حتى ينجو ببدنه.
ما عندنا غرض بتاشي قنقوم ولا تا شي حزب مشية بلا رجعة ليكوم كاملين
لا داعي للبهرجة أنت إنسان لا يحب إلا نفسه ولا يهمه الاَخر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(أسي المنسحب الله إحن عليك بشي 7مليون أخرى غير نسحب ولا تتكلم في السياسة كلما نطقت خلقت البلبلة والفتن رحم الله من عرف قدر ه وانسحب بشرف (يقول المثل الشعبي كبير الكرش يكلها كلها ولا يخليها كلها وشكرا
سير حشم على عرضك قدم استقالتك ولا ماتقدمهاش شغلك هذا احنا راك غرقتينا اعطينا خطوة تيساع حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
عجبا كل القوانين او المشاريع التي يصوت عليها اصحاب بنكيران الا وكانت كلها تصب في تفقير الشعب وإغناء الاغنياء فبنكيران لا يهمه التطبيع او الكيف بقدر ما تهمه اصوات الناخبين
غير سير غادي دير خير كبير فهاذ البلاد بسبابك عشنا الوهم والوعود والشعارات الكاذبة هاذي 10سنين وحنا كنعانيو معاكم يا الله دابا الما والشطابة تا القاع البحر خدمتي 4سنين و استافدتي من الريع7مليون فالشهر وزد على ذلك ايوا سيدي بصحتك “يومئذ عند ربكم تختصمون “الحساب عند مولانا.
زعم الى مشيتي غدي إبكيو عليك أمحرك المتاعب علمغاربة ومغرقهم في مشاكل لا حصر لها.حنا نفرحو
الى دركتي زلافتك كاع من المشهد السياسي والاعلامي.حيت ما درتي خير مع لمغاربة غير تبوحيط
او تنوفيق أو تحلايقيت.
في المواقف الشديدة يبرز الابطال، تحية لبنكيران الرميد والازمي
اه لو انسحب جميع نصف ملتحيي خرب النذالة والتعمية لما استراح المواطن اولا من كمامركم دالنحس ثانيا من كوارثكم السياسية التي عبرتم عنها بالبليكي والدبخشي اللغة الزنقاوية اه منك يازمن لما ولت المسؤولية تناط بهذه النوعية من السياسويبن الاسلامويين الكذابين والمنافقين
الله السي عبد الإله دابا مشيتي أولا تبقى راه مابقى كايتيق فيك حتى حد خليك فالحزب أحسن من بعد التصويت على تقنين الكيف داك الساعة قل لهم عفا الله عما سلف
إذا تقننت مادة الكيف وتوجهت إلى الأدوية والمنافع فإنه خير للدولة وللفلاحين… أما امثالك وحزبك فيجب أن يقتلع جذرهم لأنكم جسم ضار أكثر بكثير من الوباء على المغاربة … ولهذا نطلب منك أن تبتعد عنا لأن حينما يضعون صورتك وكلامك التهريجي أكون مضطرا لشرب مسكن ألم الرأس… اترك المجال لأهله لأن سياسة السوق الأسبوعي لا تجدي نفعا مع المغاربة … اللهم التحالف مع إبليس والجن واتباعهم أو اتباعكم انتم
والله معندك اعلاش تحشم ،هالعار حطلينا افلوسنا التي تحلب من اموال الشعب وسير لهل ايردك .أنا كنتمنى شخصيا منبقاش انسمع بك في الساحة وخا اتمون غير اديال اللعب .
باسم الله الرحمان الرحيم:( كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) مع اقتراب الانتخابات بدأ حزب الشيطان حرب المناورات وذلك بالتهديد بتقديم الاستقالة من الحكومة أو من الحزب في حال ما ……. وفي حال ما ……..وهذا كله ضحك على الذقون واستمالة لأصوات المغاربة لذا أقول لكم أيها المنافقون إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم
ولماذا لم تنسحب عند المصادقة على التطبيع مع إسرائيل ؟ ولا العفاريت كينين تما
إلى بغيتي المعقول غير انسحب من الحزب. وسير شوف ملقاك مع الله سبحانه وتعالى. يكون خير ليك اسي بن كيران واطلب من الله عز وجل انور ليك البصيرة شوف داكشي لي ديتي واش حلال أو لا؟؟،؟
لهل يردو ابدا هو ضد مصلحة الشعب دائما
كل المخدرات خطيرة على الصحة. لكن لماذا حزب المصباح غظ النظر عن الخمور وهي اخطر على صحة المغاربة من الكيف.
فهي مصدر كل الأمراض وحوادث السير والعنف الأسري والطلاق والافلاس.
اظن أن زعماء المصباح يريدون تحويل المعركة من التفاقيات التي وقعها مع الصهاينة إلى موضوع اخر … والتطبيع أكبر خيانة في حق المغاربة الشرفاء .والتي لن تمر مرور الكرام.