بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 1.5 بالمائة

قرر مجلس بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 1.5 في المائة، ورأى أنه يبقى ملائماً.

وذكر بلاغ صحافي، صادر عن بنك المغرب اليوم الثلاثاء، أن المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيرياً إلى حد كبير، مما يضمن ظروفاً مناسبة للتمويل.

وكان سعر الفائدة الرئيسي الحالي قد اعتمد العام الماضي بعد تخفيضه لمواجهة التأثير السلبي لفيروس “كورونا” على اقتصاد البلاد.