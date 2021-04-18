بنك المغرب يخصص مليارات لدعم المقاولات

بنك المغرب يخصص مليارات لدعم المقاولات
صورة: أرشيف
الأحد 18 أبريل 2021 - 21:06

كشف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 69 مليار درهم، منها 25,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته، وفق ما أورده في مذكرة المؤشرات الأسبوعية، أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,5 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه ضخ مبلغ 33.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 14 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق 15 أبريل).

السوق البنكية بنك المغرب تسبيقات دعم المقاولات

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‫تعليقات الزوار

5
  • الى بنك المغرب
    الأحد 18 أبريل 2021 - 21:21

    شي مليون على ربي والوالدين الله اجازيكم بخير.

    5
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  • si hadak
    الأحد 18 أبريل 2021 - 21:26

    نتمنى ان تكن هناك حصة المقاول الداتي الدي يعاني من تعنت الابناك .

    3
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  • غيلان قدور
    الأحد 18 أبريل 2021 - 21:28

    المشكل هو اين تذهب الملايير التي خصصت لمختلف المخططات والبرامج فهي لا يظهر اثرها على مستوى معيشة المواطن والاقتصاد ككل والبلد لا زال يقبع في مؤخرة الدول من حيث التنمية البشرية رغم المليارات التي خصصت لها ؟؟
    لماذا تنعدم المسالة والمحاسبة في ظروف السيبة والتسيب التي تتفشى بشكل رهيب منذ عشرات السنين !!

    4
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  • البهلول صاحب مقاولالذاتي
    الأحد 18 أبريل 2021 - 21:38

    عار إلى ما عتقنا سي الجوهري راه وصلات العضم قريب اسيل دم
    الله اوفقك و الله ارحم الولذين ليكم انا مزاوك فيك راني واقف
    على باب إفلاس

    2
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  • التازي
    الأحد 18 أبريل 2021 - 21:41

    ماشي دعم قولوا سلف والسلام بفوائد

    0
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